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Пенсионная реформа: что решают депутаты. LIVE

Рабочая группа в Госдуме решает судьбу пенсионной реформы

В Госдуме проходит заседание рабочей группы, созданной по итогам парламентско–общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства. Депутаты обсудят ключевые поправки ко второму чтению, включая последние предложения президента Владимира Путина. Ключевые моменты заседания — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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Трансляция
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11:58

Список заявленных участников на заседании следующий. В частности, от Государственной Думы - спикер Вячеслав Володин, зампредседателя Ольга Тимофеева, председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель по охране здоровья Дмитрий Морозов, председатель по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

11:43

«Предложения формулируется гражданами, чей доход превышает 10 млн руб в год. Те кто предлагают такие законы, не понимают, как живут те люди, которые получают в 20 раз меньше», - уверен Шмаков. Он уточнял тогда, что средняя зарплата в России примерно 43 тысяч рублей, поэтому это люди с годовым доходом только 500 тысяч рублей.

11:35

На слушаниях в Госдуме 21 августа Шмаков признал, что законопроект «имеет трудную судьбу». По его словам, 90% членов профсоюзов против текущих предложений по изменению пенсионной системы.

11:32

С опозданием в зал заседания прошел глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Его можно назвать противником действующего законопроекта.

11:28

Пишущих журналистов пригласили в зону подхода. Ждем первых спикеров, передает корреспондент «Газеты.Ru» из Госдумы.

11:22

Из зала вышли даже журналисты телеканалов. Видимо, они успели прослушать только вступительное слово.

11:15

Заседание рабочей группы началось. А двери, где оно проходит, закрыли.

Корреспонденты 2
Евгения Петрова/"Газета.Ru"
11:12

На заседание пришел спикер Госдумы Вячеслав Володин.

11:10

Тем временем, организаторы заседания предложили журналистам «подождать на диванчике». Среди тех, кого отправили на вынужденный отдых, корреспонденты «Газеты.Ru», «Российской газеты», агентств ТАСС и РИА «Новости».

Корреспонденты
Евгения Петрова/"Газета.Ru"
11:05

На заседание пришел министр труда Максим Топилин.

11:00

Для журналистов, которых не пустили внутрь, не предусмотрели даже трансляцию заседания.

10:55

Пишущих журналистов федеральных изданий, включая корреспондентов информационных агентств, которых пригласили в Госдуму, оставили за дверью.

10:50

Несмотря на то, что заседание было анонсировано как открытое, в зал 137, где будет проходить мероприятие, в итоге пустили только журналистов 4 телеканалов.

10:43

21 августа она предлагала провести первое заседание в сентябре. Однако в итоге было решено начать раньше. Работа депутатов по сбору и обработке предложений к законопроекту продлится до 24 сентября.

10:37

Возглавляет рабочую группу заместитель председателя ГД Ольга Тимофеева. Она курирует вопросы социальной политики.

10:30

Доброе утро, уважаемые читатели! Сегодня, 31 августа, состоится первое заседание рабочей группы, которая была создана по итогам парламентско–общественных слушаний. Последние были посвящены пенсионной реформе. «Газета.Ru» следит за дискуссией в онлайн-трансляции.