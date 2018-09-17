СПГ не нужен: Германия выбирает «Северный поток-2»

Главный враг американской мечты о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов в Европу — экономика. Поставки СПГ из США остаются дороже экспорта трубопроводного газа из России, отмечает немецкое издание Handelsblatt.

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По мнению автора статьи,

ФРГ не станет закупать американский СПГ: во-первых, у Германии нет необходимой инфраструктуры для получения американских углеводородов, а строительство новых терминалов вряд ли может быть рентабельным; во-вторых, Германия уже заявила о планах к 2050 году полностью отказаться от углеродных источников энергии.

В связи с этим любые инвестиции в новую газовую инфраструктуру, тем более с учетом планов по «Северному потоку-2», через который страна намерена покупать более дешевый газ из России, становятся еще более сомнительными.

Средневзвешенная стоимость поставки СПГ с американского завода Sabine Pass по итогам 2017 года составляла 7,6 долларов/МБТЕ (миллион британских тепловых единиц - единица измерения равна примерно 2,8 тыс.куб. м. природного газа - прим. ред.) по сравнению с 6,5 долл./МБТЕ в 2016 году, отмечает консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. Основной вклад в увеличение стоимости СПГ внесли внутренние спотовые цены на газ Henry Hub, а также вступление в силу новых контрактов, в которых была зафиксирована более высокая плата за сжижение газа, также увеличивались и спотовые фрахтовые ставки.

Таким образом,

реализуя американский газ в Европе, экспортер в среднем терял 0,7-1 долларов/МБТЕ. Экспорт российского газа, в отличие от американского, осуществляется преимущественно по нефтяной индексации со спотовой компонентой: стоимость поставки, к примеру, газа с месторождения Бованенково по системе Ямал-Европа составляет менее 4 долларов/МБТЕ при текущей цене российского газа на границе Германии 7,5 долларов/МБТЕ,

поясняет эксперт. В плане конкуренции — это существенно более сильная переговорная позиция, поэтому в ближайшие годы коммерческая востребованность российского газа очевидна. подчеркивает Колбикова.

Издание также критикует заявления о зависимости ФРГ от российских энергоносителей: по данным Handelsblatt, газ из России обеспечивает лишь 6% энергетических потребностей ФРГ, большую долю в энергобалансе страны занимают возобновляемые источники энергии, угольные станции и т. д. Поэтому зависимость страны от российских поставок отсутствует, делает вывод издание.

С другой стороны, если взять во внимание только газовую составляющую энергобаланса Германии, то там доля российского поставщика уже перевалила за 50%.

% В прошлом году «Газпром» поставил в Германию 53,4 млрд куб.м газа при общем потреблении страны в 90 млрд куб. м,

обращает внимание аналитик Центра энергетики Московской школы управления Сколково Александр Собко. Т. е доля российских поставок составляет 59%. Если говорить в целом по странам Европы (не считая Турции), то поставки «Газпрома» составили 163 млрд куб. м. при суммарном потреблении Европы в 480 млрд куб. м, т. е на долю «Газпрома» приходится чуть более трети от общего объема потребления, добавляет эксперт.

По оперативным данным «Газпрома» с 1 января по 15 сентября экспорт газа монополии в страны дальнего зарубежья достиг 141,3 млрд куб. м, что на 5,8% (на 7,7 млрд куб. м) превышает аналогичный прошлогодний показатель. Так, в частности, в Германию поставки выросли на 13% или на 4,7 млрд куб. м.

При этом мощность европейских терминалов СПГ сейчас составляет 154 млн тонн (без учета Турции), в то время как импорт СПГ в прошлом году был намного меньше - около 40 млн тонн (примерно 55 млрд куб. м газа).

Теоретически свободных мощностей терминалов должно хватить, чтобы значительно нарастить закупки СПГ. Проблема, однако в том, что терминалы расположены неравномерно: где-то их слишком много, а где-то, как в той же Германии, вообще нет. Если бы не существовало инфраструктурных ограничений для свободного перетока газа по всей территории Европы, то существующих терминалов было бы более, чем достаточно, добавляет эксперт.

Последние несколько лет средняя загрузка европейских приемных терминалов СПГ стабильно держится на уровне 26-27%, констатирует Колбикова.

При этом, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, Германия открыто не анонсирует, что готова пренебречь чьими-то природными энергоресурсами в пользу какого-то определенного поставщика. Изначально страна наряду с остальными членами ЕС выступала за широкий ассортимент на энергорынке Европы. Открыто никто не отказывается от американского СПГ.

Что касается санкций США в отношении российско-европейского трубопроводного проекта, то на текущем этапе они могут оказать на него пагубное влияние исключительно в вопросах дальнейшего финансирования: как-то запретить качать газ по уже построенной трубе, установку которой формально уже согласовали другие члены ЕС кроме Дании, они не смогут,

подытожил Жарский.

Не в пользу американских энергоносителей говорит и провозглашенная президентом США Дональдом Трампом политика в духе лозунга «Америка превыше всего», обращает внимание автор статьи в Handelsblatt. «Берлин вряд ли пойдет на риск утраты энергетической безопасности, меняя Россию на США, которые активно участвуют в торговых войнах», - пишет он.

Между тем, развязанная весной этого года война торговых пошлин уже привела Дональда Трампа к навязыванию европейским союзникам своих условий.

Так, в попытке обезопасить ЕС от новых торговых ограничений глава ЕК Дональд Туск на встрече в Вашингтоне пообещал президенту США, что ЕС будет расширять инфраструктуру СПГ-терминалов и больше закупать энергоносителей у заокеанского союзника.

Дональд Туск говорил за весь Евросоюз, который, в общем-то, не отказывается от американского СПГ: страны южнее Германии, та же самая Италия, Испания или страны Прибалтики в целом сейчас как раз в периоде самоопределения, поскольку по одному сценарию снабжать газом их может и Россия с помощью «Турецкого потока», а может и США, но здесь опять встанет проблема наличия необходимой инфраструктуры и цена этого ресурса, поясняет Жарский.

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Разрешение на прокладку трубы уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

У проекта немало противников: так, против выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, заинтересованные в поставках своего СПГ на рынок ЕС, а также Латвия, Литва, Эстония и Польша, которые утверждают, что СП2 - политический проект.

Российские власти, в свою очередь, неоднократно отмечали, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом.

Тоже самое говорил и официальный Берлин. Недавно на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель в очередной раз высказалась за реализацию проекта и подтвердила намерение довести его до конца при условии сохранения транзита газа через Украину.