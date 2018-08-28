Пенсионная реформа: что предложит Путин. LIVE

Напомним, что, согласно нынешнему варианту законопроекта, мужчинам предлагается поднять пенсионный возраст до 65 лет, а женщинам – до 63 лет. Однако с самого начала СМИ писали о том, что эти параметры реформы могут быть смягчены. В частности, говорилось, что женщинам можно снизить планку и до 60 лет. По информации «Газеты.Ru», шло обсуждение о снижении возраста до 63 лет для мужчин.