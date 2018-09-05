Все против Украины: «Северный поток-2» ушел в море

«Газпром», который является единственным акционером Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта «Северный поток – 2», сообщил о начале укладки морской части газопровода.

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5 сентября в исключительной экономической зоне Финляндии стартовали работы по морской укладке газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении газового концерна. Ведутся также подготовительные трубоукладочные работы в территориальных водах Германии.

На сегодняшний день получены полные комплекты разрешений на строительство в Германии, Финляндии, Швеции и России. Под вопросом только Дания, но на случай отказа, Nord Stream 2 разработала альтернативный маршрут.

Сам оператор также сообщил подробности старта работ в Финляндии. Судно-трубоукладчик Solitaire «сегодня в 13:25 (по центрально-европейскому времени)» начало работы «по укладке газопровода «Северный поток ‑ 2» в Финском заливе».

Длина судна Solitaire составляет 300 метров, а ширина – 41 метр. Судно будет выполнять работы по укладке труб круглосуточно и без выходных. На борту судна могут разместиться 420 человек. Для поддержания необходимого запаса труб транспортные суда будут доставлять 12-метровые трубы весом 24 тонны для строительства газопровода «Северный поток ‑ 2» на трубоукладочное судно из ближайшего логистического центра (Котка или Ханко).

«Трубы свариваются между собой на борту судна, после чего сварные швы проверяются и газопровод опускается на морское дно. До и после укладки труб исследовательское судно будет выполнять обследование морского дна для проверки точного положения газопровода», - поясняют технологию работ в Nord Stream 2.

Ранее в Грайфсвальдском заливе около Любмина, германия, начало работать судно-трубоукладчик Castoro 10. Параллельно идут подготовительные работы для последующей укладки труб в заливе. Экскаваторы ведут разработку 29-километровой траншеи для газопровода.

Компания Nord Stream 2 рассчитывает завершить строительные работы в Грайфсвальдском заливе к концу текущего года. Весь проект предполагается закончить к концу 2019 года.

В финансировании проекта участвуют кроме «Газпрома» еще пять европейских компаний: ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. С ними подписано соглашение о финансировании в объеме 50% от его общей стоимости, которая оценивается в 9,5 млрд евро.

Против строительства газопровода выступают Украина и США. Первые не хотят лишится денег за транзит российского газа. Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил недавно, что потери Украины от прекращения транзита российского газа через украинскую территорию достигнут более 3% ВВП.

Его начальник, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, в интервью «Экономической правде» подчеркивал, что не верит, что страна сохранит свой транзитный статус после запуска «Северного потока - 2».

«Я не верю, что через Украину будет прокачиваться газ, если «Северный поток — 2» будет реализован в формате, задуманном немцами и россиянами», — сказал он.

Соединенные Штаты в свою очередь стремятся продавать Евросоюзу больше своего сжиженного природного газа (СПГ) и рассматривают «второй поток», как конкурента своим компаниям. При этом американские официальные лица, начиная с клерков Госдепартамента и заканчивая конгрессменами и президентом Дональдом Трампом, неоднократно грозились ввести санкции против участников проекта. На санкции надеются и в Киеве.

По мнению посла Украины в Германии Андрея Мельника, существуют два способа заблокировать строительство российского газопровода по дну Балтийского моря в обход украинской территории. Первый – это принятие решения на уровне ЕС, но посол считает, что шансы на это невелики.

«Второй путь — это «булава» американских санкций против немецких компаний, вовлеченных в проект. По моим оценкам, введение этих санкций является очень реалистичной перспективой, и это имеет для нас серьезные риски, о которых мало кто задумывается»,— сказал посол в интервью изданию «Европейская правда».

Американское издание The Wall Street Journal предполагало, что санкции против «Северного потока – 2» будут введены в течение нескольких недель.

«Шансы на то, что США введет санкции в отношении компаний, вовлеченных в проект, достаточно велики, так как разговоры об этом идут уже достаточно давно»,

- говорит Алим Бишенов, управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm.

То, что компании не являются владельцами акций, в данном случае роли особо не играет. Дело в том, что американские власти могут установить любые основания для введения санкций – этот вопрос не подчиняется какому-то жесткому правовому регулированию. Введение санкций затормозит реализацию проекта, считает эксперт.

Но Россия и Германия, которые являются главными идеологами проекта, готовятся к развитию событий по негативному сценарию. Эту тему обсуждали в августе на двусторонней встрече президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. С учетом этого, даже введение санкций не остановит строительство «второго потока», считают эксперты.

«Трампу не удастся остановить «Северный поток — 2», потому что в этом вопросе Германия, Австрия и многие другие европейские страны, особенно их бизнес-сообщества, скажут твёрдое «нет».

Не может Германия отказаться на данном этапе от «Северного потока — 2», иначе она тем самым подпишется в своём полном вассальстве от Америки», — сказал в ходе круглого стола «Визит Владимира Путина в Берлин: итоги переговоров» в МИА «Россия сегодня» руководитель исследовательских проектов Германо-российского форума Александр Рар.

В этом вопросе, за который так боролись немецкие бизнес-элиты, Германия не может отступить, говорит он. «Это экономический и коммерческий проект, Европе нужен газ, а газ может поступать либо из России, либо из Норвегии, других источников просто сейчас нет», - резюмирует эксперт.