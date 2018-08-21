От ОПК к людям: как композитные материалы идут в народ

С небес на землю

Генеральный директор научно-производственного предприятия АпАТэК Андрей Ушаков много лет занимался прорывными технологиями в авиастроении и работал в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ). Специалист в области прочности композиционных материалов, доктор технических наук участвовал в создании МИГ-29, Ту-160 и других самолетов. В 1991 году Ушаков создал предприятие для внедрения опережающей свое время технологии — композитных материалов не в оборонке и авиастроении, а в гражданских отраслях промышленности. Их применение в таких массовых и одновременно «консервативных» секторах как транспорт и строительство — гораздо полезнее для общества, считает Ушаков.

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Композитные или композиционные материалы — это сложные структуры из нескольких компонентов и пластичного связующего (матрицы). Сочетание разнородных веществ в композитах позволяет создать прочные и легкие материалы, которые зачастую превосходят традиционные. В СССР композитные материалы активно применялись в оборонной промышленности, прежде всего, в аэрокосмической отрасли и авиастроении.

«В ЦАГИ я был ведущим специалистом по целому ряду перспективных изделий, которые в том числе сегодня олицетворяют технический прогресс нашей страны спустя более чем 30 лет. Это сотрудничество с ОКБ Сухого, ОКБ МиГ и комплексом имени Антонова. У меня в ведомстве были и планеры, и спортивные самолеты типа высокоманевренного Су-26. Это была первая сфера, где начали широко применять композиты», — рассказывает Ушаков.

В 1990-е проводилась конверсия оборонной промышленности или перевод ВПК на выпуск гражданской продукции. «Это был способ перестройки оборонно-ориентированного хозяйства ближе к людям. Я попал в межведомственную комиссию по конверсии и стал знакомиться не только с авиационными заводами, но и с автомобилестроением и сельскохозяйственным машиностроением.

Я понял, что мои знания — это ничто по сравнению с теми проблемами, которые реально интересуют наш народ: чтобы машины были качественные, чтобы комбайны не ломались и так далее.

Тогда я увлекся новыми технологиями, а о композитах говорить было бессмысленно, везде применялся метал, традиционные материалы», — говорит глава предприятия.

В 1991 году ученый собрал высококвалифицированных технологов и конструкторов, предложив им организовать предприятие для продвижения композиционных материалов в новые области применения. «Я сказал, что мы будем заниматься всем, кроме авиации. И это основной принцип, который мы реализовали достаточно успешно», — говорит Ушаков.

Пальма первенства

Продукция «АпАТэК – Прикладные перспективные технологии» сегодня применяется на массовых рынках гражданской сферы: железные дороги, автомобильные дороги, мосты, инфраструктура, энергетика и др. При этом основной областью применения композитов является транспорт.

«В области гражданского применения мы первые, кто стал применять композитные материалы на таком уровне. Думаю, что первые даже в мире. Ранее эти материалы рассматривались как достаточно экзотичные, и всю норму прибыли они получали только в отраслях, которые были связаны с оборонным комплексом – как у нас, так и за рубежом. И массовое применение композитов в народном хозяйстве, особенно в инфраструктуре транспорта — это, я думаю, наша заслуга в первую очередь», — говорит Ушаков.

На международной выставке JEC Composites Show в Париже предприятие три раза получило Гран-при, при этом соревнуясь с крупными международными компаниями, например, с Boeing. «Есть много продвинутых фирм, но, когда ты спрашиваешь, на чем деньги зарабатывают — это оборонка, авиастроение, ракетостроение, спорт, например, «Формула-1», где килограмм изделия стоит от сотен до десятков тысяч долларов. А мы выпускаем изделия, которые стоят 3-6 долларов за килограмм. При этом уровень ответственности наших изделий гораздо выше, чем, положим, самолет-истребитель», — объясняет Ушаков.

Предприятие активно работает в сфере железных дорог. Одним из достижений в период с 1993 по 1995 год стало создание композитной накладки для изолирующих стыков железнодорожного пути и ее внедрение по всей сети железных дорог в России. Эта разработка также эксплуатируется в Белоруссии, Казахстане, странах Прибалтики и на рельсовых путях метро российских городов. «Наша инфраструктура железных дорог с точки зрения применения композиционных материалов — самая передовая в мире», — отмечает директор предприятия.

Среди других важных проектов — создание первого отечественного рельсошлифовального поезда в 1999 году, первого российского цельнокомпозитного моста, все элементы которого изготовлены из стеклопластика, в 2004 году, первого в мире танк-контейнера из композитных материалов для перевозки особо опасных грузов в 2015 году.

«Мы являемся очень необычным предприятием. Все мои зарубежные друзья говорят, что я должен углубиться во что-то одно, в то время как области применения наших знаний абсолютно разные. Поэтому главный наш потенциал — это инжиниринговый центр, который был создан в 1998 году. Самое главное — это не деньги, а возможности решать круг задач, которые другие предприятия решить не могут», — говорит Ушаков.

Мост до Сахалина и освоение Арктики

Гендиректор предприятия выделяет как самые перспективные три направления для развития композитных материалов и их применения.

«Первое направление — это разработка крупногабаритных конструкций, например, балок из композиционных материалов. Этот продукт перевернет весь мир с точки зрения того, что, учитывая удельный вес и эффективность, можно строить мосты, например, от Сахалина до континента. Сегодняшние строительные материалы не позволяют делать даже длинные мостовые пролеты», — говорит Ушаков.

Композитные балки — это единственно возможный способ организации движения высокоскоростных поездов, считает ученый. На западе используют балластную призму, то есть укладывают балласт на землю, а в Китае используют эстакады, которые наносят вред окружающей среде. «Композитное» решение было бы для России наиболее эффективным и экологически безопасным, указывает директор предприятия.

Второе направление — это термопластичные материалы, которые во многом помогут решить экологические проблемы будущего. «Термопласт решает все те вопросы, которые сегодня решает металл, только без экологических ударов», — говорит ученый.

«Третья задача — это, безусловно, освоение Арктики. Много об этом говорят, но строительных материалов нет, чтобы это делать. Если использовать тот же бетон для постройки, когда добыча закончится, город превратится в брошенные руины. А города должны перемещаться вместе с людьми. Это можно сделать, только если у вас материал легкий, транспортабельный, с хорошей ремонтопригодностью», — объясняет Ушаков, добавляя, что за полярным кругом уже используется продукция предприятия.

Взгляд в будущее

На предприятии сейчас работает 350-400 человек, половина из которых — высококвалифицированные инженеры. Продукция применяется в 25-30 странах мира, включая Китай, западноевропейские страны и страны Прибалтики.

По словам Ушакова, сейчас ведется работа с Корпорацией МСП и РЭЦ в части оказания содействия по сертификации продукции в Китае. Кроме того, предприятие использует сервисы портала бизнес-навигатора МСП.

«Месяц назад зарегистрировались на портале бизнес-навигатора МСП. Используем его для продвижения продукции. Мы уже сейчас получаем обратную связь», — говорит Ушаков, отмечая, что ведутся переговоры с РЖД и рядом других крупных компаний.

«Бизнес лично для меня не представляет интереса с точки зрения его расширения, потому что в некотором смысле это не бизнес, это хобби, любимое дело. С точки зрения тиражирования опыта АпАТэКа в нашей стране, я считаю, что таких предприятий как АпАТэК в нашей стране должно быть много, в каждом регионе. Я не против такой конкуренции», — заключает директор предприятия.