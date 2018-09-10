Не по ГОСТу: с прилавков исчезнет поваренная соль

В следующем году с полок магазинов исчезнет поваренная соль — она будет продаваться под наименованием «пищевая», сообщили «Известиям» в ассоциации «Руспродсоюз». Связано это с введением с 1 сентября нового ГОСТа.

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На смену традициям

В России соль традиционно носила название «поваренная», что значит по словарю «относящаяся к приготовлению и употреблению пищи». Значение этого слова уходит корнями глубоко в историю — до конца XIX века вываркой соли руководил варничный мастер (повар).

Однако, как рассказал газете исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, термин «поваренная» можно отнести далеко не ко всем видам пищевой соли. Только выварочная соль проходит стадию технологического процесса выварки, указал он.

Согласно ГОСТу, вместо не совсем корректного наименования «поваренная», применяемого по традиции для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано «Соль пищевая». Далее в зависимости от происхождения соли ее качества и способа производства она будет именоваться «морской», «молотой», «экстра» и так далее», — рассказал Востриков.

Все отечественные компании работают по государственному стандарту, при этом импортируется лишь 1% соли. Производители уже подготовили новый дизайн упаковки. Соль с наименованием «пищевая» уже продается в магазинах наряду с остатками старой соли под старым названием. Ожидается, что «поваренная соль» полностью исчезнет с прилавков магазина через 3-5 месяцев, когда будет реализована старая продукция со складов.

Цена вопроса

Цена соли от перемены названия увеличиться не должна, настаивают в «Роспродсоюзе». Компании подготовились к переходу на новый стандарт. Изменения упаковки были незначительными и не повлекли затрат на новый дизайн, сказал коммерческий директор компании «Руссоль» Алексей Булычев.

Потребители больше реагируют на качество соли и в меньшей степени на дополнительные надписи на упаковке, указал и глава Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Поэтому новая упаковка никак не должна повлиять на цену и отразиться на продажах.

Вступивший в силу 1 сентября новый ГОСТ на соль предполагает использование йода как единственно возможной добавки. Будет использоваться йодат калия вместо йодида калия. Практика показала, что срок годности продукции увеличивается с 9–12 месяцев до 18 благодаря использованию йодата, заметили в «Руспродсоюзе».

В Роскачестве сообщили, что часто на полках магазинов встречалась соль с йодидом калия (не допущен по новому ГОСТу), который дешевле. «Доля йодирующих добавок в себестоимости соли слишком мала, чтобы отразиться на цене», — отметили в организации.

Производство в России

Производством и добычей соли в России занимаются такие компании как ООО «Руссоль» (Астраханская, Иркутская и Оренбургская области), ПАО «Соль Руси» (Нижегородская область), ОАО «Тыретский солерудник» (Иркутская область) и ООО «Алтайская соледобывающая компания» (Алтайский край). Производятся разные виды соли: очищенная и неочищенная каменная соль, крупного и мелкого помола, морская, чистая и йодированная.

Соль была внесена в список продуктов, запрещенных к ввозу на территорию РФ из стран, принявших санкции в отношении Россиии. До этого в январе 2015 года Роспотребнадзор ограничил украинской «Артемсоли» импорт в Россию пищевой соли из-за нарушений требований к органолептическим показателям продукции, к содержанию в ней примесей и йода. «Артмесоль» была крупнейшим игроком на рынке пищевой соли в России до запрета — 2014 году ее доля на отечественном рынке составляла 21% (233,2 тыс. тонн).

После введения запрета на ввоз украинской пищевой соли, крупнейшие отечественные производители активизировали проекты модернизации и расширения производственных мощностей —за февраль 2015 года они показали двукратный рост (на 108,3%) по сравнению с февралем 2014 года. «Артемсоли» разрешили возобновить импорт в мае 2016 года.

По итогам прошлого года отечественные производители нарастили мощности по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — увеличено производство соли на 16,6% - до 4 млн тонн.