Минфин убрали с рынка: что будет с рублем

На фоне рубля, который падает почти всю текущую неделю, ЦБ объявил о том, что приостанавливает покупку валюты для Минфина на внутреннем рынке.

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«Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 23 августа 2018 года до конца сентября 2018 года», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор объяснил, что такое решение принято «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

«Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», — добавляет Банк России.

ЦБ уже выпускал в августе специальный комментарий по ситуации на валютном рынке и прекращал покупку валюты на рынке. Это произошло после того, как Госдеп анонсировал против России новые санкции за «отравление Скрипалей».

«В частности, для ограничения волатильности Банк России может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объеме», — обещал тогда регулятор.

Валюту Банк России покупает для Минфина в рамках бюджетного правила, которое подразумевает, что доходы бюджета свыше $40 за баррель идут в резервы. С начала года было куплено долларов, евро и фунтов стерлингов на 2 трлн руб.

Согласно сообщениям Минфина, с 7 августа по 6 сентября на интервенции предполагалось направить 383,2 млрд руб. Их ежедневный объем должен был составить 16,7 млрд руб. Но сначала ЦБ сократил объем покупки до 8,4 млрд руб., а с 9 августа вообще перестал выходить на рынок. Покупки возобновились 17 августа, регулятор приобретал валюты на 17,5 млрд руб.

Возвращение на рынок регулятора привело к новому витку ослабления рубля, говорит вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Богдан Зварич.

По его словам, это увеличило спрос на валюту на рынке и компенсировало повышенное предложение со стороны экспортеров, которые в рамках подготовки к налоговому периоду продают валютную выручку для создания рублевых резервов, направляемых в конце месяца на выплаты налогов.

Теперь ЦБ не будет влиять на рыночную ситуацию. Но Минфин не останется без валюты, пояснили «Газете.Ru» в финансовом ведомстве.

«Решение ЦБ не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила. При этом источники валюты для пополнения счета Федерального Казначейства ЦБ определяет самостоятельно», — сказал представитель Минфина.

Очевидно, что регулятор будет продавать валюту из своих международных резервов. Их объем на 17 августа составил $452,2 млрд против $457,6 млрд на 10 августа. Структуру резервов регулятор раскрывает один раз в месяц. По данным на 1 августа, из $458 млрд в иностранной валюте хранилось $370,7 млрд, в монетарном золоте — $77,4 млрд, остальное — это резервная позиция в МВФ и счета в СДР.

Исходя из заявленных рублевых объемов, ЦБ должен будет продать Минфину примерно $4,5 млрд и еще несколько миллиардов до конца сентября.

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс», соглашается, что покупки валюты для Минфина могли оказывать дополнительное негативное давление на российский рубль.

«Для их возобновления, да еще и на повышенных объемах, было выбрано не самое удачное время, так как рубль находился в крайне неустойчивом состоянии после серии спекулятивных атак и оставался чувствительным к негативным факторам воздействия», — отмечает она.

После объявления ЦБ курс доллара США практически одномоментно просел до 67,7 рублей за доллар, что является лишним доказательством несвоевременности решения о возобновлении покупок валюты, отмечает аналитик.

«Теперь, когда влияние этого негативного фактора устранено, рубль, наконец, сможет попытаться «заякориться» в районе 66-67 за 1$. Об укреплении рубля в условиях усиления санкционного режима пока, наверное, стоит забыть», — резюмирует она.

Ключевым фактором для рубля остаются санкции. Госдеп обещал их ввести 22 августа, но этого не произошло. Но вряд ли кто-то сомневается, что новые ограничительные меры рано или поздно появятся.

По мнению Владимира Брутера, эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, американцы взяли паузу, чтобы посмотреть, как пройдет встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и советника администрации США по нацбезопасности Джона Болтона.

«Я не думаю, что они вовсе откажутся от санкций, потому что Трампу это выгодно, и он на этом пытается играть, делая вид, что он еще больший сторонник сдерживания России, чем демократы», — полагает Брутер.