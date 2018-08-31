Пенсионная реформа: что решают депутаты. LIVE

«Предложения формулируется гражданами, чей доход превышает 10 млн руб в год. Те кто предлагают такие законы, не понимают, как живут те люди, которые получают в 20 раз меньше», - уверен Шмаков. Он уточнял тогда, что средняя зарплата в России примерно 43 тысяч рублей, поэтому это люди с годовым доходом только 500 тысяч рублей.