Максимум по минимуму: сколько заплатят безработным

Правительство России не оставляет идею пересмотреть минимальный и максимальный размер пособия по безработице. Верхнюю планку планируется поднять с сегодняшних 4 900 рублей до суммы прожиточного минимума для трудоспособного гражданина.

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Проект о внесении изменений в закон о занятости населения в настоящее время находится на доработке, в том числе с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Минтруда.

Там же уточнили, что речь идет об изменениях в части уточнения условий и сроков выплаты пособия по безработице. «Изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволит увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице», — добавили в ведомстве.

%«Сейчас думаем о том, какой период должно выплачиваться это пособие по безработице»,

— рассказала в четверг эфире радиостанции «Комсомольская правда» вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее министр труда Максим Топилин постановил установить прожиточный минимум в России за первый квартал 2018 года на уровне 10 038 рублей. При этом для трудоспособного населения речь идет о прожиточном минимуме в 10 842 рублях, что на 2,5% больше показателя четвертого квартала 2017 года. С 1 мая 2018 года к прожиточному минимуму, но за второй квартал предыдущего года, был приравнен минимальный размер оплаты труда, который составляет сегодня 11 163 рубля.

Напомним, что инициатива впервые была анонсирована Минтрудом в апреле этого года. Ведомство заявило, что рассчитывает повысить максимальный размер пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, изменив порядок и условия его выплаты с 1 января 2019 года. Так, речь шла о сокращении вдвое периода выплаты пособия по безработице.

«Сейчас те, кто работал не менее 26 недель в течение года, могут получать выплаты 12 месяцев. В новой редакции срок сокращен до полугода. В случае с теми, кто впервые ищет работу или отработал меньше 26 недель, и других категорий граждан, выплаты будут производиться в течение не шести, а трех месяцев», — говорилось в первоначальной версии проекта.

При этом изначально предполагалось, что минимальная величина пособия, которая сегодня равна 850 рублям, может составить треть от максимума.

По словам комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, идея повышения пособия назрела давно, но остается остается вопрос, потянет ли это российский бюджет. «Давайте посчитаем. Если у нас около 10 миллионов безработных, это увеличение потянет бюджет? У меня вопрос к авторам этой идеи. Очевидно, что это увеличение ляжет не на плечи системы социального страхования, а дополнительной нагрузкой на федеральный пакет», — сказал депутат, добавив, что все изменения должны идти одновременно с бюджетным пакетом.

Было бы правильным заложить повышение пособия по безработице в бюджет на ближайшую «трехлетку», рассказал «Газете.Ru» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По словам Шохина, ранее организация высказала предложение по повышению пособия на заседании Российской трехсторонней комиссии, когда обсуждался вопрос повышения пенсионного возраста. «Мы предлагали повысить пособие до прожиточного минимума или привязать его каким-то образом к средней заработной плате в регионе. Это не потому, что мы боимся повышенной безработицы после повышения пенсионного возраста в силу того, что работодатели будут увольнять чаще лиц в новом пенсионном возрасте, а потому, что это пора давно было сделать», — объяснил собеседник издания.

По словам Нилова, в случае повышения пенсионного возраста в следующем году не смогут выйти на пенсию по старости около миллиона россиян.

«Явно произойдет рост числа безработных граждан среди людей пенсионного возраста, и остро встанет вопрос о повышении пособия по безработице, которое долгое время не индексировалось», — сказал Нилов.

Напомним, что в Госдуму уже внесен проект закона о повышении пенсионного возраста с 55 лет до 63 лет для женщин к 2034 году, и с 60 до 65 лет — для мужичин к 2028 году. Первое чтение по нему может состояться уже на следующей неделе. Власти уверяют, что переход планируется проводить плавно, начиная с 2019 года. При этом такая мера даст возможность увеличивать пенсии на тысячу рублей в год.

По мнению главы РСПП, можно пойти и другим путем, например, дифференцировать такое пособие, например, для тех, кто повышает квалификацию и проходит специальные курсы. Было бы правильно ввести разные типы материальной поддержки лиц, ищущих работу. «Если это молодежь, вообще, называть стипендией, а лицам старших возрастов, которые проходят курсы — подтягивать уровень оплаты переобучения до уровня средней заработной платы в регионе», — добавил он. Также он добавил, что необходимо стимулировать поиск работы для граждан.

Ранее Голикова заявила о том, что планируется увеличить финансовое обеспечение программ занятости, ориентировав их на помощь гражданам предпенсионного возраста.

По информации Минтруда России, сегодня граждане старшего возраста могут пройти переобучение, а также обратиться за помощью в трудоустройстве. Они имеют право на содействие в подборе подходящей работы, бесплатную консультацию, бесплатное получение информации о ситуации на рынке труда и услуг по профессиональной ориентации.

«Минтруд России обратится с рекомендацией к регионам создавать специальные подразделения для содействия в трудоустройстве граждан старшего возраста в центрах занятости населения», — ранее рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Так или иначе, но как отметил в четверг 12 июля в Совете Федерации замминистра труда Андрей Пудов, поправки в закон о занятости являются сопутствующими «пенсионному пакету».

«Все сопутствующие законы должны быть синхронизированы (с основным законопроектом) и заработать с января будущего года», — отметил Пудов.

На вопрос парламентариев о пересмотре норм выплат по безработице он ответил, что сейчас этот вопрос рассматривается. «Мы планируем сделать акцент на лицах предпенсионного возраста», — отметил Пудов, не назвав конкретных цифр.

Также замминистра рассказал, что планируется реализовать миграционную политику так, чтобы «занятость была обеспечена для лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, преимущественно», цитирует чиновника «Интерфакс».