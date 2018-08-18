«Пофигическое отношение»: Лукашенко разогнал правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поменял состав правительства страны, сообщило в субботу агентство «БелТА».

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Неделей ранее Лукашенко раскритиковал правительственных чиновников за пофигизм. Речь шла о поручениях президента по комплексному развитию Оршанского района Витебской области. Ситуация в Орше стала последней каплей, которая «переполнила чашу терпения».

Лукашенко намекнул на политические разногласия в правящей элите страны. Он отметил, что в Белоруссии взят определенный политический курс развития страны и не может быть никаких разногласий по этому поводу.

Дисциплина, порядочность, сплоченность, система власти, жесткость ее, нацеленная на дисциплину и профессионализм, — это фактор независимости стран, отметил белорусский президент.

«Мы будем независимы, если у нас экономика будет развиваться так, как следует. Если мы обрушим экономику, никакой независимости быть не может. Никакие словоблудия не спасут нас от разрушения», — сказал он.

Он распорядился перевести Оршанский район на режим особого функционирования, то есть установил повышенный спрос за дисциплину и достижение поставленных задач с руководителей всех уровней власти.

Все пойдут «туда же»

После этого последовали кадровые решения, которые закончились субботней сменой правительства.

Для начала президент отправил в отставку двух министров — Анатолия Черного, возглавлявшего Министерство архитектуры и строительства, и главу Министерства промышленности Виталия Вовка. Сделано это было в максимально жесткой форме:

«Вовка, Черного немедленно отправить в отставку»,— приводит слова президента «БелТА».

Председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу объявлен служебный выговор. «Строгий выговор Шерстневу за безобразное безответственное отношение к порученному делу. По руководству правительства я сказал»,— сказал Александр Лукашенко.

Министру промышленности Лукашенко и вовсе пригрозил тюрьмой за невыполнение поручений по развитию Оршанского инструментального завода.

«Скорее всего, министра сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда,— публично об этом говорю»,— сказал он, обращаясь к директору завода.

Также Лукашенко объявил полное служебное несоответствие госсекретарю Совета безопасности Станиславу Засю и главе Госкомвоенпрома Олегу Двигалеву. «Двигалеву и Засю — полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю»,— сказал президент Белоруссии.

Экономикой будет заведовать Крутой

И они «пошли».

В субботу был уволен премьер Андрей Кобяков, который занимал этот пост с 2014 года. Новым премьер-министром назначен глава Банка развития Сергей Румас.

Первым вице-премьером — руководитель аппарата Совета министров Александр Турчин. Вице-премьером стал посол Белоруссии в России Игорь Петришенко. Он будет отвечать за социальную сферу: здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Также вице-премьерами будут глава концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко и зампредседателя Комитета государственного контроля Белоруссии Владимир Кухарев. По словам президента, Кухарев займется вопросами строительства, ЖКХ, транспорта. «Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности»,— сказал он.

Каждого нового ставленника Лукашенко напутствовал словами, по-отечески. Например, председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко. Вот что ему сказал президент: «Вы там работали, хорошо знаете эту сферу. Очень хорошо, что вы поработали на должностях посла в различных странах. Все остальное для того, чтобы работать в ВПК, у вас есть».

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок, министром промышленности — Павел Утюпин, а министром связи и информатизации — Константин Шульган. «Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно — перспективу развития, связанную с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в сфере IT», — сказал о последнем глава государства.

Министерство экономики возглавил Дмитрий Крутой. Его Лукашенко попросил хорошо изучить ведомство, чтобы оно приобрело новое дыхание и приспособилось к новым реалиям.

Придать крутизны экономике Белоруссии придется. И новое дыхание тоже потребуется.

Вассалы на кредитной игле у России

Еще в 2016 году Белоруссия подписала c Евразийским банком развития соглашение о представлении ей $2 млрд помощи. Банк учреждены странами-членами Евразийского экономического союза. Основным донором банка и фонда при нем, Евразийском фонде стабилизации и развития, является Россия.

Цель кредита — поддержка программы реформ, направленной на создание условий для выхода Белоруссии на траекторию устойчивого роста через повышение качества экономической политики и проведение структурных реформ. Устойчивого роста экономики добивается от правительственных чиновников и Лукашенко.

Ранее Белоруссия получала финансирование от фонда, который назывался Антикризисный фонд ЕврАзЭС, по стабилизационной программе 2011-2013 годов на $3 млрд шестью траншами. Но шестой транш в размере $440 млн, который должен был быть перечислен в 2013 году, Белоруссия не получила из-за невыполнения ряда условий.

Кредиты по линии евразийского партнерства не единственный канал финансовой поддержки Минска со стороны Москвы. В августе прошлого года правительство России одобрило выделение Белоруссии кредита на $700 млн.

Он предназначен для погашения госдолга Белоруссии перед Россией, а также кредитов, полученных от ЕФСР.

В кредиторах Белоруссии числятся также Европейский банк реконструкции и развития, банки Китая, Европейская комиссия и, конечно, МВФ.

В 2009 — 2010 годах Белоруссия получила от МВФ $3,5 млрд. В 2015 году Минск попросил новый кредит в размере $3 млрд на 10 лет по ставке 2,28% годовых. Однако переговоры с МВФ о новой кредитной линии были приостановлены.

По мнению МВФ, для достижения «более высокого и устойчивого роста» и, соответственно, возможности брать новые кредиты Минск должен проводить и более амбициозные реформы. Выбранный властями консервативный темп реформ увеличивает риски для белорусской экономики и угрозы возвращения к «участию государства в распределении ресурсов», говорилось в заключении МВФ.

С официальной Москвой отношения у Лукашенко в последний год совсем разладились. Россия ведет себя как варвар по отношении к Белоруссии, но белорусы не вассалы Москвы, заявлял недавно Лукашенко. Очередное изобличающее заявление президент Белоруссии сделал в связи с якобы имевшей место недобросовестной конкуренцией и на фоне отказа Москвы выдавать новые кредиты на латание дыр в госбюджете.

«От нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них», — говорил Лукашенко.

В рамках ЕАЭС россияне «выполнять свои обязательства не хотят», а это создает неконкурентную ситуацию.

По его словам, Москва упрекает Вашингтон и западные страны в создании «неконкурентного преимущества», хотя при этом сама ставит Минск в такие же условия.

«Мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем», — подытожил глава Белоруссии, добавив, что ситуация станет темой его разговора с президентом России Владимиром Путиным. Когда может состояться такой разговор, Лукашенко не утонил.

В этих условиях главе Белоруссии ничего не остается, как повышать экономический рост с помощью не финансов и кредитов, а административной дубинки.