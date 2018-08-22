Встреча на ринге: что Лукашенко хочет от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в Россию, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Запланированы переговоры с президентом Владимиром Путиным в Сочи.

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Конкретной информации о темах переговоров белорусская сторона не сообщает. Но дает понять, что Лукашенко хотел бы переговорить по всему спектру взаимоотношений двух стран. А также обсудить «взаимодействие в интеграционных объединениях» и международную повестку.

В Кремле подтвердили предстоящую в среду встречу. «Сегодня с рабочим визитом в Сочи прибывает президент Белоруссии Александр Лукашенко, и президент [Путин] продолжит рабочий день контактами с главой Белоруссии», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Но повестку Песков не обозначил, сообщив только, что «поздно вечером они вместе — главы России и Белоруссии — посетят спортивное мероприятие».

Для зачистки шероховатостей

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла 15 июля. Возможность новой встречи обсуждалась 23 июля во время телефонного разговора Лукашенко и Путина. Тогда главы государств договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения «позитивной динамики взаимодействия». На самом деле, взаимодействие двух стран в последнее время находится чуть ли не под угрозой разрыва. По крайней мере, об этом можно судить из резких заявлений Лукашенко в адрес России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также признал наличие проблем в контактах с Белоруссией.

«Белоруссия — наш ближайший союзник и экономический партнер. Объем отношений во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут осуществляться и существовать без шероховатостей. Это рабочие шероховатости, которые урегулируются», — сообщил Песков.

Он добавил, что лидеры для того и встречаются, чтобы, в том числе, снять возникшие проблемы.

Словесный артобстрел с перечислением всех претензий к Кремлю и призывов не допустить развала Евразийского экономического союза - уже почти устоявшаяся традиция перед очередным визитом Лукашенко в Россию.

Так, 10 августа Лукашенко заявил, что Россия ведет себя как варвар по отношению к Белоруссии. Повод — якобы имевшая место недобросовестная конкуренция на фоне отказа Москвы выдавать новые кредиты на латание дыр в госбюджете Белоруссии.

«У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам», — заявил белорусский лидер во время рабочего визита на ОАО «Гомсельмаш». Он добавил, что в рамках ЕАЭС россияне «выполнять свои обязательства не хотят», а это создает неконкурентную ситуацию. Он имел в виду, что Россия «всячески поддерживают, субсидирует» своего производителя сельхозтехники «Россельмаш», а «Гомсельмаш», такого же производителя техники для АПК, игнорирует.

По словам Лукашенко, Москва упрекает Вашингтон и западные страны в создании «неконкурентного преимущества», хотя при этом сама ставит Минск в такие же условия.

«От нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них», — подытожил глава Белоруссии, добавив, что ситуация станет темой его разговора с президентом Путиным.

Упреки в развале ЕАЭС Кремль слышит от Лукашенко все чаще. Ранее белорусский лидер заявлял, что Москва «в хвост и в гриву» пинает союзнический договор.

«Нельзя уподобляться россиянам»

Чего конкретно хочет от Москвы белорусский лидер не является секретом. Можно назвать как минимум три основания для наступления очередного «ледникового периода» между странами-партнерами и эпатирующих публику заявлений Лукашенко.

Это проблема прозрачности границ Евразийского экономического союза для граждан третьих стран, реэкспорт санкционных продуктов в Россию и налоговый маневр в нефтяной сфере, который планирует совершить Россия в следующем году. По поводу пограничной темы Лукашенко резко высказался месяц назад, 1 июня, при посещении погранзаставы «Дивин». Тогда он посоветовал России определиться с форматом присутствия своих пограничников на белорусско-российской границе и предупредил о готовности закрыть ее.

«Нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе», — негодовал Лукашенко.

Нефтепродукты – основа батькиного счастья

Проблема №2 — «санкционка», то есть речь идет о продуктах питания, запрещенных к ввозу в Россию из Европы и ряда других стран, которые ввели санкции против РФ. Белоруссия не признает российское эмбарго на продукты питания из той же Европы. Более того, белорусские контролирующие органы смотрят сквозь пальцы на реэкспорт европейских товаров в Россию. В итоге поставки «белорусских киви», «белорусской семги» и «белорусского хамона» в нашу страну резко выросли.

Наконец, негодование Лукашенко вызывает грядущий «налоговый маневр». С 2019 по 2025 год Россия будет поэтапно снижать экспортную пошлину на свою нефть с нынешних 30% до нуля (одновременно увеличится налог на добычу этого сырья). Белоруссия уже сейчас получает нефть почти беспошлинно. Часть российской дешевой нефти Минск реэкспортирует на Запад, в частности на Украину. При поставках в Белоруссию пошлины на нефть и нефтепродукты записываются в белорусский, а не в российский бюджет. В итоге белорусский бюджет заработает в этом году порядка $2,5 млрд или около 5% ВВП.

Если для Белоруссии нефть станет стоить столько же, сколько и для глобальных покупателей, Лукашенко лишится нефтяной субсидии.

Вот этот камень преткновения в российско-белорусских отношениях — нефтепродукты — можно считать основным. Вместе с проблемой выдачи очередных траншей открытой для Белоруссии кредитной линии на многие миллиарды долларов.

Россия, как известно, приостановила предоставление кредитов Белоруссии и собирается ограничить беспошлинные поставки сжиженного газа и нефтепродуктов с четвертого квартала 2018 года. Москва при этом ссылается на потери своего бюджета, сообщило издание Reuters со ссылкой на протокол изменений к двухстороннему межправсоглашению и пояснительную записку «Белнефтехима».

По данным агентства, российская сторона намерена отказать Минску в предоставлении госкредита на 2019 год, а также очередных кредитных траншей контролируемого Россией Евразийского фонда. По этой причине «временно заблокировано перечисление Белоруссии двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), а также приостановлено предоставление в 2019 году Белоруссии госкредита до $1 млрд».

Долги Россия не прощает, выдает новые кредиты, которыми та расплачивается по предыдущим займам. Например, в прошлом году правительство России одобрило выдачу Белоруссии кредита на $700 млн. Деньги были выданы «на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Белоруссии перед Россией».

Так что негодование Лукашенко вполне прагматично и обычно заканчивается уступками Москвы. Но это еще не все поводы для раздражения в адрес России, отмечает первый замгендиректора Центра политтехнологий Алексей Макаркин. Москва не может простить Минску того, что он не признал независимость независимость Южной Осетии и Абхазии и присоединение Крыма к России.

Между тем, геополитика и проблемы военного взаимодействия также может быть предметом дискуссий двух лидеров на встрече в Сочи.

По крайней мере, во время телефонного разговора 23 июля Путин подробно проинформировал Лукашенко о нюансах российско-американских отношениях, в том числе об итогах переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки. В том числе о контроле над вооружениями и продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Белоруссия «прикрывает» западные рубежи Евразийского союза и самой России и предмет для разговора тут явно имеется. Будут ли итоги встречи в Сочи обнародованы, неизвестно. Неудивительно, что Кремль проанонсировал только совместный культпоход лидеров на «спортивное мероприятие».