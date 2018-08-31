Пенсионная реформа: что решают депутаты. LIVE

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Список заявленных участников на заседании следующий. В частности, от Государственной Думы - спикер Вячеслав Володин, зампредседателя Ольга Тимофеева, председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель по охране здоровья Дмитрий Морозов, председатель по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Предложения формулируется гражданами, чей доход превышает 10 млн руб в год. Те кто предлагают такие законы, не понимают, как живут те люди, которые получают в 20 раз меньше», - уверен Шмаков. Он уточнял тогда, что средняя зарплата в России примерно 43 тысяч рублей, поэтому это люди с годовым доходом только 500 тысяч рублей.
На слушаниях в Госдуме 21 августа Шмаков признал, что законопроект «имеет трудную судьбу». По его словам, 90% членов профсоюзов против текущих предложений по изменению пенсионной системы.
С опозданием в зал заседания прошел глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Его можно назвать противником действующего законопроекта.
Пишущих журналистов пригласили в зону подхода. Ждем первых спикеров, передает корреспондент «Газеты.Ru» из Госдумы.
Из зала вышли даже журналисты телеканалов. Видимо, они успели прослушать только вступительное слово.
Заседание рабочей группы началось. А двери, где оно проходит, закрыли.
На заседание пришел спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Тем временем, организаторы заседания предложили журналистам «подождать на диванчике». Среди тех, кого отправили на вынужденный отдых, корреспонденты «Газеты.Ru», «Российской газеты», агентств ТАСС и РИА «Новости».
На заседание пришел министр труда Максим Топилин.
Для журналистов, которых не пустили внутрь, не предусмотрели даже трансляцию заседания.
Пишущих журналистов федеральных изданий, включая корреспондентов информационных агентств, которых пригласили в Госдуму, оставили за дверью.
Несмотря на то, что заседание было анонсировано как открытое, в зал 137, где будет проходить мероприятие, в итоге пустили только журналистов 4 телеканалов.
21 августа она предлагала провести первое заседание в сентябре. Однако в итоге было решено начать раньше. Работа депутатов по сбору и обработке предложений к законопроекту продлится до 24 сентября.
Возглавляет рабочую группу заместитель председателя ГД Ольга Тимофеева. Она курирует вопросы социальной политики.
Доброе утро, уважаемые читатели! Сегодня, 31 августа, состоится первое заседание рабочей группы, которая была создана по итогам парламентско–общественных слушаний. Последние были посвящены пенсионной реформе. «Газета.Ru» следит за дискуссией в онлайн-трансляции.