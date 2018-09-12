Мир без Курил: что Путин предложил Японии

Ключевое событие Восточного экономического форума — пленарная сессия — в этом году носила название «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Открылась сессия как обычно, под музыку и аплодисменты лидерам, вышедшим на сцену: президенту Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину, премьеру Японии Синдзо Абэ, главе правительства Южной Кореи Ли Нак Ену и президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге.

Реклама

И ничего, как говорится, не предвещало сенсации. Но она случилась. Почти.

Локомотив «Дальний Восток»

Первым слово было предоставлено Путину. Развитие Дальнего Востока, дал понять президент, — безусловный приоритет для России. «Наши усилия направлены на то, чтобы создать здесь в динамично растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе мощный центр международного сотрудничества и интеграции, деловой и инвестиционной активности, образования, науки и культуры», — сказал Путин.

Дальний Восток, считает Путин, должен стать «локомотивом отечественной экономики, инноваций, культуры».

Уже сейчас прогресс по восстановлению экономики Дальнего Востока имеет место быть, уверен Путин. Особенно в таких секторах, как производство строительных материалов, транспортная инфраструктура, машиностроение, туризм, добыча полезных ископаемых, освоение морских биоресурсов, агропромышленный комплекс… На долю региона приходится более четверти прямых иностранных инвестиций в Россию, тогда как еще пять лет назад было порядка 2%.

В рамках специальных механизмов развития Дальнего Востока — ТОРов (территорий опережающего развития) и свободного порта Владивосток — запущено свыше 130 новых предприятий, создано более 16 тысяч рабочих мест.

Путин рассказал, что встречался во вторник с иностранными инвесторами — «они проявляют прямой интерес», в том числе к дальневосточному агросектору. «В этой связи прошу правительство, губернаторов российских регионов вплотную заняться этим вопросом. Посмотреть, как обстоят дела с использованием сельхозземель», — сказал Путин.

Не исключено, что прямое указание Путина по поводу выделения земель — отголосок скандала с корейскими инвесторами.

Еще летом на Петербургском экономическом форуме корейцы заявили, что не могут получить участок под строительство рыбного комплекса во Владивостоке на мысе Назимова. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко позже сообщил, что проблема решена. Но для ее решения потребовалась подача жалобы на самый верх.

Свежее дуновение ветра с Востока

Похоже, ручное управление экономикой региона не устраивает Кремль. Путин пообещал, что правительство разработает нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой продления до 2035 года.

Выступавшие вслед за Путиным лидеры поддержали предложение российского президента.

Господин Си, всегда блиставший витиеватыми фразами, на этот раз превзошел себя в признаниях любви к России. Во вторник, кстати, они вместе с Путиным пропустили на набережной по рюмке водки под блины с красной и черной икрой. В среду китайский лидер выражался так: «Свежее дуновение ветерка с Востока вдохновляет и убеждает нас…». Это он про укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Китаем и про возрождение Владивостока. Он считает, что сейчас «наступает сезон сбора урожая в отношениях России и Китая».

В заключение своего выступления Си рассказал трогательную историю про китайского мальчика Синзифея, который побывал в России. Мальчик написал записку о том, о чем он мечтает: вернуться в РФ. Это послание Синзифей запечатал в бутылку и бросил ее в море, а выловил сосуд сотрудник российского детского центра «Океан» на берегу Уссурийского залива. Сейчас Синзифей учится в Дальневосточном университете, мечта сбылась.

Премьер Абэ говорил про свою мечту: когда, наконец-то, Россия будет готова подписать мирный договор, урегулировать территориальный спор с Японией, японцы сделают все возможное и невозможное для процветания России.

Новые связи (с Японией) «дадут новую добавленную стоимость» и «откроют перед Россией безграничные возможности». Какие именно — Абэ попросил показать заранее заготовленный видеосюжет.

В нем речь шла о медицинской диагностике японского качества, оборудовании для морских портов, как в Токио, развитии туризма, как на Фудзияме, передовых технологиях утилизации отходов… «Японское море станет хайвэем!» — закончил пламенную речь премьер Абэ.

Все это будет после решения проблемы мирного договора, несколько раз вежливо, но настойчиво повторял Абэ. И даже сказал, что Путин во время визита в японский город Нагато в декабре 2016 года в принципе согласился, что отсутствие мирного договора — «это ненормальная ситуация». И ее надо урегулировать.

«Господин президент Путин, давайте еще раз подтвердим нашу решимость, наши намерения перед многочисленными свидетелями, перед всей нашей аудиторией. Если мы этого не сделаем сейчас, то когда же? Если этого не сделаем мы, то кто же это сделает, кроме нас?» — призвал Абэ.

Путин, судя по всему, проникся эмоциональной речью Абэ. И предложил неожиданное решение проблемы мирного договора между Россией и Японией.

Напомним, Россия и Япония не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. К России тогда, более 70 лет назад, отошли несколько островов Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа мелких островов Хабомаи. Позиция Москвы: Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними не противоречит международным нормам.

Япония такое решение не признала и настаивает на возвращении этих территорий на основе двустороннего Трактата о торговле и границах от 1855 года.

Эхо Второй мировой

«70 лет мы ведем переговоры. Синдзо (Абэ) сказал: давайте поменяем подходы. Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову:

давайте заключим мирный договор, не сейчас, конечно, но до конца года, Без всяких предварительных условий», — заявил Путин.

«А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет», — добавил президент, имея в виду экономические проблемы.

Ранее 10 сентября президент России Владимир Путин после встречи с премьер-министром Абэ рассказал о ходе переговоров о заключении мирового договора между странами.

«Разумеется, в ходе переговоров затронули проблему мирного договора. Как известно, этот вопрос обсуждается многими десятилетиями, и было наивным полагать, что можно решить его в одночасье. Но мы готовы искать развязки», — сказал Путин после встречи с премьер-министром Японии.

В общем, так и вышло. В одночасье не получилось. Премьер Синдзо Абэ идею и не поддержал, и не отклонил. Он ушел от публичной оценки этой инициативы.

Тут следует пояснить, что некоторая часть японского истэблишмента резко критикует Абэ за то, что тот слишком мягко ведет переговоры о «возврате» спорных островов. Во время визита Путина в Японию устраиваются не очень многочисленные, но шумные акции протеста. По улицам Токио ездят автомобили с плакатами против приезда Путина и карикатурами на «миндальничающего» Абэ. Через усилители, установленные на авто, звучат оскорбительные речевки.

Неудивительно, что Абэ взял тайм-аут для обдумывания предложения Путина: мирный договор — да, с условием отдать острова — нет. Путин позднее еще раз пояснил: дело не в том, что острова представляют какую-то экономическую особую ценность. Территория России гигантская, а площадь «спорных территорий» мизерна. Но это дело принципа.