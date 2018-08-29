Погода в доме: как утеплиться безопасно

В России наблюдается тенденция наращивания объемов жилищного строительства, в первом полугодии 2018 года построено 29 млн кв. м жилья, что в годовом выражении на 3% выше прошлогоднего показателя. В денежном выражении объем работ составил более 2,9 трлн руб.

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При этом с 1 июля 2018 года в рамках повышения энергоэффективности предусмотрено снижение объема тепла и энергии для отопления новостроек на 20%, с 1 января 2023 года – на 40%, 1 января 2028 года – на 50%, говорится в зарегистрированном этой весной приказе Минстроя.

Но документ предусматривает снижение потребления тепла для отопления – а это в российском климате основная статья расходов на коммунальные ресурсы – в любых отапливаемых строениях, не только новых, но и реконструированных и прошедших капитальный ремонт.

«В России потребление ресурсов намного выше, чем в сопоставимых по климату странах, в первую очередь потому, что держится центральное отопление, трубы проложены по земле, много энергии теряется при транспортировке», — говорил в интервью «Газете.Ru» ведущий юрисконсульт Института экономики города Дмитрий Гордеев.

Если не считать потерь коммунальных ресурсов, один из самых популярных и эффективных способов снижения потребления тепла – утепление фасадов. В России используются две технологии – штукатурный (мокрый) и вентилируемый фасад. Первый служит 20-30 лет, но имеет недостатки, в том числе связанные с намоканием конструкций. Более дорогой, но долговечный (до 50 лет) – вентилируемый фасад. В этом случае монтируется каркас, укладывается утеплитесь, сверху крепится экран (их вариантов множество). Поскольку между экраном и утеплителем есть воздушный зазор, то влага не скапливается, что исключает образование плесени.

«Если в 2000-х годах люди не знали, что это за технология, она являлась полностью инновационной: когда архитектору что-то объясняли, он практически не понимал, о чем речь и сравнивал ее со штукатуркой или кирпичными фасадами. Сейчас же эта технология серьезно вытеснила все другие, и теперь та же самая укладка кирпича происходит по технологии утепления и по сути вентилируемого фасада», — уточняет гендиректор компании «Нордфокс» Евгений Чернышев.

По словам эксперта, такой фасад дает экономию тепла на 20-30%.

При этом государство постепенно адаптирует законодательство к использованию новых технологий и материалов, в том числе в строительстве, что позволит расширить возможности для потребителей, а также повысить требования к безопасности. Так, 1 января 2019 года вводится в действие новый стандарт, регулирующий изготовление подсистем навесных вентилируемых фасадных систем. ГОСТ предъявляет равные требования к различным материалам для изготовления подконструкции навесного вентилируемого фасада, таким как оцинкованный прокатный профиль, нержавеющий прокатный профиль и алюминиевый профиль. «Долгие годы вопросы применения фасадных систем находились вне правового поля, то есть их применение и использование носило бессистемный характер», — говорит президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

При этом до появления ГОСТа критериев безопасности облицовки зданий практически не было, теперь же вводятся единые требования для всех групп материалов. Данные нормативы должны минимизировать случаи обрушения облицовки, из-за чего нередко страдают люди. Кроме того, безопасность таких систем зависит и от климатических условий – материалы, устойчивые к воздействию в средней полосе совсем не обязательно служат так же в условиях Крайнего Севера и Заполярья. Поэтому важно, чтобы используемые материалы выбирались в соответствии с климатом, где они будут использоваться. К примеру, алюминиевый профиль отечественного производства может эксплуатироваться в условиях агрессивной среды 35 лет, а в более благоприятном климате – 50 лет, при этом, аналоги из других материалов не будут столь долговечны, а следовательно, они более требовательны к ремонтам и замене.

Согласно утвержденному правительством плану в 2025 году потребление тепловой энергии должно снизиться на 3,75 млн Гкал, в 2030 – на 59,6 млн Гкал. В такой ситуации утепление домов и применение новых материалов едва ли не единственный способ экономии энергии.

«Есть распоряжение правительства о повышении энергоэффективности в целом, фактически применение таких систем является чуть ли не единственным способом достижения поставленных задач», — полагает Чернышев.