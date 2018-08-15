«Мир» этому дому: крымские банки лишили «Визы»

В Крыму больше не выпускают карточки международных платежных систем Visa и Mastercard. Генбанк с 14 августа прекратил обслуживание этих систем, сообщила пресс-служба кредитной организации. Банк перевел всех своих клиентов на российский аналог — «Мир».

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Генбанк оставался единственным в Крыму банком, осуществлявшим выпуск карт Visa и MasterCard на полуострове, подпавшем под санкции после воссоединения с Россией.

Банк был создан в 1993 году (ранее — МНБанк). С 2015 года он на 50% принадлежит властям Крыма и Севастополя. Кроме Генбанка, на полуострове также работают РНКБ, банк «Россия», банк ЧБРР.

Как рассказали «Газете.Ru» в РНКБ, банк выпускает только карты национальной платежной системы «Мир», в настоящее время эмитировано более 1,7 млн карт.

«В соответствии с санкциями, введенными США 19 декабря 2014 года, Visa не может оказывать услуги и предлагать свои продукты на территории Крыма», — прокомментировали «Газете.Ru» ситуацию в платежной системе Visa.

Visa и MasterCard прекратили работать в Крыму в 2014 году после присоединения Крыма к России и обострения конфликта с Украиной. Введенные США санкции, в частности, запрещали американским компаниям предоставлять услуги на полуострове.

Как поясняет гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев, то, что банки в Крыму не будут обслуживать карты Visa и MasterСard, не значит, что по ним нельзя будет расплачиваться. С них по-прежнему можно будет снять деньги в банкоматах, ими можно рассчитаться в магазине.

Это же подтверждают и банки. Как заявили в контакт-центре Генбанка, кредитное учреждение продолжит обслуживать в банкоматах карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками.

При этом для поездок за границу жителям Крыма приходится либо брать валюту с собой, либо открывать счета в российских банках за пределами полуострова, которые по-прежнему выдают им карты международных платежных систем, поясняет источник на банковском рынке.

У национальной платежной системы Мир есть также так называемые «кобейджинговые» карты — например, «Мир Maestro», которая позволяет расплачиваться за границей. Однако чтобы выпустить такую карту, крымчанам также необходимо обращаться в банки за пределами полуострова.

«В целом все давно приспособились к санкциям, проблем, чтобы расплатиться за границей, у жителей Крыма нет», — рассказывает источник на рынке.

Между тем Госдеп не дремлет. Вашингтон хочет принять санкции не только против российских банков в Крыму. Конгресс США опубликовал во вторник, 14 августа, на своем сайте законопроект сенаторов о новых санкциях против России.

Документ носит название «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию». Его создатели — сенаторы от республиканской и демократической партии Линдси Грэм и Боб Менендес.

Законопроект вводит ограничения на «все транзакции со всем имуществом или долями в имуществе» Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Банка Москвы и ВЭБа. Как комментируют эксперты, он ставит под угрозу долларовые расчеты всех госбанков.

В случае введения таких санкций карты международных платежных систем, например американской платежной системы Visa, эмитированные перечисленными в документе госбанками, будут заблокированы, а банки фактически лишатся возможности совершать безналичные операции в долларах, поясняет «Газете.Ru» начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

«Не исключено, что с учетом доминирования госбанков на российском банковском рынке руководству страны придется прибегнуть к экстраординарным мерам. Например, замораживанию вкладов в иностранной валюте или их конвертации по принудительному невыгодному для вкладчиков курсу по примеру того, как это произошло в Аргентине», - предполагает он.

Будет ли в итоге прописан запрет на долларовые счета для госбанков, пока не ясно.

Пока что эксперты надеются, что финальный вариант будет гораздо мягче.

При этом в крайнем случае госбанки смогут его обойти, поясняют специалисты. Например, «если будут обслуживать долларовые корсчета, через банки-партнеры», предполагает Самиев.

Впрочем, такая схема поставит под угрозу партнеров, которых будут использовать российские госбанки для проведения долларовых операций, и в отношении них также могут быть наложены санкции, добавляет он.