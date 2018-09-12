От малого к большому: чем привлечь предпринимателей

— Как будет развиваться программа стимулирования кредитования субъектов МСП в условиях волатильности рубля и возможного ужесточения денежно-кредитной политики?

Реклама

Ставка по кредитам малому и среднему бизнесу, конечно, будет зависеть от ситуации на финансовых рынках, но она явно будет близка к 6,5-8%. В любом случае, это будет тот же механизм субсидирования по направлениям, где нет четко выраженного интереса коммерческих банков даже при выдаче им субсидии на процентные ставки. Кроме того, мы будем делить с ними риски путем предоставления наших гарантий.

— На каких условиях востребованы специальные кредитные продукты?

Если кредит на 3-5 процентных пункта ниже рыночной ставки, то, он конечно, сверхвостребован у малого и среднего бизнеса. По рынку ставки для малого и среднего бизнеса сейчас – 11-15% годовых, в прошлом году было еще выше – до 18%.

— Продлевать программу поддержки МСП по линии Центрального банка будут?

У нас был лимит на 125 млрд руб. от Банка России – это средства, которые даются уполномоченным банка от регулятора под кредиты малому и среднему бизнесу под поручительство корпорации МСП. Банки их берут под 6,5% и направляют на кредиты МСП, с учетом маржи малые предприятия могут рассчитывать на ставку в 9,6%, средние – 10,6%. Потом программа была увеличена до 175 млрд рублей, этот лимит пока не выбран.

В настоящее время Банк России рассматривает возможность продления программы.

— В рамках ВЭФ в этом году обсуждались вопросы поддержки инновационных проектов ДФО, в том числе механизм привлечения инвестиций из регионов. В чем здесь роль корпорации?

Здесь нужно начать с описания проблемы. К сожалению, проблема качества поставляемых проектов из Дальневосточного федерального округа существует. В то же время объем кредитно-гарантийной поддержки по линии корпорации в этом году вырос на 62%, на 55% выросли закупки у крупных компаний с госучастием, которые обязаны квотировать закупки у субъектом малого и среднего предпринимательства. Прогнозируем, что со следующего года и до 2024 года рост будет до 25% по каждому из направлений мер поддержки.

Пока по программе «6,5» на Дальнем Востоке мы выдали поручительства по кредитам на 5,9 млрд рублей, это более 200 поручительств. По всей стране это почти 5800 поручительств на 146 млрд рублей. Мы можем говорить, что кредитный гарантийный продукт позволил довести гарантийную поддержку до 57 млрд рублей. По концу года, вероятно, будет 90 млрд рублей. По итогам этого года должны выйти на объем закупок, близкий к 180 млрд рублей. Можем уверенно сказать, что на бизнес-навигаторе 27 тыс. предпринимателей из регионов Дальнего Востока.

— Предприятия на Дальнем Востоке чем-то отличаются от среднероссийских?

Здесь сильная тяга к приграничной торговле – это отличительная черта. Нам бы, конечно, хотелось видеть больше предприятий из высокотехнологичных секторов, дающих продукцию с высокой добавочной стоимостью.

— Поворот малого бизнеса на Восток ощущается?

Мы развиваем тесное взаимодействие с Японией, с Китаем, и я думаю, что в ближайшее время мы (с учетом изменений в нашем законодательстве, снявших ряд ограничений на участие иностранных компаний в малом и среднем бизнесе) получим по этому направлению существенный рост.

У нас есть специальная продуктовая линейка для стартапов, эта линейка, накладываясь на преимущества, которые даются в территориях опережающего развития, в Свободном порту Владивосток, в других преференциальных локациях, дает синергетический эффект.

— А все регионы одинаково стараются ради малого бизнеса?

Разные регионы — по-разному. Не хотел бы называть аутсайдеров, но в лидерах по реализации мер поддержки субъектов МСП в ДФО – Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область. Ряд регионов имеют резервы, чтобы двигаться вперед.

— Цифровые сервисы и цифровизация пришли к малому бизнесу?

Сегодня на портале бизнес-навигатора МСП зарегистрировано более 1 млн 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них порядка 700 тысяч воспользовались одним из сервисов портала (на сегодняшний день их более 100) — проверили контрагента, нашли помещение, узнали о кредитных предложениях, сделали в электронном виде бизнес-план, который акцептуется банком и так далее. По прогнозам, 52% из них, то есть чуть больше 330 тысяч, до конца года получат рост выручки и/или численности сотрудников.

— Это какой процент от общего числа?

Думаю, 10-процентный, и мы будем его выдерживать с ростом числа предпринимателей. И это будет уже маркетмейкерство.