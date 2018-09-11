«Придется всем пенсионерам ехать на Дальний Восток»

Налоговые и административные льготы, которые действуют на Дальнем Востоке для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и в рамках режима свободного порта Владивосток (СПВ), являются беспрецедентными для России. Так считают и чиновники, и представители бизнеса.

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«Мы продлили сроки применения пониженной ставки страховых взносов для инвесторов ТОР и СПВ. В июле 2018 принят закон о так называемой «дедушкиной оговорке». В соответствии с этим законом, в течение 10 лет после того, как инвестор стал резидентом, мы гарантируем ему неизменные условия по предоставленным льготам», - рассказал в ходе сессии «Дальний Восток как центр экономического сотрудничества с АТР: диалог бизнеса и власти» на Восточном экономическом форуме Сергей Тырцев, первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока.

С 1 октября этого года срок рассмотрения электронной заявки на получение статуса резидента ТОР будет сокращен с 15 до 5 дней. С 1 января следующего года Минвостокразвития России планирует запустить механизм субсидирования затрат на выплату процентной ставки по инвесткредитам до уровня 1 % в год.

«Мы постоянно сравниваем те преференциальные режимы, которые у нас существуют, с российскими и иностранными, и видим, что мы по-прежнему остаемся достаточно конкурентноспособными на этом поле, но при этом мы ежегодно улучшаем ситуацию для наших инвесторов, чтобы они могли больше вкладывать деньги в свои инвестпроекты», - говорит чиновник.

По его словам, на Дальнем Востоке сегодня самый высокий прирост инвестиций в России - 17 % (в среднем по России – 4,5 %). Доля дальневосточного округа в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Россию составляет около 30%, при этом более 70% реализуемых проектов ориентированы на экспорт, в основном, на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Сегодня реализуются 73 инвестиционных проекта с прямыми иностранными инвестициями на сумму около $3,7 млрд.

Можно ли считать этот результат инвестиционным бумом? Вряд ли, особенно учитывая те преференции, которые получают инвесторы. Кроме того, большинство средств аккумулируют несколько крупных проектов, в которых объемы вложений составляют сотни миллионов долларов.

Модератор дискуссии, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, особенно впечатлился льготой по страховым взносам. Он посетовал на то, что бизнес-сообществу не удалось пока убедить правительство понизить страховые взносы для работников предпенсионного возраста.

«Нам не удается пробить идею», - сказал глава РСПП. Шохин подчеркнул, что за такой шаг выступают все бизнес-организации.

«Придется всем пенсионерам ехать на Дальний Восток», если предложения не удастся реализовать, пошутил глава РСПП.

Ранее, президент России предложил ввести уголовную ответственность для работодателей, необоснованно отказывающих в приеме на работу или увольняющих работников предпенсионного возраста, то есть тем, кому осталось 5 лет и менее до выхода на пенсию.

Руководители компаний, которые выступали на сессии, также хвалили режимы для резидентов ТОР и СПВ. Глава группы ЕСН Григорий Березкин, например, назвал преференции беспрецедентными, а председатель правления СУЭК Владимир Рашевский – «самыми продвинутыми в стране».

В свою очередь, Александр Шохин, подводя итог сессии, отметил, что

льготы, которые действуют на Дальнем Востоке, должны дать результат, иначе есть риск, что отменят вообще все льготы в стране.

Инвестиционному буму не дает развернуться несколько факторов. Во-первых, это плохая инфраструктура, в том числе, транспортная. Во-вторых, нехватка квалифицированных кадров. Несмотря на все усилия правительства, люди продолжают уезжать с Дальнего Востока, констатировал вчера президент Владимир Путин. Чтобы решить проблему, надо, в частности, строить новое качественное жилье, считает Рашевский. Для этого можно использовать льготную ипотеку со ставкой 4-5%. Он отметил, что бизнес готов участвовать в развитии инфраструктуры, в том числе, для населения, но в обмен на новые льготы.

В-третьих, внутренний рынок региона ограничен, поскольку там живет всего 6 с небольшим миллионов человек, а Китай и другие страны АТР не спешат открывать России свои рынки.

Кроме того, в России мало кто понимает культуру и менталитет азиатских стран, что мешает проникать на их рынки, говорит Григорий Березкин. «Мы абсолютно европейская страна», - считает он.

На другой сессии ВЭФ – «Перекрестки Шелкового пути», также говорили про то, что наши азиатские партнеры не торопятся открывать объятия России. Экспорт энергоносителей идет хорошо, а вот продукцию следующих уровней китайские пошлины не поддерживают, говорит глава «Сибура» Дмитрий Конов.

Пять лет прошло с момента объявления инициативы «Один пояс, один путь», но пока переговоров больше чем конкретных проектов.

«Мы наблюдаем интенсификацию переговоров, но не сделок»,

- отмечает Алексей Чекунков, гендиректор «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Он также посетовал на то, что инвесторы не хотят брать на себя коммерческий риск, а хотят госгарантий, либо стремятся реализовывать свои проекты с госкомпаниями.