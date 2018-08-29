По запросу Украины: в Европе арестовывают акции «Газпрома»

Окружной суд Амстердама вынес решение об аресте принадлежащих российскому энергетическому гиганту «Газпром» акций оператора морского участка газопровода «Голубой поток» — Blue Stream Pipeline Company, передает ФАН.

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«30 мая 2018 года на акции организации «Блю Стрим Пайплайн Компани Б.В.», принадлежащие ПАО «Газпром», а также на погашение задолженности «Блю Стрим Пайплайн Компани Б.В.» перед ПАО «Газпром», наложен арест в соответствии с постановлением Окружного суда Амстердама», — говорится в отчете российской компании по МСФО за первое полугодие 2018 года.

Как уточняется, это было сделано в рамках взыскания $2,56 млрд по спору «Газпрома» и украинской компании «Нафтогаз Украины» в Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма.

Ранее заместитель начальника юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец пояснял, что никакого срока, в течение которого компания должна выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд, нет. Поэтому украинская сторона пытается арестовать какое-то имущество в надежде заставить «Газпром» начать выплаты как можно скорее.

За два дня до этого главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что потери Киева в случае отказа России транспортировать природный газ через территорию Украины составят более 3% ВВП. По его словам, для украинского ВВП это примерно соразмерно расходам страны на оборону.

«Это больше, чем теряет РФ из-за всех санкций, которые на нее наложены.

Фактически это означает лишение Украину возможности финансировать оборону,

причем оборону не только Украины, а частично и Европы, поскольку мы находимся на передовой этой войны», — пояснил украинский топ-менеджер.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко пригрозил, что Москва компенсирует Киеву все убытки, понесенные украинской стороной по газовым контрактам. С такими обещаниями украинский лидер выступил в ходе открытия нового газопровода в населенный пункт Авдеевка, расположенный в прифронтовой зоне Донецкой области.

«Россия выплатит Украине $4,6 млрд, после того как «Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» Стокгольмский арбитраж. Кроме того, несколько дней назад исполнилась тысяча дней, как мы живем без российского газа», — уточнил политик.

При этом неделей ранее президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины сохранится.

В прошлом месяце Юрий Витренко заявил, что Украина готовит в международные инстанции новые иски против России в энергетической сфере, и если Москва хочет избежать их и заключить мирные соглашения, то должна выплатить Киеву $12 млрд.

«Для того чтобы расторгнуть или изменить нынешние договоры, мы требуем компенсации потерь из-за отказа от их обязательств по контракту.

Да, «Газпром» должен дать нам топливо. «Газпром» должен поддерживать определенное давление в газотранспортной системе при поставках энергоносителя на Украину, но не поддерживает», — написал топ-менеджер в фейсбуке.

При этом он выразил уверенность в хорошей перспективе исков.

«Сумма компенсации, которую мы требуем от «Газпрома» в рамках новых арбитражных процессов, уже превышает $12 млрд. Мы уверены в силе нашей юридической позиции. Если «Газпром» хочет «мирного соглашения» по этим новым процессам, он, возможно, будет в состоянии выплатить эту компенсацию», — указал представитель украинской стороны.

Он добавил, что Киев не примет «мировые соглашения» по уже принятым решениям Стокгольмского арбитража.

«Газпром» должен заплатить нам согласно этим решениям $2,56 млрд. Плюс $75 млн компенсации. И до тех пор, пока мы не получим эти деньги, мы будем продолжать принуждать арестовывать активы «Газпрома» по всему миру. Российская сторона попросила о трехсторонней встрече, чтобы мы могли прекратить арестовывать их активы. На что мы ответили жесткое «нет», — резюмировал представитель «Нафтогаза».

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев объяснил, что заявления Витренко никакого отношения к действительности не имеют, передает НСН.

«Эта возня носит академический характер. К реальной жизни она никакого отношения не имеет. В реальной жизни главным является вопрос существования и работоспособности газотранспортной системы Украины.

В течение последних пяти лет Украина вкладывает в поддержание работоспособности и ремонт газотранспортной системы всего 10% от необходимой суммы,

которые не позволяют поддерживать работоспособность системы достаточно долго», — детализировал специалист.

Он добавил, что Европа видит реальное положение дел.

«По данным европейских специалистов, ГТС по техническим причинам прекратит существование в 2020 году. Какие бы там ни были соглашения, украинский транзит прервется чисто по техническим причинам», — отметил эксперт.

Тогда же в «Нафтогазе» признали, что Украина не сможет передать функции управления газотранспортной системой (ГТС) страны независимому оператору без согласия «Газпрома».

В украинской энергетической компании пояснили, что Стокгольмский арбитраж запретил компании внести изменения в действующий контракт, позволяющие «Нафтогазу» передать свои права и обязанности по транзитному контракту без письменного согласия «Газпрома» третьему лицу.

В украинской компании отметили, что если передать транзит газа независимому оператору в данный момент, у «Газпрома» появится возможность досрочно расторгнуть действующий транзитный контракт, по которому «Нафтогаз» требует в Стокгольмском арбитраже дополнительные $11 млрд.