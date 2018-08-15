Зима – не помеха: как доставить в Якутию медтехнологии

Северная медицина

В родном Нижневартовске Айрат Насибуллин был практикующим врачом, параллельно занимался медицинским бизнесом. В 2013 году он решил, что пора сделать выбор – и окончательно ушел из наемных сотрудников в предприниматели, а заодно перебрался из Нижневартовска в город Мирный на западе Якутии. «Здесь я открыл медицинский центр для проведения медосмотров. Именно в этот город было решено отправиться, потому что тут есть возможности, незанятые ниши – я и сам из северного города, поэтому опыт работы в северных городах был ретранслирован на Мирный», — рассказывает предприниматель.

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«Специфика работы медицинского центра обусловлена тем, что он находится на Дальнем Востоке, есть очень большие логистические проблемы, транспортная доступность ограничена – это либо самолеты, либо грузовики, которые добираются по зимнику или воде с большими временными лагами. Кроме того, Мирный – это моногород, обслуживающий предприятие алмазодобывающей промышленности «Алроса». Практически весь Мирнинский район Якутии вырос вокруг этого предприятия», — поясняет Насибуллин.

По словам предпринимателя, на момент его прибытия в ой медицине Мирного были серьезные проблемы – в первую очередь, кадровый дефицит. «По сути, был социальный запрос на открытие частного медицинского центра, который взял бы нагрузку на себя. То есть, на тот момент бюджетное учреждение не справлялось — и министр здравоохранения сюда приезжал, и люди ругались. В этой ситуации и появилась возможность войти на этот рынок, которой мы и воспользовались», — объясняет бизнесмен причину своего переезда.

Насибуллин открыл многопрофильный медицинский центр для проведения медицинских осмотров. «Кадровые проблемы решили за счет того, что привезли сюда своих докторов. Мы обеспечиваем их жильем , они так у нас и работают, только средний медицинский персонал набрали на месте. В дальнейшем нам стали поступать и другие социальные запросы – люди говорят, что именно им нужно, каких услуг не хватает. Например, педиатрия в Мирном не развита, частной педиатрии нет в принципе. Подобный центр в будущем тоже можно было бы открыть», — рассуждает он.

Компании Насибуллина удалось составить конкуренцию не только местной больнице, но и частным организациям, работавшим в Мирном раньше. «Их бизнес в основном логистический, то есть они на время привозят сюда докторов, разбавляя местный врачебный контингент, но такие специалисты работают неделю, две, три, а потом уезжают. По сути, у нас получилось что-то среднее – у нас тоже приезжие доктора, но они уже работают в Мирном очень долго – кто-то 4 года, кто-то даже 5 лет», — говорит предприниматель.

На пороге перемен

Медицинский центр успешно функционировал, и Айрат Насибуллин задумался о дальнейшем развитии – возможных путей было много, но самым перспективным показалось открытие МРТ-кабинета,

ведь во всей Западной Якутии не было ни одного такого аппарата.

«Я два года наблюдал и ждал, будет или не будет больница открывать кабинет магниторезонансной томографии (МРТ) – компьютерные томографы там есть, но они очень часто ломаются и простаивают. Людям приходилось летать в Якутск или Новосибирск, при том, что на сегодняшний день самый дешевый перелет в «не сезон» стоит 20 000 рублей. Плюс надо оплатить само исследование, проживание – получалось никак не меньше 50 000 рублей», — объясняет свою инициативу бизнесмен.

Предприниматель сообщил городским властям, что готов попробовать реализовать этот проект. «К этому моменту больница в плане покупки аппарата МРТ так ничего и не сделала, «Алроса» тоже денег не выделила – компанию просили о частичном финансировании проекта, потому что он требует больших затрат. В результате добровольцами вызвались мы», — говорит Насибуллин. По его словам, недостаток желающих объясняется очень просто – доставка томографа обещала стать очень рискованным и дорогостоящим проектом.

Кроме того, и обслуживание аппарата МРТ до недавних пор было неподъемно дорогим. «Это очень высокие накладные расходы, например, в плане электричества – оно здесь, когда я только об этом думал, стоило 9 рублей за киловатт, то есть только затраты на электричество составили бы сотни тысяч рублей. К счастью, как раз в прошлом году Владимир Путин подписал указ, благодаря которому стоимость электричества для юридических лиц упала почти вдвое», — рассказывает предприниматель.

Администрация Мирного выделила Насибуллину помещение под обустройство кабинета МРТ. Ремонт бизнесмен профинансировал самостоятельно.

