Новые горизонты падения: кто уронил рубль

В ожидании новых санкций «по делу Скрипалей», которые ранее анонсировал Госдеп США, рубль продолжает слабеть.

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На торгах в среду доллар и евро преодолевали уровни в 68 и 79 рублей соответственно. Но сразу закрепиться на этих отметках не удалось. В 16:30 мск доллар торговался по 67,8 руб. (плюс 0,5% к уровню предыдущего закрытия), евро по 78,7 руб. (плюс 0,8%).

Против рубля играет и российский Минфин. После того, как в первой декаде августа рубль потерял около 6% к доллару из-за многочисленных анонсов новых санкций, ведомство взяло 9 августа паузу в покупке валюты на рынке (на эти цели идут нефтегазовые доходы свыше $40 за баррель).

Шесть дней ЦБ не покупал валюту для Минфина. Но 17 августа он вернулся на рынок (данные в отчетности регулятора отражаются с лагом в один день, поскольку валюта покупается с расчетами «на завтра»). Из-за вынужденной паузы последние дни он тратит на интервенции больше, чем планировал ранее – 17,5 вместо 16,7 млрд руб.

Всего, согласно сообщениям Минфина, с 7 августа по 6 сентября на интервенции предполагалось направить 383,2 млрд руб. В этом году ведомство уже потратило на скупку долларов, евро и фунтов стерлингов около 2 трлн руб.

Активность Минфина приводит к ослаблению рубля, если бы не закупки валюты, нацвалюта была бы намного крепче признавал первый вице-премьер Антон Силуанов. Часть экспертов, включая главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина и руководителя организации малого бизнеса «Опора России» Александра Калинина, предлагают смягчить бюджетное правило. Это позволит получить бюджету больше доходов и ослабить давление на валютный рынок. Минфин против.

Одним из основных факторов, способствовавших росту доллара и евро на валютном рынке стало возвращение на рынок регулятора, который покупает валюту для Минфина во исполнение бюджетного правила, говорит вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Богдан Зварич.

По его словам, это увеличило спрос на валюту на рынке и компенсировало повышенное предложение со стороны экспортеров, которые в рамках подготовки к налоговому периоду продают валютную выручку для создания рублевых резервов, в конце месяца направляемых на выплаты налогов.

Дополнительным фактором в пользу существенного роста евро выступает укрепление европейской валюты по отношению к доллару на международном валютном рынке, добавляет Зварич.

Что касается санкций, то Андрей Киселев, управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой группы «Ди-Инвест», говорит, что рубль сегодня «достаточно устойчив к макроэкономическим санкционным воздействиям». В краткосрочной перспективе ожидать шоков не стоит. Основы национальной экономики — баланс экспорта и импорта, инвестиции и потребление — не сильно воспринимают новые санкции, полагает он.

Но в долгосрочной перспективе, все же влияние ограничений скажется. «Я ожидаю медленное ослабление до 70-72 рублей за доллар», — считает аналитик.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра», полагает, что санкционное давление на Россию будет возрастать и дальше. Он считает, что может дойти до «иранского сценария». Напомним, что США ранее водили запрет на экспорт иранской нефти и арестовывали счета иранских госорганов и компаний.

«России по общему тренду санкционного давления уготован сценарий иранских санкций со стороны Вашингтона и этот надо просто понять раз и навсегда.

В США определенным политическим и деловым кругам уже очень давно претит сама по себе мысль отказа от глобальной доминанты Америки на общемировом геополитическом пространстве, и они всеми силами стараются сохранить свое присутствие на первом плане», — говорит эксперт.

Он также отмечает, что европейский бизнес сам снять с РФ санкции не сможет, но будет искать пути и возможности миновать препоны во внешней торговле и экономическом взаимодействии с Россией. «Насколько успешными будут эти усилия покажет время», — рассуждает он.

Российские власти пока сохраняют спокойствие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отечественную финансовую систему стабильной, а ЦБ уверяет, что у него достаточно инструментов, чтобы не допустить проблем на рынке.

Антон Силуанов вообще считает, что санкции сделали Россию сильнее. Об этом он заявил на встрече с крупным международным инвестором 22 августа, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Речь зашла о санкциях, и он сказал такую вещь — что вообще-то Россия стала сильнее из-за санкций, она смогла предоставить санкциям адекватный ответ», — сказал чиновник (циата по РИА «Новости»).