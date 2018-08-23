Одержимость: зачем США раскручивают «русский след»

Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Пол Манафорт признан присяжными виновным по 8 из 18 эпизодов обвинения, все они касаются периода до поступления на работу к Дональду Трампу. Присяжные в Вирджинии признали Манафорта виновным в предоставлении недостоверных налоговых деклараций на вычеты в 2010-2014 годах, недекларировании банковского счета в 2012 году и банковском мошенничестве, связанном с получением двух кредитов. 17 сентября в Вашингтоне начнется другой процесс – там обвинения в отношении Манафорта связаны с отмыванием денег, нерегистрацией иностранного агента, сговоре с целью обмана Минфина США. Экс-глава предвыборного штаба работал с украинской «Партией регионов», был знаком с россиянами, одно из обвинений касается предполагаемого банковского мошенничества в 2015-2017 годах, поэтому в американской прессе звучат намеки на возможное вмешательство России в предвыборную кампанию в США, в ходе которой победил Дональд Трамп.

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«Суд над Манафортом не про Россию, но она будет висеть в воздухе», — так The New York Times озаглавила материал о начале слушаний в Вирджинии.

Суд над Манафортом и его соратником Риком Гейтсом – первый из процессов, запущенных в рамках расследования спецпрокурором Робертом Мюллером так называемого вмешательства в выборы. Комиссия под руководством спецпрокурора начала работать 1 октября 2017 года, но переданные в суд документы касаются финансовых правонарушений, которые могли быть допущены до выборов. Еще одна «зацепка», которую раскручивает комиссия, — связь между Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Так, в ходе процесса в Вирджинии допрашивалась бухгалтер: речь шла о кредите, предоставленном Дерипаской консалтинговой компании Манафорта еще в 2006 году. Как пишет Reuters, показания давались в рамках исследования обвинений в уходе от налогов. Причастность к вмешательству российского бизнесмена в выборы в США, которую пытается обнаружить комиссия Мюллера, не обсуждалась.

«Судебные слушания никакого русского следа не нашли, Манафорта и адвоката Трампа судили совсем за другое. Но естественно, любой новостной повод, связанный с кампанией, с Трампом, переводится в контекст «русского следа» — Манафорт якобы был связан с какими-то русскими. Из этого ничего не следует. Обвинений в сговоре с россиянами не предъявлял и не доказал», — отмечает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

До завершения расследования Мюллера Дерипаска и подконтрольные ему компании («Русал», En+, «Базэл», группа «Газ»), наряду с несколькими другими российскими бизнесменами и компаниями, попали в санкционный список США. В качестве обоснования апрельских санкций указывались политические причины. При этом ограничительные меры против «Русала» вызвали лихорадку на сырьевом рынке – эта компания является вторым по величине производителем алюминия и имела долгосрочные контракты, то есть ее контрагенты тоже попадали под санкции. Ситуация обострилась настолько, что Минфину США пришлось откладывать дедлайн введения ограничений, а Дерипаска снизил долю владения в компаниях с целью минимизации последствий для предприятий, в которых работает 200 тыс. человек.

Причем, не только в США: правительству Ирландии пришлось столкнуться с угрозой закрытия завода Aughinish Alumina, который принадлежит «Русалу» и обеспечивает 30% поставок алюминия в Европе, близ города Мэверик. Под угрозой увольнения оказались 650 человек.

Защитные меры для активов предпринимают и другие фигуранты санкционного списка. Так, в апреле газета Financial Times писала, что «Ренова» Виктора Вексельберга решила продать 14,59% акций Sulzer самой швейцарской компании.

Пока комиссия Мюллера ищет следы российского вмешательства в выборы, американские сенаторы внесли законопроект об ужесточении антироссийских санкций, которые, по заявлению их авторов, «разрушительны» и являются ответом на приписываемые Россией кибератаки, вмешательство в выборы, поддержку режима Башара Асада и присоединение Крыма. Документ включает в том числе инициативы по запрету на покупку нового российского госдолга, признание России «государством-спонсором терроризма», блокировку долларовых счетов российских госбанков и другие меры. Вашингтон пригрозил ограничительными мерами в рамках дела об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей в Великобритании.

Сенаторы не скрывают, что целью их законопроекта является ослабление экономики России. В ходе комитетских слушаний в Сенате сенатор Джон Кеннеди поставил вопрос о том, «как поставить российскую экономику на колени». На фоне этих и прошлых «санкционных» заявлений и проблем на финансовом рынке Турции курс рубля уже снизился. Ситуация на рынках в том или ином виде может повлиять на динамику ВВП России. Согласно последнему консенсус-прогнозу 23 экономистов, который в августовском бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» представил институт «Центр развития» НИУ ВШЭ, ВВП России вырастет в этом году на 1,7%. Минэкономразвития, по словам его главы Максима Орешкина, прогнозирует рост в 1,8%.

В ходе слушаний в банковском комитете Сената США сенаторы также подняли вопрос о давлении на «Русал». Сенаторов возмутили слухи о возможности снятия санкций против «Русала», но участвовавшая в слушаниях чиновница из Минфина США Сигал Манделкер по этому поводу ничего не сказала, но предупредила о более широком влиянии санкций против компании. Сенатор Хейди Хейткамп из Демократической партии вопрошала – зачем беспокоиться о косвенном ущербе для потребителей алюминия. Замминистра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли в ходе слушаний заявил, что США не планируют снимать санкции с «Русала», а «продолжают наращивать» давление, сообщало агентство Bloomberg.

Новый законопроект внесен влиятельными сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом и поддержан еще несколькими сенаторами 2 августа. Учитывая имена тех, кто его вносил, он имеет достаточно высокую вероятность принятия в том или ином виде, говорил ранее «Газете.Ru» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Но самое неблагодарное дело — комментировать законопроекты в таком достаточно сложном механизме, которым является Конгресс Соединенных Штатов Америки: он может быть похоронен в комитетах, а может быть достаточно болезненным», — полагает он.

«Сейчас есть помешательство на России, это очень мощный фактор во внутриполитической борьбе, в выборах. Россия – это такая мишень, которую можно бить и которая не ответит эффективно, поэтому конгрессменам можно упражняться в самой разной риторике, они на этом активно делают себе политический капитал. Законопроект довольно неприятный, хотя я не считал бы ситуацию запредельно критичной, но, тем не менее, есть упрямая решимость, граничащая с одержимостью, так или иначе Россию наказать», — говорит Тимофеев и подчеркивает, что страны, к примеру, страны ЕС и Япония на эскалацию санкций против России не идут.

«Они остаются в «украинском пакете», осуждают Россию (например, ЕС за предполагаемое вмешательство в выборы и дело Скрипалей), но это вещи, которые либо не доказаны, либо слабо доказаны, поэтому прагматичные европейцы исходят из того, что фундаментальных изменений в политике России не произошло, которые требуют избыточных мер… Излишняя политическая напряженность никому не нужна», — указывает эксперт и проводит аналогию с санкциями против Ирана, когда с США другие страны не согласились. «В отношении России американцы рискуют оказаться если не в изоляции, то в одиозной позиции», — проводит Тимофеев аналогию.