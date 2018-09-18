Трамп держит слово: США ввели новые санкции против Китая

Президент США Дональд Трамп заявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном 17 сентября.

Речь идет о 10%-ных пошлинах на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд с 24 сентября.

Трамп подчеркнул, что до конца года тарифы сохранятся на уровне 10%, но с 1 января они вырастут до 25%.

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Под американские пошлины попадут такие электронные устройства как печатные платы, интернет-маршрутизаторы и сетевое оборудование. Однако из первоначального списка облагаемых товаров исчезли, например, смарт-часы от Apple и Fitbit.

Президент американской Ассоциации потребительских технологий Гэри Шапиро назвал вводимые пошлины как «интернет-налог» на американские компании.

При этом, если Китай примет ответные меры по отношению фермерской или промышленной продукции из США, то Трамп пообещал перейти к следующему, третьему по счету, этапу ужесточения в отношении КНР. В этом случае будут введены пошлины в размере $267 млрд.

Причина введения пошлин против Китая, по словам Трампа, - недобросовестные практики в торговле, которые используется КНР. По мнению Вашингтона, Китай принуждает американские компании передавать технологии китайским коллегам, что представляет «угрозу долгосрочного здоровья и процветания экономики Соединенных Штатов».

«Как президент, я обязан защищать интересы работающих мужчин и женщин, фермеров, владельцев ранчо, бизнеса и самой нашей страны. Моя администрация не будет бездействовать, когда эти интересы подвергаются нападению»,

- пообещал Трамп.

Американский президент уже неоднократно говорил о том, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня в связи с якобы имевшей место кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. При этом эти пошлины были введены двумя частями по $34 и $16 млрд и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно.

В 2017 году Китай поставил в США товары на общую сумму $505,6 млрд. Таким образом, Вашингтон, с учетом третьего этапа пошлин, может ввести пошлины на весь объем китайского импорта.

Китай каждый раз зеркально отвечал на вводимые против страны пошлины аналогичными мерами.

Очередной раунд американско-китайских переговоров должен состояться на этой неделе в Вашингтоне. Но Китай, ссылаясь на санкции со стороны США, может стать инициатором прекращения двусторонних торговых переговоров, сообщила накануне объявления пошлин, вводимых Вашингтоном, газета The Wall Street Journal. По информации издания, представители Пекина находят любую коммуникацию неуместной ввиду возрастающего давления со стороны администрации президента Дональда Трампа.

Таким образом переговорный процесс стран, по-видимому, опять зашел в тупик, говорит Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

«Китайцы вряд ли пойдут в нынешних условиях на уступки и выполнение требований США, поскольку не согласны с предъявляемыми обвинениями, США же в свою очередь отнюдь не блефуют и уже не раз доказали, что разрыв торговых отношений в таком формате – явление не временное», - говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский

Посол Китая в России Ли Хуэй в сентябре заявляла, что торговые войны, которые развязали США, несут угрозу для глобального экономического роста.

По его мнению, США «спровоцировали» торговую войну с Китаем, подорвав тем самым порядок международной торговли.

«США, размахивая дубинкой унилатерализма, ввели санкции в отношении многих стран и развязали торговые войны, это несет в себе угрозы для глобального экономического роста и ведет к нестабильной ситуации в экономиках регионов»,

— добавил Ли Хуэй.

Между тем директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард уже неоднократно предупреждала, что в торговой войне нет победителей.

«Наибольшая угроза для роста мировой экономики в краткосрочной перспективе связана с риском дальнейшей эскалации торговых конфликтов, что негативно скажется на уверенности, ценах на активы, инвестициях и росте», - говорила Лагард в сентябре.

Ранее, в июле, выступая на встрече с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе, Кристин Лагард отмечала, что «при худшем сценарии пошлины могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5%».