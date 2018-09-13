Офшор Русский: как будут возрождать Дальний Восток

Хорошая отчетность, но те же проблемы

На острове Русский рядом с Владивостоком в четверг 13 сентября завершил работу четвертый Восточный экономический форум. На итоговой пресс-конференции зампред правительства и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отчитался о результатах.

На полях форума подписано 175 соглашений на 2,9 трлн рублей.

«Если вспоминать цифры предыдущих форумов, то на первом форуме было 1,3 трлн рублей, на втором — 1,8 трлн рублей, на третьем — 2,5 трлн рублей», — сказал полпред президента.

Реклама

Количество участников в этом году выросло на тысячу (всего в мероприятиях форума приняли участие более 6 тыс. делегатов). В основном увеличение произошло за счет китайской делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китайская делегация составила 1096 человек, японская — 570, из Южной Кореи было 335 человек, КНДР — 12 участников. ВЭФ посетили 340 глав иностранных компаний и 383 российских.

Несмотря на то что количественные показатели этого форума превосходят итоги предыдущего, бить в фанфары рано. Да, в России действительно научились проводить форумы, и теперь чуть ли не каждый федеральный округ имеет свое образцово-показательное мероприятие, первостепенная задача которого — отчитаться перед Кремлем и Белым домом о достижениях и преобразованиях. Достижения, что удивительно, всегда находятся. Несмотря на вялый экономический рост и продолжающееся падение реальных доходов населения.

Количество участников растет. И суммы контрактов растут — их подписание нередко специально придерживают, к началу очередного форума.

Главные теперь два мероприятия: ПМЭФ в Санкт-Петербурге и ВЭФ. А, например, сочинский форум, считавшийся ранее первой после Санкт-Петербурга площадкой, после того, как туда перестал приезжать глава государства, и вовсе деградировал. Но сохраняет традицию проведения итоговых губернаторских приемов и салютов над Черным морем.

Между тем эффективность работы форумов снижается и оставляет желать лучшего.

Дело в том, что на форумах итоги панельных дискуссий, на которых, например, бизнес и эксперты встречаются с чиновниками, практически ни во что не конвертируются. Поговорили — разошлись. Встретились на другом форуме — снова поговорили. Одна и та же проблема (моногорода, пенсионная реформа, проблемы туриндустрии, транспортной доступности, налоговое бремя и т. д.) может обсуждаться годами. Добавить свежести в традиционные темы неизменно пытался Герман Греф — глава Сбербанка модерировал дискуссию об образовании, где пытался выяснить, кто же «клиент» российских школ и вузов.

Экономические же темы кочуют с одного форума на другой. На Петербургском экономическом форуме (в июне) корейская делегация, например, заявила, что их бизнес не может получить участок под строительство рыбного комплекса во Владивостоке на мысе Назимова. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в преддверии этого форума сообщил, что проблема решена. Но для ее решения потребовалась подача жалобы на самый верх. Получается, что форум является довольно прибыльным мероприятием, особенно для его организаторов, но вот руководством к действию бизнеса или чиновников он никак не является.

Полпред Трутнев пообещал это исправить. Он намерен следующий форум «сшить» по вертикали власти, чтобы была возможность перейти от обсуждений и анализа проблем к «принятию решений на федеральном уровне». Путин вроде бы согласился. «Я попросил Владимира Владимировича [Путина], и он дал согласие на то, что мы следующий форум организуем чуть-чуть по-другому», — заверил полпред.

Чиновник хочет, чтобы модераторы сессий и панельных дискуссий имели возможность «докладывать результаты работы президенту страны для того, чтобы он мог принимать то или иное решение по тем предложениям, которые ему покажутся правильными».

Хотя гостям, в том числе иностранным, похоже, действительно нравится приезжать на российские форумы. Председатель Си, всегда блиставший витиеватыми фразами, на этот раз даже превзошел себя в признаниях любви к России. Во вторник 11 сентября, кстати, они вместе с Путиным пропустили на набережной по рюмке водки под блины с красной и черной икрой. В среду китайский лидер выражался так: «Свежее дуновение ветерка с Востока вдохновляет и убеждает нас…». Это он про укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Китаем и про возрождение Владивостока. Лидер Поднебесной считает, что сейчас «наступает сезон сбора урожая в отношениях России и Китая».

Нерентабельный мост и несговорчивый Абэ

Впрочем, урожайность взаимоотношений России с Азией довольно слабая.

Так, президент Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность строительства моста или тоннеля на остров Сахалин с последующим выходом на японский остров Хоккайдо. Проект тянет на 500 млрд рублей, и его стоимость растет при каждой новой оценке. По оценкам РЖД, мост окупится только через 26 лет.

Российский президент отметил, что необходимо оценить объем перевозок через мост на Сахалин. Он также добавил, что принятие экономических решений по объемам инвестиций в развитие инфраструктуры будет зависеть от уровня сотрудничества со странами региона. Теоретически в строительство моста могла бы вложиться Япония. Но тогда придется решить территориальный спор.

