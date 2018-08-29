По пути США: Украина подготовила новые санкции

Украинское правительство одобрило законопроект, предусматривающий введение санкций против российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста через Керченский пролив.

В список, в частности, вошли «Институт Гипробудмист — Санкт-Петербург», «Мостотрест», «Портгидробут», «СГМ-Мост», «Стройгазмонтаж» и другие. Всего ограничительные меры предусмотрены для 19 российских компаний.

Как указывается в комментарии пресс-служба украинского министерства по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц, данные рестрикции сделают невозможными для указанных компаний экономические отношения с Украиной.

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Кроме того, авторы документа полагают, что санкции будут препятствовать сотрудничеству данных предприятий со странами Евросоюза и США, передает ФАН.

Двумя неделями ранее министерство юстиции Украины предложило Европейскому суду по правам человека создать аналог «списка Магнитского». Об этом рассказал глава минюста Павел Петренко.

По его словам, Киев попросил ЕСПЧ ввести дополнительные персональные санкции против чиновников, причастных, по мнению Киева, к нарушению прав осужденных украинцев. Петренко выразил уверенность в том, что ЕСПЧ будет оперативно рассматривать дело, и оно будет определено как приоритетное.

В прошлом месяце Европейский союз принял решение расширить антироссийский санкционный список и включить в него еще шесть компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

«Приветствую решение Совет ЕС ввести санкции против российских компаний, ответственных за строительство моста через Керченский пролив. Это важное предупреждение также для европейского бизнеса не идти по той же скользкой дорожке», — написал в этой связи в твиттере министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков осудил политику санкций в отношении Крыма, его жителей и Крымского моста, передает НСН.

«Действия Евросоюза свидетельствуют о том, что они наказывают Крым за то, что он осмелился высказать свою волю во время проведения референдума. Такие действия абсолютно аморальны, они не соответствуют международным стандартам.

Они свидетельствуют о глубоком кризисе в Евросоюзе. Их лозунги о свободе и демократии — только слова. У такой политики мало будущего. А на нас в целом эти санкции никакого влияния не оказывают. Они могут создать определенные проблемы для фирм, которые строят такие объекты как Крымский мост. Однако после постройки к ним очень большой интерес. А после проекта с переходом на Сахалин этот интерес еще больше усилится. В любом случае эта санкционная политика не будет действовать долго. Мы ее преодолеем и все», — пояснил парламентарий.

Тогда же стало известно, что Киев рассматривает вариант ввести санкции против российских портов в ответ на задержания украинских судов российскими пограничниками в Азовском море.

Об этом рассказывал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, украинские власти уже начали вести переговоры по соответствующему вопросу с Евросоюзом и США.

«Зеркальные меры должны быть применены к портам РФ в Черноморском бассейне: ограничение торговых операций с ними, ограничение судозаходов. Мы над этим работаем, и я надеюсь, что это будет сделано», — сказал чиновник.

Согласно данным украинского мининфраструктуры, с 29 апреля по 9 июля Россия без объяснения причин задержала для досмотра 93 судна, направляющихся в порты через Керченский пролив. Стоит отметить, что данный вопрос усугубился после открытия Крымского моста.

Россия в ответ на подобные обвинения заявила, что проверки украинских судов проводятся в соответствии с международным морским правом. В ФСБ объяснили, что подобные меры необходимы для предотвращения проникновения в страну террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов.

При этом в Госдуме подчеркивают, что Киев постоянно пытается обвинить Россию в планах «напасть» на Украину. Порошенко неоднократно заявлял, что Москва планирует атаку на Украину через Донбасс, часть украинских военачальников говорили о «планах» Москвы ударить по ВСУ с морских территорий, используя Черноморский флот.

Чуть ранее Омелян заявил, что с начала 2018 года

из-за Крымского моста Украина потеряла более 500 млн гривен,

что эквивалентно почти 1,2 млрд рублей. Омелян отметил, что эта сумма далеко не полная.

«Это прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска, но этих потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самых судовладельцев, бизнеса. Я думаю, что это на миллиарды (больше — ред. «Газета.Ru») и, возможно, даже не гривен», — отметил министр.