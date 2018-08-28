Пенсионная реформа: Путин сделает заявление. LIVE

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Президент заметил, что правительство при подготовке законопроекта «руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами». И захотел узнать, какие корректировки предлагаются в законопроект предлагается внести ко второму чтению по итогам дискуссий.
«Мы договорились, что коллеги в правительстве в ходе работы над законопроектом ко второму чтению проведут консультации с политическими партиями, профсоюзами, с общественными организациями, с регионами, с экспертным сообществом дополнительно», - напомнил глава государства участникам встречи.
«Понятно, потому что для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, эта тема крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться. Собственно говоря, так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода», - отметил Путин.
Реформа в сфере пенсионного обеспечения, по словам Путина, «безусловно, вызвала ожидаемую реакцию - достаточно острые дискуссии в обществе».
Глава государства добавил, что преобразования необходимы для того, «чтобы пенсионная система России не только соответствовала реалиям сегодняшнего дня, не просто была финансово устойчивой на десятилетия вперед, но и для того, чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали нынешнее и будущее поколение наших граждан». Для этого, по словам президента, «все наши шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными».
«Мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда, должны понимать, что ждет страну через десять, двадцать и даже через тридцать лет», - отметил Путин.
Путин процитировал Людовика XIV во время заявления о пенсионных изменениях. Он подчеркнул, что российские власти не могут руководствоваться принципом французского короля, а меры соцзащиты при проведении пенсионной реформы должны приниматься с опережением. «Мы не можем руководствоваться известным принципом «короля-солнце» Людовика XIV, который как-то сказал: «После меня - хоть потоп». Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране».
«Здесь нельзя действовать механически, формально, только взвешенно и только осторожно, считаться с самыми разными жизненными ситуациями, с которыми люди сталкиваются», - подчеркнул Путин. «Именно такое - человеческое измерение - должно присутствовать и в предлагаемых нормах законопроекта [о пенсионной системе]», - цитирует президента ТАСС.
По словам президента, изменения в пенсионном законодательстве должны быть справедливыми. «Прошу не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан», - обратился глава государства к участникам совещания.
«Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — сказал российский лидер. Это заявление он сделал на совещании по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства.
Добрый день, уважаемые читатели! Президент России Владимир Путин сообщил, что сделает заявление по пенсионной реформе. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.