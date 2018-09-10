Экологическая катастрофа на руку России: Севморпуть потеснит Суэц

Северный морской путь вдоль берегов России может стать «новым Суэцким каналом», пишет The Washington Post. Все дело в глобальном потеплении — транзит по Севморпути теперь возможен в период с июля по октябрь из-за быстрого таяния арктического льда, усилившегося на северных и южных полюсах. По данным НАСА, за последнее десятилетия зафиксировано таяние льдов на 13,4%. «Новая Арктика» может быть выгодна в первую очередь России, отмечает газета.

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Россия и Китай возлагают надежды на то, что Северный морской путь станет альтернативой Суэцкому каналу в Египте, что значительно сократит время перевозки грузов. По южному маршруту через Суэцкий канал путь судна от Южной Кореи до Германии занимает 34 дня, а по арктической трассе — 23 дня. Так сократятся и расходы на топливо для судов, совершающих перевозки между портами в Европе и Азии, отмечает издание.

На маршруте Севморпути нет очередей как в Суэцком канале и нет пиратов, угрожающих морякам в Аденском заливе, пишет американская газета.

Однако транзит по Севморпути может быть опасным. Если произойдет авария, судно могут ждать катастрофические последствия вдали от цивилизации, где почти нет населения и инфраструктуры. Кроме того, большая часть маршрута проходит по особой экономической зоне России — курсирующие суда должны получить разрешение на транзит от администрации Северного морского пути. Россия также взимает плату за навигацию и ледокольную помощь, пишет The Washington Post.

Недавно было объявлено о пробном запуске по Севморпути первого контейнеровоза Venta Maersk датской логистической компании Maersk. Перевозчик проверит, может ли эта транспортная артерия заменить транзиты через Индийский океан и Суэцкий канал между Европой и Азией. Контейнеровоз отправился в конце августа из Владивостока в Санкт-Петербургс с грузом замороженной рыбы.

Северная альтернатива

Северный морской путь начал эксплуатироваться в 1932 году. Он рассматривается как альтернатива Суэцкому каналу, являясь кратчайшим путем между портами стран Западной Европы, России, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Расстояние от японской Йокогамы до Мурманска по Севморпути составляет 5770 против 12 840 миль при проходе через Суэцкий канал.

Российские власти планируют увеличить грузопоток через Севморпуть до 80 млн тонн к 2030 году. В 2017 году по трассе прошло 194 тыс. тонн грузов. На сегодняшний день самой активной страной, использующей Севморпуть, после России, является Китай.

«Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе», — сказал в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу. По словам министра, в «настоящее время в северных широтах находятся ледоколы не только России, но и Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая».

Задача по освоению Севморпути имеет важнейшее стратегическое значение для государства. Помимо отраслей энергетики, нефтегаза и грузоперевозок, Севморпуть может быть привлекателен для туризма. Пока Россия проигрывает по этому критерию Европе — более 90% туристского потока в Арктику (свыше 2 млн человек в год) приходится на Северную Европу, а не на Россию.

«Мы продолжим развивать Северный морской путь, обеспечивать судоходство в Арктике, формировать опорные зоны развития, которые необходимы для промышленного освоения региона. Конечно, в дальнейшем потребуются еще немалые усилия, чтобы добиться связанности этого уникального региона и раскрытия его колоссального экономического потенциала», — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросам финансирования программ развития регионов РФ 31 августа.

Канал №1

Пока о реальной конкуренции между Суэцким каналом и российским Севморпутем говорить не приходится: доля последнего в мировом судоходном грузообороте ничтожно мала. По Суэцкому каналу в 2017 году перевезено 1,041 млрд тонн грузов — примерно 10% от всех мировых перевозок.

Главный конкурент российского маршрута, кратчайший на сегодняшний день путь из Азии в Европу египетский Суэцкий канал в 2015 году открыл второе русло. Крупнейший морской путь был увеличен вдвое, движение по нему стало двусторонним. Ожидается, что открытие второго русла к 2023 году повысит ежегодные доходы от Суэцкого канала с $5,3 млрд до $13,2 млрд, а суточную пропускную способность — до 97 судов. Уменьшится и время прохождения — с 18 до 11 часов.

Благодаря Суэцкому каналу грузоперевозчики освобождены от необходимости обхода Африканского континента мимо мыса Доброй Надежды. Сборы от прохода судов через канал составляют значительную часть бюджета Египта, сравнимую по доле с доходами от туристической индустрии.

Строительство знаменитого судоходного канала началось еще в 1859 году, тогда 53% акций принадлежало Франции. Канал оказал огромное влияние на мировую торговлю. Помимо торговли, он сыграл роль в колонизации Африки и стал центром Суэцкой войны 1956 года.