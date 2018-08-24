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Санкции отыграны: рубль наносит контрудар. LIVE

Госдеп объявил, что введет санкции против России 27 августа

Новые санкции против России из-за «дела Скрипалей» будут введены 27 августа, сообщил Государственный департамент США. Они будут касаться запрета на экспорт в РФ «двойных» технологий. «Газета.Ru» следит за реакцией рынков на новый виток санкционной войны.
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10:48

Американские хедж-фонды Andurand Capital и Westbeck Capital предупредили о грядущем росте нефтяных цен на фоне введения в ноябре новой порции американских санкций против Ирана и снижения нефтедобычи в Венесуэле, передает РИА Новости. По прогнозу экспертов, это приведет к уходу с рынка от 1,3 до двух миллионов баррелей в сутки, так что цены на топливо могут вырасти до $150 за баррель.

10:39

Рублю и фондовому рынку помогает дорожающая нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне превысила $75 за баррель, сообщает ТАСС. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки $75 за баррель 31 июля 2018 года.

10:28

В поле зрения инвесторов может вернуться более широкий круг факторов, включая обновление максимумов месяца по нефти. Значимыми вехами в случае развития коррекции на ближайшие дни могут стать уровни 77,50 за евро и 67 за доллар, полагает Александр Купцикевич.

10:22

Заявление ЦБ о приостановке покупок валюты для минфина помогло рублю обрести почву под ногами, считает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Движение последних дней выглядело спекулятивным и излишне эмоциональным. Обращало на себя внимание падение торговых объёмов на импульсах продажи рубля. Это верный признак «усталости» рынка от существующего движения.

10:16

Фондовый рынок также открылся ростом. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,4%. Но первый запал может пройти очень быстро.

10:12

На открытии торгов рубль наносит контрудар. Доллар и евро дешевеют на 0,3% до 67,8 и 78,5 рублей соответственно.

09:58

Аналитики считают, что у рубля есть шанс удержать и немного отыграть позиции. «После вчерашнего решения Банка России перестать до конца сентября покупать на рынке валюту для Минфина в рамках бюджетного правила, будем ожидать укрепления рубля, чему поможет закрытие спекулятивных лонгов по паре доллар-рубль, если вера в усиление рубля будет превалировать на рынке. С технической точки зрения российской валюте было бы неплохо уйти в район 66-66,5 руб за доллар, тем более что санкционные риски пока не так довлеют над рынком», - пишет в утреннем обзоре аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

09:48

Чтобы ослабить давление на рубль, ЦБ сначала сократил, потом приостановил на 6 дней, а вчера вообще отказался до конца сентября от проведения закупок валюты на рынке для Минфина в рамках бюджетного правила. Это несколько охладило пыл спекулянтов, но как будут развиваться события сегодня, предсказать невозможно.

09:42

Первое объявление о новых санкциях, сделанное 8 августа, вызвало панику и бегство инвесторов с российского рынка. Рубль потерял к доллару около 7%. Вчерашние котировки - это 68,19 руб. за доллар и 78,75 руб. за евро.

09:37

Усилить давление на Россию из-за «дела Скрипалей» призвала и Великобритания. Глава британского МИДа Джереми Хант заявил о намерении призвать Евросоюз к усилению антироссийских санкций. Как отмечается в заявлении министра, британская сторона не отказывается от диалога с Россией, но считает, что внешняя политика страны при президенте Владимире Путине сделала мир опаснее.

09:32

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее назвал усиление санкционного давления «объявлением экономической войны». И подчеркнул, что «на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами».

09:25

Россия, конечно же, не пустит никаких наблюдателей. Официальные лица отрицают причастность РФ к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери в марте этого года. Доказательств участия Москвы к этому происшествию нет, есть лишь знаменитая формулировка «хайли лайкли» (весьма вероятно). На новые санкции реакция была однозначной - они незаконны.

09:20

Санкции будут состоять из двух раундов. Первый, котоырй вступит в силу 27 августа, предусматривает запрет поставок в Россию продукции и технологий двойного назначения. Второй раунд предполагает понижение уровня дипломатических отношений, дальнейшее сворачивание взаимной торговли и прочие неприятности. Он может быть введен через 3 месяца после первого, т.е. в ноябре этого года, если Россия не пустит к себе независимых наблюдателей и не даст гарантии неприменения химоружия.

09:16

«Срок уведомления, предусмотренный законом… истек 22 августа. Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», — сказал представитель ведомства РИА Новости.

09:12

«Химические» санкции США против России вступят в силу 27 августа после официальной публикации в Федеральном регистре, сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента.

09:07

Добрый день, уважаемые читатели. Продолжаем неделю санкционно-рублевых онлайнов. Госдеп наконец-то определился с датой, когда введет против России санкции за «отравление Скрипалей» в английском Солсбери. Ждем реакции рынков.