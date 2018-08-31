Крах экономики: МВФ не спасет Аргентину

Аргентина на грани финансового краха. Центробанк страны на этой неделе повысил ключевую семидневную ставку Leliq с 45% до 60%, чтобы остановить обвал песо, который обесценился с начала года более чем на 50%. При этом аргентинский регулятор пообещал, что на таком уровне ставка останется как минимум до декабря 2018 года.

Реклама

«В ответ на текущую валютную ситуацию и опасаясь того, что это окажет серьезное влияние на уровень инфляции в стране, Комитет по денежной политике Центрального банка Аргентины единогласно принял решение провести внеплановое заседание и повысить учетную ставку до 60%», — говорилось в заявлении Центробанка Аргентины.

Как следует из данных Банка международных расчетов — Bank for International Settlements (BIS) — ключевая ставка в Аргентине на данный момент является самой высокой в мире. На втором месте переживающая финансовый кризис Турция. Ставка там составляет 17,75%.

Аргентина переживает рецессию в экономике, а инфляция в стране близка к 30%. Безработица в стране — 9,1%. На этой неделе министерство финансов Аргентины пересмотрело прогноз изменения ВВП на текущий год: теперь ожидается снижение на 1% вместо ранее предполагавшегося роста на 3%.

На этом фоне инвесторы стали сомневаться в способности правительства покрыть госрасходы до конца следующего года.

Игроки опасаются, что Аргентина столкнется с дефолтом по своим обязательствам, поясняет Оксана Холоденко, эксперт по международным рынкам «БКС брокер». Наблюдается кризис ликвидности, а панические настроения на валютном рынке не дают песо стабилизироваться, добавляет аналитик.

Ситуация в стране сложилась настолько тяжелая, что президент Аргентины Маурисио Макри вынужден был на этой неделе обратиться с телеобращением, чтобы успокоить разволновавшихся инвесторов.

Он объявил о соглашении с Международным валютным фондом (МВФ) ускорить выплату всех необходимых средств для выполнения финансовой программы до декабря 2019 года.

МВФ заявил о выделении Аргентине $50 млрд в июне в рамках кредитной линии по программе stand-by (SBA). Помощь рассчитана на три года. Цель ее выделения — стабилизация курса песо и поддержка начатых правительством страны реформ.

В июне Аргентина получила первые $15 млрд. Половина этой суммы ($7,5 млрд) была направлена на поддержку бюджета.

В сентябре Буэнос-Айрес должен был получить второй транш — на $3 млрд.

Как объяснил Макри, предоставление средств МВФ не будет зависеть от календаря или от соблюдения финансовых целей.

«Это решение направлено на устранение любой неопределенности, которая могла возникнуть вокруг ухудшения международного контекста. Гарантирование финансирования на 2019 год позволит нам укрепить доверие и как можно скорее возобновить путь роста», — сказал Макри.

Международный валютный фонд обещал изучить запрос Аргентины на ускоренное перечисление средств из открытой стране кредитной линии на $50 млрд и пересмотреть план восстановления экономики.

Так, в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард отмечается, что она провела «конструктивную беседу» с президентом Аргентины Маурисио Макри и что эксперты фонда хотят оградить страну от дальнейших экономических потрясений.

«В том числе для этого будут использованы более решительные меры денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также будут предприняты дополнительные усилия по оказанию поддержки наиболее уязвимым слоям общества», — сказала Лагард.

Между тем на фоне очередного ухудшения ситуации в стране по всей Аргентине прошли акции протеста. На улицах Буэнос-Айреса люди выступали против программы сокращения бюджетных расходов. Так, в центре столицы десятки тысяч людей организовали шествие под лозунгами в защиту университетов. Манифестанты выразили недовольство из-за планов правительства ограничить государственное участие в финансировании вузов. Также местные жители опасаются повторение дефолта в стране в 2001 году и требуют изменить экономическую политику.

В местных газетах печатают шутки про кризис и обменный курс.

«Так мы переступили границу смерти», показывая фотографию с обменным курсом, «Лучше заморозить стакан с долларами в холодильнике», «Оставь его, он уже мертв», иллюстрируя шутку картинками битвы аргентинского песо и доллара США, — так реагируют аргентинцы на обвал местной валюты.

Учитывая, насколько сложная сейчас ситуация в экономике Аргентины, неизвестно, поможет ли кредит МВФ если не выйти из кризиса, то хотя бы перестать стремительно падать, говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев.

«Если аргентинское правительство будет действовать быстро и профессионально, то есть шансы, что скорость девальвации аргентинского песо снизится или даже приостановится. Хотя, вероятнее всего, даже при благоприятном развитии событий национальная валюта может обесцениться еще на 20-30%. В случае же, если выделенные средства МВФ будут израсходованы неэффективно, страну ждут действительно серьезные экономические потрясения», — говорит эксперт.

По словам Коренева, эффективность повышения ключевой ставки в качестве борьбы с девальвацией национальной валюты — мера весьма сомнительная.

«Вряд ли она может оказать существенную поддержку песо, но создаст в экономике страны дополнительное напряжение, которое в конечном итоге может лишь усугубить ситуацию», — говорит эксперт.

Аргентинское песо падает не только из-за проблем экономики, которые сами по себе достаточно серьезны, но и из-за того, что США взяли курс на привлечение капитала и укрепление доллара,

поясняет в свою очередь аналитик «Алор» Алексей Антонов.

На фоне того, что по американским 10-летним гособлигациям можно получить порядка 2,9% годовых долларовой доходности, госдолг развивающихся стран становится совсем не интересным для инвесторов.

При этом внутренний кризис в Аргентине начался в 2000-х годах и с тех пор продолжает тлеть, не останавливаясь, поясняет эксперт.

«Одна из ключевых причин кризиса в Аргентине — зависимость экономики от экспорта сырья (сои) и принятие правительством популистских мер. Пытаясь в таких условиях потушить кризис валютными интервенциями, чиновники в результате просто потратили резервы. При этом МВФ — политизированная международная организация, которая часто выдает кредиты с целью усиления влияния на внутренние процессы в стране. Это видно на примере Украины, многих африканских стран. В конечном итоге помощь от МВФ оборачивалась для них невозможностью ни выплатить долг, ни даже обслуживать его, и приходилось идти на серьезные политические уступки во внутренней политике», — говорится эксперт.

Чтобы выбраться из кризиса, Аргентине нужно решиться на жесткие реформы — в частности, реформу банковской и судебной систем. Однако это невозможно, если правительство продолжит заниматься популизмом, резюмирует Антонов.