Осенний марафон: какие инициативы одобрят депутаты

Осенняя сессия в Госдуме открылась на этой неделе, 11 сентября. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, она продлится 4 месяца и «будет очень напряженной».

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Основная задача - реализовать законодательное обеспечение послания президента России Владимира Путина от марта текущего года. «Осталось немного: из 67 законов принято 44, 18 законопроектов находятся на рассмотрении Госдумы», - проинформировал спикер.

При этом 5 проектов пока еще не внесено, и члены нижней палаты ждут документы от правительства. «Газета.Ru» выяснила, каких инициатив не хватает, ознакомившись с предварительным планом реализации Госдумой послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Так, в осеннюю сессию депутаты могут рассмотреть предложения по закреплению статуса самозанятых граждан.

«Индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют такие цифровые сервисы, нужно вообще освободить от отчётности, сделать для них уплату налогов простой транзакцией, проходящей в автоматическом режиме», - приводятся в плане реализации послания слова главы государства.

Дебаты идут не только о самом статусе таких граждан, но и о том, какая налоговая нагрузка должна быть на них возложена. Ранее глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на Восточном экономическом форуме рассказал, что ведомство определилось с основными параметрами налогового режима для самозанятых. Предполагается, что налоговая ставка составит 4%, в нее будет входить взнос по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). По его словам, налоговая служба выступает за низкую ставку, ниже, чем по упрощенной системе налогообложения. При этом власти не планируют делать обязательными для самозанятых взносы в Пенсионный фонд России.

В налоговой предлагают считать за самозанятых тех, кто работает «на себя», создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников. Это люди с оборотом примерно от 2,4 миллиона рублей в год.

Кроме того, к внесению в осеннюю сессию запланирован законопроект, который позволит, уточнить механизмы расчёта, а также определения кадастровой стоимости недвижимости.

«Совместно с правительством РФ подготовить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости», - говорится в плане реализации послания депутатами.

Напомним, что президент в своем обращении к Совфеду в марте говорил о срочности изменений, и о том, что их нужно принять в первом полугодии.. «В реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но мы так не договаривались, и люди такого не ожидали», - сказал тогда Путин. По его словам, надо уточнить эти два параметра, чтобы в итоге сбор стал посильным для граждан. Инициатива, согласно полученной информации, будет внесена уже во второй половине года.

На момент сдачи материала в Минфине и ответственном комитете Госдумы не прокомментировали, о каких именно предложениях идет речь.

Но еще весной у законодателей не было понимания, какие именно параметры пересматривать, и кто в принципе это должен делать – федеральный центр или же регионы на своем уровне смогут отрегулировать взносы. В марте эксперты рассуждали, что необходимые решения о приведении ставок в соответствии с возможностью того или иного региона должны быть приняты на местном уроне, кроме того регионам нужно делать шаги в сторону снижения ставок.

При этом в Москве и ряде других регионов для квартир с повышенной стоимостью ставка составляет 0,3%. «Почти 90% субъектов сегодня дотягивают до планки в 0,1%, что позволяет им пополнять бюджеты», - отмечал ранее зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

Сегодня Налоговым кодексом предусмотрено, что ставки устанавливаются в размерах, не превышающих 0,1% в отношении жилых домов, квартир, комнат, а также гаражей и машиномест и ряда других объектов. Налоговые ставки могут быть уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три раза.

Еще одна инициатива, которая будет внесена в Госдуму в предстоящую сессию касается ускорения темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 % их доли в валовом внутреннем продукте.

«Мы уже ставили задачу довести их (инвестиций) до 25% от ВВП, а затем и до 27%. Задача, к сожалению, пока не решена. Чтобы обеспечить устойчивый рост, нам необходимо это сделать, сделать во что бы то ни стало. Рассчитываю, что новое Правительство совместно с Банком России представит конкретный план действий по этому направлению», - приводятся в плане реализации послания слова из обращения президента главы государства.

Напомним, что ранее, 12 июля, правительство утвердило план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП, который разработан Минэком. Кроме того, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, эта «задача сложная, масштабная, рассчитанная не на один год», но без нее вряд ли можно добиться необходимых темпов экономического роста.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил о доли инвестиций 21% от ВВП. По его мнению, «устойчивому на длительном промежутке времени темпу роста на уровне 3–3,5% соответствует доля инвестиций 25–27% ВВП».

В марте глава Центробанка Эльвира Набиуллина комментировала, что регулятор, в первую очередь, за счет сдерживания инфляции улучшает условия для ведения инвестиционной деятельности. В пятницу 14 сентября регулятор впервые с декабря 2014 года повысил ключевую ставку, ухудшив прогноз по инфляции на конец 2019 года до 5-5,5%.

Кроме того, этой осенью ЦБ совместно с Минфином должны представить концепцию индивидуального пенсионного капитала, что, по мнению Набиуллиной, «позволит увеличивать инвестиционные возможности страны».

Также в осеннюю сессию в Госдуму могут быть внесены предложения по декриминализации отдельных деяний, совершённых предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, предусмотрев при необходимости последующую квалификацию таких деяний в качестве административных правонарушений.

«Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами. Такие споры нужно переводить в административную и арбитражную плоскость», - с казал президент в своем послании.

Кроме того, в Госдуму могут поступить предложения в части установления упрощенной системы получения российского гражданства.

В своем послании президент отметил, что необходимо серьезно усовершенствовать процедуру. При этом фокус нужно направить на тех, кто нужен стране: «на молодых, здоровых, хорошо образованных людях». Он получил депутатам совместно с кабмином подготовить соответствующие предложения.

На повестке осенней сессии у депутатов рассмотрение и уже внесенных или принятых в первом чтении блок проектов законов, в числе которых и не зафиксированная в имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru» плане, пенсионная реформа.

Напомним, что одно из поручений президента касается повышения качества жизни пенсионеров.

В июне в первом чтении был принят законопроект, который повышает пенсионный возраст для женщин России с 55 до 63 лет, для мужчин – с 60 до 65 лет. Однако после телеобращения Владимира Путина к народу в Госдуму поступили предложения главы государства снизить планку для женщин до 60 лет, при этом оставив ряд исключений для многодетных матерей и ряду других категорий граждан. В это же время документ обсуждается в рамках специально созданной рабочей группы в нижней палате парламента. Поправки к проекту закона принимаются до 24 сентября. При этом спикер Госдумы отмечал, что при необходимости сроки рассмотрения могут продлить.

Наконец, в рамках осенней сессии перед депутатами традиционно стоит задача принятия проекта бюджета России, причем не только на 2019 год, но и на последующий двухлетний период.