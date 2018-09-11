Восточный поворот: Путин решает судьбу Дальнего Востока. LIVE

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Уже понятно что плановое время начала пленарки сместится. Вопрос только насколько. Запаздывание традиционно и для подобных мероприятий. Но у Путина всегда есть алиби. До пленарного заседания он провёл две встречи - с лидерами Монголии и Кореи.
Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай и Россия, как постоянные члены Совбеза ООН и ведущие страны с формирующимися рынками, несут огромную ответственность за поддержание мира и стабильности, содействие развитию и процветанию во всём мире. «На фоне быстро меняющейся международной обстановки и наличия растущих факторов нестабильности и непредсказуемости всё большее значение приобретает взаимодействие Китая и России в поддержании равенства, справедливости, мира и стабильности во всём мире», - отметил он.
«За последние четыре месяца мы с Президентом Путиным уже провели три встречи. Такая интенсивность контактов между нами свидетельствует о высоком уровне и особом характере китайско-российских отношений, подчёркивает приоритетное место наших двусторонних отношений во внешней политике двух государств. К концу текущего года предстоит ещё ряд встреч между мной и Президентом Путиным на важных мероприятиях для продолжения наших контактов», - заявил в свою очередь китайский лидер.
По словам Владимира Путина, на российско-китайских переговорах особое внимание по традиции было уделено углублению торгово-экономического сотрудничества. «С удовлетворением констатировали, что в первом полугодии двусторонний товарооборот увеличился почти на треть и достиг 50 миллиардов долларов. И есть все основания в этой связи полагать, что к концу года мы выйдем на рекордный уровень товарооборота в 100 миллиардов долларов», - сказал он, отметив также, что Си Цзиньпин впервые «участвует в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке».
С Си Цзиньпином российский президент общался очень долго. Вторник стал буквально китайским днем. Лидеры провели официальные переговоры, а также осмотрели выставку регионов Дальнего Востока на набережной острова Русский, где выпили водки и приготовили блины с икрой.
Владимир Путин прилетел во Владивосток в понедельник, и у него здесь весьма насыщенная программа. Он успел провести заседание Госсовета по Дальнему Востоку, посетил автозавод «Мазда Соллерс» и судостроительное предприятие «Звезда», осмотрел пару выставок, провел встречи с губернатором Приморья Андреем Тарасенко, представителями зарубежных деловых кругов и обстоятельные переговоры с японским премьером и китайским лидером.
Пленарная сессия в этом году носит название «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Ее модератором будет телеведущий Сергей Брилев.
Доброе утро, уважаемые читатели. Начинаем нашу онлайн-трансляцию Из Владивостока, с острова Русский. Здесь проходит очередной Восточный экономический форум, и сегодня примерно через полчаса (в два часа дня по местному времени) должно состояться центральное событие - пленарная сессия с участием президента Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, главы правительства Республики Корея Ли Нак Ена и президента Монголии Халтмаагийна Баттулги.