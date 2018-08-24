Застряли на курорте: кто спасет российских туристов

Авиаброкер «Турово» уведомил своих клиентов о «невозможности выписки и рассылки билетов» начиная с 24 августа 2018 года. Соответствующее письмо от имени генерального директора компании Оксаны Кирьяковой есть в распоряжении «Газеты.Ru». Сообщение поступило партнерам и клиентам накануне, 23 августа.

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«Основной причиной сложившейся ситуации стала невозможность продолжить добропорядочный диалог и вернуться в рамки договора между ООО «Турово» и компанией-консолидатором рейсов, на которые были реализованы авиабилеты, вызванное отказом консолидатора от ведения конструктивного диалога», — говорится в сообщении.

Там же говорится, что компания не уходит от ответственности, но, к сожалению, «подводит» контрагент, который нарушает свои договорные обязательства. При этом отмечается, что пассажиры, а также их представители, которыми у «Турово» были приобретены авиабилеты, вправе обратиться к компании в претензионном порядке.

Как стало известно «Газете.Ru», туроператор «Турово» обратился в Федеральное агенство по туризму с просьбой в содействии ведения переговоров. «По моим словам эти консультации очень активно идут. Это спор хозяйствующих субъектов», — рассказал источник на рынке.

На момент сдачи материала Ростуризм не подтвердил процесс переговоров. Также не понятно, каким образом можно решить вопрос возвращения людей в России.

Между собой спорят организатор рейсов «Ной Травел» и заказчик «Турово». Собеседник издания на рынке сообщил, что

в Болгарии без билетов может находиться порядка 1 700 человек, при этом речь идет не об организованных туристах, а о пассажирах регулярного рейса болгарских авиалиний, а именно компании Bulgaria Air. Они покупали авиабилеты через сервис clickavia.ru.

Руководство сервиса тоже разослали клиентам уведомление, в котором сообщили о проблеме.

«Сервис clickavia.ru является агентом, занимаемся исключительно бронированием авиабилетов у поставщиков услуг и передает денежные средства поставщикам услуг. Предусмотренные законом и договором оферты обязательства clickavia.ru по бронированию и оплате билетов на данный момент полностью исполнены – денежные средства переданы поставщикам и отсутствуют в нашем распоряжении. Само же выполнение перевозки авиакомпанией находится вне установленной законом договором сферы ответственности clickavia.ru – мы никак не можем повлиять на этот процесс», — говорится в материалах, имеющихся в распоряжении «Газеты.Ru».

«Здесь юридический аспект, что в Болгарию граждан России завезла авиакомпания Bulgaria Air. У них есть договор перевозки. То, что у них не оплачен обратный билет, это проблема компаний «Ной Травел» и «Турово». Люди могут в претензионном порядке обратиться в авиакомпанию, потребовать вывоза. Но у них есть депозит, и не очень понятно, почему людей отказываются перевезти», — рассказал источник издания.

В письме на имя гендиректора «Ной Травел» Геворга Аганбагяна от 23 августа глава «Турово» Оксана Кирьякова указывает, что у ее компании образовалась задолженность по оплате авиабилетов в размере €220 тыс. (копия письма есть в распоряжении «Газеты.Ru»). В качестве оплаты за билеты она просит использовать гарантийный депозит компании в €590 тыс.

«Денежные средства, внесенные агентом в качестве гарантийного депозита, полностью покрывают стоимость авиабилетов на рейсы в период с 20.08.2018 по 09.09.2018. Однако действия сотрудников вашей компании свидетельствуют об отказе использования гарантийного депозита для оплаты авиабилетов», — говорится в письме.

В сообщении clickavia.ru сказано, что информации о сроках возврата денежных средств и объемах таких возвратов на данный момент не имеется.

«Турово» как авиаброкер, наверняка оплатил авиакомпании деньги за билеты, поэтому он может выписывать их. Но ему не заплатил организатор рейсов. Компания «Турово» допустила в работе с консолидатором работу в долг. В споре двух хозяйствующих субъектов опять виноват потребитель», — поделилась своим мнением пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она заметила, что, скорее всего, никак помочь людям нельзя. «Если у них нет билетов, то Bulgaria Air их не повезет. У них единственный выход покупать билеты самостоятельно», — отметила Тюрина.

Источник а авиационной отрасли отметил, что пока вопрос о перевозки пассажиров российскими авиалиниями не стоит, и никто не может заставить частую компанию бесплатно предоставить места в самолетах для неоплаченных клиентов. Также никто не в праве заставить Bulgaria Air вернуть безбилетных пассажиров в Россию.

На момент сдачи материала комментарий Bulgaria Air по ситуации с российскими туристами получить не удалось.

Сейчас у находящихся в Болгарии туристов на руках имеются просто маршрутные квитанции, сообщил портал TourDom.ru.

Дело в том, что ранее продавалось большое количество демпинговых билетов, рассказывает источник на рынке. «Люди покупали билеты с какими-то скидками: за 3 тысячи рублей в одну сторону, а он стоит реально 20 тысяч рублей», — сказал источник «Газеты.Ru».

«Цены на билеты в ближайшие дни весьма приличные. Если кому-то придется покупать билеты, то нужно быть готовым заплатить от 20 тысяч на человека», — рассказали в OneTwoTrip.

По данным компании Biletix перелет из Бургаса в Москве в пятницу, 24 августа, на человека начинался от 29 465 рублей, из Варны — от 38 516 рублей, а из столицы Болгарии Софии – от 24 695 рублей.

По словам советника главы Ростуризма Дмитрия Горина, в год Болгарию посещают порядка 600 тысяч туристов из России.