Премьер Абэ на этом форуме, как и на всех предыдущих, говорил про свою мечту: когда, наконец-то, Россия будет готова подписать мирный договор, урегулировать территориальный спор с Японией, японцы сделают все возможное и невозможное для процветания России. Новые связи (с Японией) «дадут новую добавленную стоимость» и «откроют перед Россией безграничные возможности», увещевал в который раз премьер.

«Господин президент Путин, давайте еще раз подтвердим нашу решимость, наши намерения перед многочисленными свидетелями, перед всей нашей аудиторией. Если мы этого не сделаем сейчас, то когда же? Если этого не сделаем мы, то кто же это сделает, кроме нас?» — призвал Абэ.

В итоге Путин, послушав просьбы Абэ, предложил: давайте поменяем подходы. «Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор, не сейчас, конечно, но до конца года, Без всяких предварительных условий», — заявил Путин, предложив впоследствии на основе этого мирного договора решать все спорные вопросы.

Явно не на это рассчитывал Абэ, который в тот день взял тайм-аут для обдумывания предложения Путина. А позже заявил, что мирный договор между Россией и Японией может быть подписан, но для этого требуется успешное осуществление совместной экономической деятельности на южных островах Курильской гряды.

В общем, ВЭФ-2018 остался без сенсаций.

Разве что глава Минэкономразвития Максим Орешкин сотворил маленькую сенсацию — посоветовал покупать рубли и продавать доллары, прогнозируя курсу доллара «выход на уровень 63-64» рублей в среднесрочной перспективе. Когда доллар торговался выше 69 руб.

Офшор отечественного производства

Впрочем, нельзя сказать, что на форуме не было совсем ни одного мероприятия, польза от которого возникла бы сразу.

Вот, например, во время работы ВЭФ было зарегистрировано первое юрлицо на острове Русский. В только что, а именно в августе, созданном офшоре. Хотя корректно называть это место специальным административным районом. Название такое выбрали не случайно. Чтобы никто не подумал, что Россия, объявив о деофшоризации своей экономики, решила теперь открыть собственный офшор. И даже два офшора — на Русском и на острове Октябрьский в Калининградской области. Их открыли под давлением санкций Запада — для защиты российских экспортных капиталов.

Эксперты считали, что первыми в российские офшоры уйдут крупные компании и бизнесмены, попавшие под санкции. Но этого не произошло. Российский экспортно-ориентированный крупняк пока еще думает, надо ли демонстративно уходить в офшор отечественного производства?

Поэтому первым резидентом, по словам главы Корпорации развития Дальнего Востока (оператор Приморского офшора) Дениса Тихонова, стала находившаяся под кипрской юрисдикцией компания «Финвижн Холдингс», основной акционер банка «Восточный», единоличный бенефициар компании — Артем Аветисян.

Эксперты осторожно оценивают возможности российского офшора. «Все знают: чтобы кошка захотела остаться в комнате, дверь надо оставлять открытой. Стоит ее прикрыть, как она тут же просится на выход снова. Так же и с капиталами: как ни парадоксально, но важнейшую роль в желании офшорных денег вернуться в Россию будут играть гарантии возможностей снова использовать любую часть возвращенного капитала для транзакций или инвестиций за рубежом», — говорит Петр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК TeleTrade. Но если так и будет, то банк «Восточный» только первая ласточка.

Кстати, остров Русский теперь не только офшор, но и будущий центр цифрового развития. Здесь будут разрабатывать ПО, технологии хранения и передачи больших данных, кибербезопасности. На фоне цифровизации всего и вся последняя тема выглядит золотым дном. «К 2022 году потери от глобальной киберпреступности достигнут $8 трлн», — рисовал будущее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Стоит отметить и другое важное решение, прозвучавшее, правда, не в рамках форума, но в рамках визита Владимира Путина на остров Русский: довести до уровня не менее 5,5% расходы инвестиционного характера для Дальнего Востока. На эти средства будут строиться новые больницы, детские сады, школы.

В Дальневосточном полпредстве пообещали на радостях от закрепления объема ежегодных инвестиций представить проект по поддержке рождаемости. Это тоже рассматривается как одна из мер по улучшению статистики бегства россиян с Дальнего Востока на «большую землю». Среди пунктов — повышение размера единовременных выплат при рождении первого ребенка, а также выделение средств при рождении второго и третьего ребенка. Будет также увеличен размер финансовой помощи работодателям, участвующим в региональных программах повышения мобильности.

Поможет ли это продолжающемуся оттоку населения из девяти дальневосточных регионов? Со временем — возможно. Но в прошлом году из региона уехало на 17 тысяч человек больше, чем приехало, признавал Путин на заседании президиума Госсовета, состоявшегося в понедельник 10 сентября.