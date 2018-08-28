Пенсионная реформа: что предложит Путин. LIVE

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Вспоминает президент о дискуссиях вокруг повышения пенсионного возраста началась не вдруг, не сегодня. «Об этом говорили и в советский период, и в 90-е годы. Но решения не принимались, по тем или иным причинам откладывались», - говорит он. В начале двухтысячных годов правительство и эксперты вновь поставили вопрос о пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста.
«Обращаюсь к вам напрямую, чтобы подробно рассказать обо всех аспектах изменений, предлагаемых правительством, обозначить свою позицию и поделиться с вами своими предложениями, которые считаю принципиальными», - говорит президент.
Путин выступает с телеобращением. Он напоминает, что правительство внесло в Государственную Думу законопроект об изменениях в пенсионной системе. 19 июля он был принят парламентом страны в первом чтении. «Его главная, основная задача – обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперёд. А значит не только сохранение, но и рост доходов, пенсий нынешних и будущих пенсионеров», - говорит он.
Другой источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, не исключил, что президент может предложить снизить возрастную планку по выходу на пенсию для женщин. Он также не исключил, что глава государства может предложить сохранить льготы, которые приобретаются гражданами с 55 лет для женщин и 60 - для мужчин. Последнее предложение звучало на встрече представителей «Единой России».
Еще один высокопоставленный источник не стал опровергать «Газете.Ru» расчет на то, что эту тему озвучит именно президент. Он согласился с логикой о том, что на этот вопрос стоит обратить внимание, так как до этого никто из высокопоставленных лиц не озвучил позиции по нему.
При этом источник «Газеты.Ru» в Кремле уверен, что это предложение понравится большинству граждан. Еще один осведомленный источник, участвующий в сборе предложений по пенсионной реформе, отметил, что обсуждение «возрастных параметров – прерогатива президента».
Однозначных комментариев по предложению о снижении возрастной планки для женщин со стороны единороссов не было.
Глава Общественной палаты Валерий Фадеев заявил, что предложение о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 63 лет – это «перебор».
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, раскритиковав законопроект, в принципе выступил против повышения пенсионного возраста для женщин.
Во время парламентских слушаний тема нового пенсионного возраста для женщин поднималась. «Власти, отодвигая пенсионный возраст на 8 лет, как будто упрекают женщин, что они долго живут», - говорил глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Коллеги, мы обсудили вопросы, которые были наиболее повторяющимися и поступили из большинства наших территорий», — неожиданно не стал отвечать Турчак. При том, что предложение корректировки возрастного параметра реформы в кулуарах российской политики обсуждает довольно давно.
Накануне парламентских слушаний 20 июля представители «Единой России» обсуждали свои предложения по пенсионной реформе. В конце мероприятия один из единороссов откровенно спросила секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о том, не стоит ли повысить женщинам возраста до 60 лет. Многие считают, что так было бы честнее. Ведь по нынешним параметрам повышения пенсионного возраста, получается, что мужчинам повышают его на 5 лет, а женщинам – на 8 лет.
Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru» Андрей Винокуров со ссылкой на одного из источников, знакомых с ситуацией, варианты корректировки изначальных параметров реформы делались по разным расчетам. Впрочем, еще один осведомленный источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, уверенно утверждает, что о корректировке возраста для мужчин речи не идет.
Напомним, что, согласно нынешнему варианту законопроекта, мужчинам предлагается поднять пенсионный возраст до 65 лет, а женщинам – до 63 лет. Однако с самого начала СМИ писали о том, что эти параметры реформы могут быть смягчены. В частности, говорилось, что женщинам можно снизить планку и до 60 лет. По информации «Газеты.Ru», шло обсуждение о снижении возраста до 63 лет для мужчин.
По информации «Газеты.Ru», в своем телеобращении Путин, скорее всего, упомянет именно изменение возрастных параметров пенсионной реформы. Пока именно по этому вопросу представители «Единой России» и ее фракции в парламента не выражали четкой позиции и не давали обещаний.
В среду, 29 августа, российский президент выступит с телеобращением, в котором обещал детально сформулировать свою позицию по пенсионной реформе. «Газета.Ru» следит за ситуацией в онлайн-трансляции.