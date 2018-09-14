Назад в 2014-й: зачем ЦБ повысил ставку

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых, сообщил регулятор в пятницу на своем официальном сайте.

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Таким образом, впервые с конца 2014 года ЦБ снова взялся ужесточать денежно-кредитную политику.

В декабре 2014-го из-за резкого ослабления рубля ЦБ поднял ставку с 10,5% до 17%, но уже в феврале следующего года регулятор начал ее снижать и делал это непрерывно в течение последних лет. В текущем году он понизил ее дважды – в феврале и марте с 7,75% до 7,25%. После чего взял паузу.

Подстройка цен к ослабевшему рублю

На принятие сегодняшнего решения повлияло несколько факторов, основной из них — опасения по поводу роста цен под давлением внешних факторов. «Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году», — сообщил ЦБ.

Этот прогноз уже учитывает приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, уточнил регулятор.

«Возвращение годовой инфляции к 4% происходит быстрее, чем ожидалось ранее. Годовые темпы прироста потребительских цен повысились до 3,1% в августе, что несколько выше верхней границы прогноза Банка России. Рост инфляции в августе связан с повышением до 1,9% годового темпа прироста цен на продовольственные товары. Этому способствовали изменение баланса спроса и предложения на отдельных продовольственных рынках, а также эффект низкой базы прошлого года», — отметили в ЦБ.

Также происходит «подстройка цен» к произошедшему с начала года ослаблению рубля.

Большинство показателей годовой инфляции, по оценке Банка России, демонстрируют рост.

Второй фактор, повлиявший на ужесточение политики ЦБ — инфляционные ожидания населения и предприятий. Они «несколько повысились на фоне курсовой волатильности».

«Согласно данным мониторинга Банка России, часть предприятий могут отразить в ценах планируемое повышение НДС уже в конце 2018 года», — прогнозирует ЦБ.

Произошедшее ослабление рубля ЦБ связывает «с оттоком капитала вследствие изменения внешних условий». При этом сальдо текущего счета платежного баланса остается на высоком уровне благодаря стабильным ценам на товары российского экспорта и значительно превышает объемы выплат по внешнему долгу в предстоящие месяцы. Ограничить волатильность рубля ЦБ рассчитывает уже проверенным способом: «приостановкой покупки иностранной валюты на внутреннем рынке». Эта мера, как надеются в ЦБ, окажет влияние на динамику инфляции «в предстоящие кварталы».

Инфляция подскочит до 5,5% по итогам 2019 года

По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен составят 3,8–4,2% к концу 2018 года. Годовая инфляция достигнет максимума в первом полугодии 2019 года и составит 5,0–5,5% на конец 2019 года.

Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны, уточняет ЦБ.

Центробанк рассчитывает, что повышение ключевой ставки будет способствовать хотя бы сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, «что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления».

Зато в рамках ожиданий Банка России оказались темпы прироста ВВП. Во II квартале текущего года, по уточненным оценкам, рост ВВП составил 1,9%.

«Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в интервале 1,5–2%, что соответствует оценке потенциального темпа роста российской экономики», — отметил регулятор.

Но в 2019–2021 годах прогноз темпов экономического роста в базовом сценарии уточнен. В 2019 году планируемое повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность (преимущественно в начале года). Рост экономики составит 1,2–1,7%.

Инфляционные риски будут расти. «Основные риски связаны с высокой неопределенностью внешних условий и их влиянием на финансовые рынки», — считает регулятор.

Отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к сохранению волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

Россияне не верят в рубль

Предыдущее заседание совета директоров ЦБ состоялось 27 июля. И на нем, как и на двух предыдущих заседаниях, ЦБ оставил ставку без изменения. Но интригу вокруг ставки создала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В начале сентября она заявила о том, что появились факторы в пользу ее повышения. В частности, инфляция возвращается к целевому уровню в 4% чуть быстрее, чем прогнозировал регулятор. В августе инфляция составила 3,1% в годовом выражении, ускорившись на 0,6 процентного пункта по сравнению с июлем.

