Бомба под ЖКХ: рост НДС грозит банкротством

Запланированное на следующий год повышение НДС с 18% до 20% пока остается проблемой для жилищно-коммунального комплекса. Дело в том, что сейчас тарифы на «коммуналку» индексируются один раз в год, 1 июля, и повысить их с 1 января организации, оказывающие соответствующие услуги населению, не смогут.

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В письме, которое направлено в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева Российским союзом промышленников и предпринимателей (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), объясняется, что коммунальщики должны будут уплатить повышенную ставку НДС, но при этом у них нет возможности включить новую ставку в расчеты с потребителями.

Это, как предупреждают в РСПП, может привести к тому, что в течение полугода многие организации станут «потенциальными банкротами». А у поставщиков ресурсов возникнут выпадающие доходы, которые придется как-то компенсировать в будущем, что «неизбежно повлечет в последующем рост тарифов для населения на неконтролируемую величину».

Чтобы избежать этих негативных последствий, РСПП предлагает внести поправки в действующее законодательство.

Речь идет об изменении правил ценообразования на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроэнергию. Главная новация заключается в том, чтобы рассчитывать тариф «без учета налога на добавленную стоимость».

Также в союзе просят не учитывать разницу в размере платежей, возникающую вследствие увеличения ставок НДС, а также другим налогам и сборам, при применении и расчете предельных индексов за коммунальные услуги и индексов по субъектам РФ.

«1 января тарифы не должны вырасти по сравнению с 31 декабря прошлого года, а НДС повышается с 1 января. Получается, что в нашем понимании тарифы для населения должны вырасти на величину увеличения ставки налога. Если мы будем делать все расчеты без учета НДС, тогда проблема снимается», — объяснили «Газете.Ru» в РСПП.

При этом, речь идет именно о расчете тарифов, а для населения они как утверждались с НДС, так и будут, пояснили в Союзе.

Напомним, что предложение правительства о повышении НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года было внесено правительством, принято Госдумой и уже подписано президентом.

С инициативой провести две индексации тарифов выступило Минэкономразвития. Ведомство предложило проиндексировать жилищно-коммунальные тарифы дважды за год. С 1 январе на 1,7%, с 1 июля – еще на 2,4%.

В Минэкономразвития объясняют необходимость январской индексации ростом НДС с 18% до 20%.

«4 августа был принят Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс в части увеличения с 1 января 2019 года размера НДС с 18% до 20%. В соответствии с существующей нормативной правовой базой это увеличение будет ретранслировано в платеж за ЖКУ. Вместе с тем фактическое увеличение тарифов согласно законодательству может произойти только с 1 июля 2019 года»,

— говорилось в разъяснении МЭР, которое поступило в «Газету.Ru».

В министерстве отметили, что в результате, помимо роста в 1,7%, в соответствии с текущим законодательством в тарифы также будут заложены затраты на выплату НДС за первое полугодие 2019 года, что дополнительно увеличит их рост для населения.

Как отмечается, МЭР предлагает в 2019 году синхронизировать по времени изменение налогов и тарифов, то есть увеличить тарифы с 1 января 2019 года. Подчеркивалось, что это позволит учесть рост НДС и нивелировать дополнительный рост тарифов с середины года.

Также в МЭР отметили, что вместе с тем дополнительно прорабатывают размер индексации тарифов в 2019 году для того, чтобы совокупное изменение тарифов не превышало целевое значения инфляции в 4%.

Банк России отмечал, что увеличение НДС повлияет на стоимость услуг ЖКХ. «В своих оценках влияния НДС на инфляцию Банк России это учитывает», — заявили в ЦБ.

Также регулятор отметил, что предложение Минэкономразвития поднять цены на ЖКХ с 1 января 2019 года изменит момент роста цен, но в целом не повлияет на рост инфляции в 2019 году.

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил журналистам, что власти не будут надолго откладывать принятие вопроса по изменению тарифов ЖКХ из-за роста НДС. Как сообщило РИА «Новости», он заверил, что тарифы не вырастут больше прогнозных цифр по инфляции на 2019 год.