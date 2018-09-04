Новый удар по кошельку: что будет с ценами на бензин

Цены на бензин в России вновь начали расти. Повышение розничных цен на АЗС, по данным Росстата, отмечено в пяти регионах страны. Больше всего с 20 по 26 августа автомобильный бензин подорожал в Магадане и Кирове – на 1,4% и 0,2% соответственно.

На прошлой неделе - впервые с начала лета - рост цен отмечен на столичных АЗС.

Как сообщает Московская топливная ассоциация, с 27 августа по 3 сентября бензин подорожал в среднем на одну копейку - до 44,24 рубля за литр. Цены на Аи-92 и Аи-95 выросли в среднем до 42,02 рубля и 45,67 рубля за литр соответственно.

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Ранее был также отмечен рост оптовых цен на бензин. Оптовые партии бензина Аи-95 класс 5 подорожали на прошлой неделе на 626 рублей за тонну – до 51,787 тысячи рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 Класс 5 выросла на 488 рублей, достигнув 49,291 тысячи рублей за тонну. Оптовая цена на дизельное топливо летнее пятого класса за указанный период повысилась на 362 рубля, составив 50,057 тысячи рублей за тонну, отмечает трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

По данным информационно-аналитического центра «Кортес», выросли также цены на авиакеросин.

Причина роста цен на бензин заключена в самом устройстве рынка, на котором крупные НПЗ, не сговариваясь, могут повышать цены, а кроме того, на этом рынке действует множество серых мини-НПЗ, которые производят бензины низкого качества и вообще не платят налогов, и тем самым создают нездоровую конкуренцию,

констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

При этом половину цены «белого» бензина составляют налоги. Их производитель перекладывает на потребителя, который платит этот «налог на перемещение» еще много раз: в виде транспортного налога, в виде штрафов, в виде платы за регистрацию транспортных средств, за парковку, в виде обязательной страховки, и так далее, добавляет он.

Рубль продолжает ослабевать против доллара из-за санкций и оттока нерезидентов из российских рынков, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. В результате этого стоимость нефти в рублях уже достигла 5325 рублей за баррель. Государство не сможет субсидировать внутренние цены на бензин в ситуации ползучего курсового снижения рубля, добавляет аналитик.

Ожидание введения в ноябре США эмбарго на поставки нефти из Ирана, сокращение добычи «черного золота» в Венесуэле, данные о запасах сырья в США толкают нефтяные котировки вверх. С учетом слабого рубля, нефтедобывающим компаниям выгоднее продавать нефть за рубеж нежели поставлять на внутренний рынок, отмечает Лисицын.

Взрывной динамики цен на топливо в сентябре аналитики не ожидают, однако уже в октябре может начать проявляться эффект девальвации.

В конце августа также стало известно, что правительство повысит с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо на сумму 2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи рублей на тонну соответственно. Министр энергетики Александр Новак заявлял, что из-за этого резкого подорожания цен на топливо не будет.

«Нет, мы рисков не видим, потому что в рамках налогового маневра все необходимые демпфирующие механизмы приняты. Тот закон, который был принят летом, о снижении экспортной пошлины и повышении НДПИ в течение шести лет, предусматривает механизмы демпфирования», — сказал он.

Однако эксперты придерживаются другой позиции.

Фактически очередной виток роста цен на бензин - это реакция компаний, ориентированных на внутренний рынок, на общий рост цен, а также попытка больше заработать перед вводом акцизов, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Цена бензина будет расти и далее, если в налоговом законодательстве не будет изменений, например, не будет отменен акцизный налог, если ФАС не начнет решительно действовать против возможного сговора нефтепереработчиков. Цифра в 50 рублей за литр 95-го бензина может быть достигнута уже в декабре этого года,

полагает Антонов.

Российский топливный союз уже предупредил, что в 2019 году из-за увеличения акциза и НДС стоимость автомобильного топлива может вырасти на 10%. В ФАС и правительстве РФ ранее заявили, что контролируют ситуацию.

Аномальное подорожание бензина было отмечено этой весной. К маю повышение составило восемь рублей за литр. После принятых властями мер цены стабилизировались.

Из-за резкого роста цен на бензин в правительстве приняли решение отложить повышение акцизов, которое уже было предусмотрено законом о бюджете РФ с 1 июля 2018 года. При этом нефтяники обещали сдерживать розничные цены, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

В конце августа вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что пока договоренности между правительством и нефтяными компаниями в целом соблюдаются, хотя «есть за последнюю неделю некоторый незначительный — на копейки — всплеск розничных цен на дизтопливо».