А инфляционные ожидания населения за август выросли. На это указывали в последних своих комментариях аналитики ЦБ. Весной рост инфляционных ожиданий был связан с ростом цен на бензин, затем с чемпионатом мира по футболу, а потом с решением правительства повысить с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Сейчас к числу негативных моментов добавилось августовское ослабление рубля.

В августе инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев выросли до 9,9% с 9,7% в июле, говорилось в заявлении ЦБ от 3 сентября, ЦБ. «На ожидания меньше, чем в июле, повлияли цены на бензин. В ближайшие месяцы есть риски роста инфляционных ожиданий, связанные с динамикой курса рубля и повышением НДС», — сообщил тогда регулятор.

«Сейчас немного факторов, которые говорили бы за снижение ставки. Есть значительное число факторов, которые говорят о сохранении ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют положить на стол и вопрос о возможном повышении ставки», — говорила Набиуллина.

Пока что главными факторами, которые могли бы повлиять на решение ЦБ в пользу ужесточения денежно-кредитной политики, видятся рост инфляционных ожиданий и девальвация рубля, считают аналитики фондового рынка. «Инфляционные ожидания остаются повышенными, а сохранение повышенных инфляционных ожиданий на длительном промежутке времени создает дополнительные инфляционные риски», — считает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

«Однако Россия с ее профицитом бюджета и счета текущих операций не подвержена риску валютного кризиса. Недооцененность рубля по отношению к макроэкономическим показателям вызвана, очевидно, санкционной паникой», — отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Ранее против повышения ставки высказывались правительственные чиновники, что отчасти можно расценить как вмешательство в дела ЦБ, независимого от правительства института. Выступая на прошлой неделе на Московском финансовом форуме, глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что «необходимо перейти от нейтрального к стимулирующему регулированию сферы кредитования».

«Даже несмотря на те успехи сдерживания инфляции, которые мы имеем, ставки все равно остаются довольно высокими, и в этом смысле мы рассчитываем на активную позицию Банка России в этом вопросе», — подчеркнул тогда премьер.

Помощник президента Андрей Белоусов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявлял о том, что повышение ставки «будет крайне нежелательное действие, потому что это затормозит инвестиционную активность и экономический рост, а также приведет к дополнительным расходам бюджета».

Глава Минпромторга Денис Мантуров также рассчитывает, что Банк России не будет повышать ключевую ставку. «Существуют отрасли, в которых дешевый рубль выгоден, невзирая на существующую процентную ставку. По производству машиностроения — в частности, автопром, транспортное машиностроение, которое все равно использует импортные компоненты, пока это (снижение рубля — «Газета.Ru») не критично, но все равно это может в определенной степени влиять на экономическую эффективность и конкурентоспособность продукции», — заявил он журналистам там же, во Владивостоке.

«Рубль отреагировал укреплением на 50 копеек к доллару, курс рубля поднялся до 67.70. Однако, скорее всего, укрепление рубля долго не продлится, так как политика ЦБ изменилась на умеренно-жесткую и теперь это будет создавать дополнительное давление на рынок российских облигаций, а потом и на рубль. Плюс повышение ставки приведет к росту ставок по кредитам реальному сектору, что затормозит темпы роста экономики. В целом, повышение ставки Центробанком на 25 б.п. является несущественным, однако сигналы, которые получили игроки могут в будущем ухудшить ситуацию как на рынке облигаций., так и на валютном рынке», — говорит Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп».

Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер» считает, что решение Банка России во многом оправдано – рынки получили четкий сигнал о будущих действиях регулятора, курс рубля укрепился до 67,6, доходности 10-летних ОФЗ остаются вблизи 8,9-9%. «Можно резюмировать, что ЦБ сохранил свою независимую позицию и обозначил вероятность реализации цикла повышения ключевой ставки в ответ на усиление всего набора дестабилизирующих факторов, куда входит: отток капитала из сектора EM, санкционное давление США и ЕС, проинфляционные риски в экономике РФ», — говорит эксперт.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 октября 2018 года.