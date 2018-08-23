Банковская заморозка: Deutsche Bank рвет с Москвой

Deutsche Bank в рамках практики KYC (кnow your customer — «знай своего клиента) отправил в правительство России письмо с просьбой предоставить «самую свежую информацию о вашей фирме». Письмо было направлено 27 июня. Но об этом стало известно только 23 августа, в четверг, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо банка.

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Банк проинформировал, что анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы.

KYC подразумевает, что банк идентифицирует клиента перед проведением каких-либо операций. Информация о клиентах должна периодически обновляться, отмечает Deutsche Bank, ссылаясь в письме на собственную политику работы с клиентской базой и требования регулятора.

Можно прекратить отношения

В обращении банка также указано, что банк может начать процедуру прекращения отношений, если правительство не свяжется с ним.

«Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы, — говорится в письме, — может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения». Банк попросил связаться с ним в течение 30 дней. Этот срок истек.

Представитель Минфина подтвердил получение письма. Но ответ в Лондон направлен не был. При этом и Deutsche Bank больше не присылал извещений на этот счет.

Какие операции банк проводил или проводит для российского правительства, в письме не указывается. Но KYC подразумевает, что банк идентифицирует клиента перед проведением каких-либо операций. Как правило, банки в рамках KYC-проверок спрашивают своих клиентов о юридических данных и местонахождении, представителях клиента, копии паспортов доверенных лиц (например, некоторые клиенты могут находиться под персональными санкциями). Также банки спрашивают клиентов об источниках происхождения денежных средств.

Одна из целей такой процедуры — получение сведений о клиенте для предотвращения отмывания и легализации незаконно заработанных средств, а также финансирования терроризма.

Возможно, Deutsche Bank был агентом по каким-либо сделкам с российскими государственными облигациями или имел мандат на работу в рамках приватизации российского госимущества. По европейскому законодательству в этом случае российское правительство становится клиентом банка.

Deutsche Bank ранее действительно неоднократно участвовал в качестве организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом, подтверждает федеральный чиновник: «На этом его услуги прекращались».

То есть правительство могло оказаться в списке клиентов, к которым применяются стандартные процедуры идентификации. Но правда и то, что правительство все-таки не является «фирмой» и выпускает не акции, а суверенные облигации.

Deutsche Bank входит в топ-30 глобальных банков.

В деятельности банка в России уже были негативные моменты. В 2009 году было установлено, что через Deutsche Bank выводились 550 млн рублей из 1,15 млрд, похищенных из Пенсионного фонда России. Деньги впоследствии были возвращены.

В 2015 году центральный офис Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении московского филиала банка по подозрению в отмывании денег, полученных сомнительным путем. 18 сентября 2015 года Дойче банк Россия объявил о том, что свернет большую часть своей деятельности в России.

В 2016 и 2017 годах банк обвинялся в отмывании российских денег. За это в США и Великобритании банк был суммарно оштрафован регуляторами на сумму в $630 млн.

Швейцарские банки поддержали санкции США

В среду стало известно, что у российских властей возникли проблемы еще с тремя банками. Швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на сумму 5 млрд швейцарских франков (чуть более $5 млрд) из-за санкций. Об этом сообщало агентство Reuters.

«Credit Suisse работает с международными регуляторами везде, где работает, чтобы обеспечивать соблюдение санкций, в том числе касающихся России», — сказала представитель банка.

Уточняется, что Credit Suisse заморозил активы во втором квартале текущего года. Два других швейцарских банка — UBS и Julius Baer — заявили, что также соблюдают международные санкции, однако других деталей не сообщили.

Решение швейцарского банка Credit Suisse заморозить счета, связанные с Россией, — это удар по доллару и репутации финансовых институтов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнул, что все крупнейшие банки в мире зависят от операции в долларах, в том числе и российские. Он также выразил надежду, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована.