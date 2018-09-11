Восточный поворот: Путин решает судьбу Дальнего Востока. LIVE

По словам Владимира Путина, на российско-китайских переговорах особое внимание по традиции было уделено углублению торгово-экономического сотрудничества. «С удовлетворением констатировали, что в первом полугодии двусторонний товарооборот увеличился почти на треть и достиг 50 миллиардов долларов. И есть все основания в этой связи полагать, что к концу года мы выйдем на рекордный уровень товарооборота в 100 миллиардов долларов», - сказал он, отметив также, что Си Цзиньпин впервые «участвует в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке».