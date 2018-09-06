Сдали назад: шведы блокируют «Северный поток — 2»

Депутаты большинства шведских политических фракций выступили за блокировку строительства российского газопровода «Северный поток — 2», сообщила радиостанция Sveriges Radio. Такой вывод был сделан на основе опроса представителей различных партий Швеции по данному вопросу.

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Парламентарии назвали несколько причин, которые заставляют их возражать против строительства «Северного потока — 2».

Так, они считают, что газопровод будет плохо влиять на экологию, поскольку увеличит зависимость ЕС от ископаемого газа и уменьшит стимул стремиться к созданию инфраструктуры для генерации возобновляемой энергии.

«Северный поток — 2» — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект»,

— заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрём.

Кроме того, политики не хотят зависеть от России. Так, некоторые депутаты обвинили Москву в нарушении международного законодательства в Грузии, на Украине и в Крыму. Поэтому они не хотят, чтобы Россия строила что-либо у берегов Швеции.

Член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм заявил, что Стокгольм поддержит инициативу Еврокомиссии об изменении законодательства, чтобы заблокировать проект.

Также власти Швеции хотят увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников. Это должно снизить процент потребления природного газа.

Между тем, как сообщал «Газпром», 5 сентября в исключительной экономической зоне Финляндии стартовали работы по морской укладке газопровода «Северный поток — 2».

Сам оператор проекта — компания Nord Stream 2 — раскрыл подробности старта работ в Финляндии. Судно-трубоукладчик Solitaire в среду «в 13:25 (по центрально-европейскому времени)» начало работы «по укладке газопровода «Северный поток -‑ 2» в Финском заливе».

Длина судна Solitaire составляет 300 метров, ширина — 41 метр. Судно будет выполнять работы по укладке труб круглосуточно и без выходных. На борту его могут разместиться 420 человек. Для поддержания необходимого запаса транспортные суда будут доставлять 12-метровые трубы весом 24 тонны на трубоукладочное судно из ближайшего логистического центра (Котка или Ханко).

Параллельно идут подготовительные работы для последующей укладки труб в заливе. Экскаваторы ведут разработку 29-километровой траншеи для газопровода.

Газопровод «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря от российского до германского побережья, его длина составит 1200 км, мощность — 55 млрд кубометров газа в год. Ранее согласования на его прокладку были получены от властей Германии, Финляндии, Швеции.

Единственная заминка была с Данией, однако впоследствии оператор проекта заявил, что есть альтернативный маршрут, который позволит обойти необходимость получать разрешение на строительство в Дании.

При этом США неоднократно угрожали ввести санкции в отношении участников проекта. Так, в конце июля заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил, что для компаний, которые работают над строительством газопровода «Северный поток — 2» и проектом «Турецкий поток», сохраняется серьезный риск рестрикций. Он также отметил, что США не комментируют, когда данные санкции могут быть введены.

Желание Вашингтона остановить проект связано с тем, что Америка стремится продавать Евросоюзу больше своего сжиженного природного газа (СПГ) и рассматривает «Северный поток — 2» как конкурента своим компаниям.

Против строительства газопровода активно выступает и Украина, поскольку не хочет лишиться денег за транзит газа. Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил недавно, что потери Украины от прекращения транзита российского газа через украинскую территорию достигнут более 3% ВВП.

При этом, как заявлял посол Украины в Германии Андрей Мельник, один из действенных способов заблокировать строительство российского газопровода по дну Балтийского моря в обход украинской территории — это принять решения на уровне ЕС.

«Если почитать доводы шведских депутатов о том, что «Северный поток-2» - вредный для экологии проект, который нарушает нормы международного права, то непонятно, как же власти Швеции приняли решение о выдаче разрешения на прокладку труб потока в собственных территориальных водах. Получается, что официальная власть и депутаты друг друга раньше не слышали. Между тем разрешение со стороны Швеции было уже выдано и его пересмотр с последующей отменой займет достаточное количество времени, за которое Nord Stream 2 AG уже успеет начать строительство потока на других территориях прохождения маршрута», - отмечает управляющий партнер УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов.

По мнению эксперта, пока что не стоит серьезно воспринимать пока «эту вспышку гнева». Эта новость появилась в результате опроса депутатов со стороны одной из местных радиостанций и пока имеет скорее общественный резонанс, чтобы привести к реальным действиям, депутаты должны провести инициативу до принятий конкретных решений что, как правило, не всегда дает эффект, добавляет он.