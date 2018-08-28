Пенсионная реформа: Путин сделает заявление. LIVE

Глава государства добавил, что преобразования необходимы для того, «чтобы пенсионная система России не только соответствовала реалиям сегодняшнего дня, не просто была финансово устойчивой на десятилетия вперед, но и для того, чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали нынешнее и будущее поколение наших граждан». Для этого, по словам президента, «все наши шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными».