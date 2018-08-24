Санкции отыграны: рубль наносит контрудар. LIVE

Аналитики считают, что у рубля есть шанс удержать и немного отыграть позиции. «После вчерашнего решения Банка России перестать до конца сентября покупать на рынке валюту для Минфина в рамках бюджетного правила, будем ожидать укрепления рубля, чему поможет закрытие спекулятивных лонгов по паре доллар-рубль, если вера в усиление рубля будет превалировать на рынке. С технической точки зрения российской валюте было бы неплохо уйти в район 66-66,5 руб за доллар, тем более что санкционные риски пока не так довлеют над рынком», - пишет в утреннем обзоре аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.