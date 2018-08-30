От шести до двенадцати: инвесторы получат режим

Минфин России дорабатывает законопроект «О защите и поощрении капиталовложений в РФ». С одним из последних вариантов документа ознакомилась «Газета.Ru». Источники в правительстве подтвердили «Газете.Ru», что законопроект уже обсуждался, и после незначительной доработки он будет направлен на межведомственное согласование. Официально документ не комментируют ни в Минфине, ни в РСПП.

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Финансовое ведомство предлагает госзащиту для инвестиционных проектов с минимальным размером вложений в размере 3 млрд руб., а общий бюджет проекта должен составлять не менее 10 млрд руб.

Согласно законопроекту, на защиту могут претендовать инвестпроекты в следующих отраслях: сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ (обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение), утилизация отходов и ликвидация загрязнений. Так же названы инвестиции в строительство, транспортировку и хранение, деятельность в области информации и связи в том числе двойного назначения. Разрешена поддержка инвестиций в обрабатывающие производства и проекты по сжижению природного газа.

В тоже время документе содержится запрет на поддержку инвестпроектов в области добычи сырой нефти и природного газа, а также производства табачных изделий, алкогольной продукции и производства жидкого топлива. Исключение сделано для вторичной переработки нефтяного сырья «согласно перечню, утверждаемому правительством».

Главный механизм защиты инвестиций — обещание сохранить неизменными налоговые и административные условия для инвесторов на длительный период времени. Для этого инвесторам предлагается заключать с правительством соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Предусматривается участие в соглашении и региональных властей. Соглашения будут заключаться на 6 календарных лет, если объем собственных инвестиций инвесторов не превышают 30 млрд руб. Для инвестпроектов общий объем инвестиций в которые составляет 30 и боле млрд руб. срок соглашения предлагается продлить до 12 календарных лет. Год, в который будет подписано такое соглашение, предлагается не учитывать.

Кроме того, соглашение может быть пролонгировано еще на 6 лет, если инвестор примет обязательство реинвестировать доходы от реализации проекта для «реализации иных проектов на территории РФ».

После подписания соглашения на инвестора не будут распространяться новые акты, в том числе подготовленные на основании международных договоров, которые регулируют хозяйственную деятельность в сфере реализации проекта. Особо оговаривается, что на проекты в рамках соглашений не будут распространяться новые налоги и страховые взносы, «за исключением новых налогов и взносов, вводимых взамен отменяемых».

Так же на попавшие в соглашения проекты не будут распространяться новые обязательные платежи и сборы, лицензирование и сертификация, акты в области внешнеэкономической деятельности и таможенного дела, которые «существенно ухудшают условия реализации проекта» по сравнению с правами и обязанностями, установленными на момент заключения соглашения.

Правительство РФ со своей стороны гарантирует компенсацию убытков в случае «необеспечения стабильности условий реализация проекта». Соответствующее обязательство будет включено в соглашение.

Обязательства компенсировать ущерб будут предусмотрены и для инвесторов. «В расчет ущерба включается сумма денежных средств, не уплаченных организацией, реализующей проект или инвестором в результате предоставления стабильности условий реализации проекта», – говорится в документе.

Но не каждый инвестор сможет рассчитывать на заключение соглашения с правительством. Кроме финансового ценза, законопроектом вводится прямой запрет для иностранных юрлиц. Есть и антиофшорная тема. В соглашениях о защите инвестиций запрещено участие российским юрлицам в уставном капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50%.

Отметим, что для определения круга «подзащитных» предлагается законодательно определить понятие «инвестор»: физическое лицо – налоговый резидент РФ, или юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, «в том числе с участием иностранных лиц, осуществляющее в финансирование проекта и организующее управление проектом». Пока законодательно определен только термин «иностранный инвестор», а его права и обязанности установлены в законе «Об иностранных инвестициях в РФ».

Стоит отметить, что данный законопроект появился после трехсторонних переговоров в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, помощника президента Андрея Белоусова и президента РСПП Александра Шохина, которые состоялась 24 августа.

Причиной встречи стало предложение Андрея Белоусова о введении компенсационных налогов для 14 экспортно-ориентированных предприятий. Речь шла об изъятии более 500 млрд руб., которые компании получили от ослабления рубля.

После переговоров, стороны объявили о договоренности не увеличивать налоги, а заменить их добровольными инвестициями «на общественную повестку». Андрей Белоусов тогда отдельно подчеркнул, что «ни о каких обязательных действиях по «заталкиванию» бизнеса в такие проекты речи не идет».

Антон Силуанов совместно с РСПП должен выработать механизмы добровольного стимулирования для инвесторов. Для этого даже было объявлено о создании совместной рабочей группы, которую возглавили Силуанов и Шохин.

По информации «Газеты.Ru», такая рабочая группа еще не собиралась, хотя законопроект «уже показывали в РСПП», говорит источник в правительстве. Еще нет и понимания в какие проекты и сколько может быть вложено.

Андрей Белоусов 24 августа говорил о том, что из упомянутых им 500 млрд руб. «думаю, реально — если мы миллиардов на 200-300 за счет этих компаний найдем ресурсы, это будет хороший результат».

Источники в правительстве подтвердили «Газете.Ru», что законопроект уже обсуждался, и после незначительной доработки он будет направлен на межведомственное согласование. Официально законопроект не комментируют ни в Минфине, ни в РСПП.