Томограф взаймы

Первоначально у проекта по покупке томографа был сторонний инвестор, но в какой-то момент он передумал, а Айрат Насибуллин отказываться от своего замысла не собирался. При этом он хорошо понимал, что профинансировать приобретение аппарата самостоятельно ему не под силу.

«Поэтому мы воспользовались программой господдержки по льготному лизинговому кредитованию – процент там существенно ниже, чем где бы то ни было на рынке (около 8%). Если брать коммерческие варианты, то там за 5 лет можно переплатить почти 100%», — подсчитал предприниматель.

Реализовать проект Насибуллину удалось благодаря Корпорации МСП. «На портале бизнес-навигатора МСП мы нашли информацию о региональной лизинговой компании Республики Татарстан, По одной из программ она оказала нам лизинговую поддержку – сам проект со всеми стройками обошелся мне примерно в 80 млн рублей, из которых около 60 млн рублей мы получили в качестве поддержки. Таким образом, при стоимости проекта примерно в 1 млн евро, наших собственных средств хватило бы только на 20% от общих затрат», — говорит бизнесмен.

Основатель «Профмеда» отмечает, что серьезную помощь ему оказал и поставщик – московская компания. «Официальный дилер Philips в России пошел нам навстречу и почти полгода ждал, пока мы решим денежную сторону вопроса», — вспоминает он.

Якутская одиссея

После того, как денежный вопрос был решен, Насибуллин заказал в Нидерландах аппарат МРТ – устройство компании Philips мощностью 1,5 Тесла. Исполнение заказа заняло около 4 месяцев, после чего томограф прибыл в Москву. Теперь предстояло доставить его в Якутию – и этот процесс, по словам Насибуллина, вполне может стать основой для остросюжетного романа.

Когда региональные представители поставщика одобрили помещение, где предстояло установить томограф, часть техники на машинах отправилась в Мирный. Элементы установки общим весом в 5-6 тонн предстояло смонтировать до того, как в путь отправится основная катушка томографа.

«Машины должны были ехать коротким путем, где часть дороги им предстояло проделать по воде. Обычно навигация у нас закрывается ближе к сентябрю, но в прошлом году у нас как раз была засуха, воды не было и судоходство завершилось на две недели раньше. Честно говоря, когда водители были вне зоны доступа, а при этом мы знаем, что навигация через 3-4 дня закрывается – вот это было испытание для нервов. Если бы им пришлось ехать окружным путем, потребовалось бы еще несколько недель, и тут был риск, что к прибытию катушек начнутся морозы», — вспоминает Насибуллин.

Путь от столицы до Мирного занял у грузовиков месяц. Затем еще около 2 недель ушло на монтаж оборудования, и только потом была дана отмашка на отправку в Якутию катушек аппарата МРТ.

«Что касается самой катушки МРТ, то она не может ехать месяц – она под высоким давлением закачивается жидким гелием, чтобы не допустить перегрева, и не в состоянии перенести такую длительную дорогу отключенной от электроэнергии.

То есть неделю этот агрегат еще может потерпеть, но потом затраты на жидкий гелий обойдутся в копеечку», — объясняет бизнесмен всю сложность стоявшей перед ним задачи.

В итоге катушки пришлось отправлять не одним, как планировалось, а двумя бортами. «Часть катушек не влезала в один самолет, в другом самолете не хватало места для всего остального, причем речь шла о каких-то 20 сантиметрах. В результате груз был отправлен на двух бортах двумя разными грузовыми компаниями. Разница в доставке составила 2-3 дня. Такелажные работы осуществлял сам производитель оборудования – слава богу, потому что я, не имея опыта такой работы, наверное, с ума бы сошел. К этому моменту почти наступил октябрь, было достаточно прохладно, но, к счастью, все прошло успешно», — с облегчением вспоминает Насибуллин.

Большие надежды

Кабинет МРТ был готов к приему пациентов уже весной (когда и состоялось его торжественное открытие с участием представителей власти), но реально обслуживать население начал только летом.

«У нас немного затянулся процесс передачи прав на лизинговое оборудование, поэтому мы были готовы работать уже в апреле, но в результате отложили старт до лета. В реальности полноценная работа началась полтора месяца назад, в конце июня – 26 числа состоялось подписание лизинговой сделки, и мы полностью вступили в права. Лицензия на всё оборудование, которое ставилось, к этому моменту уже была готова», — поясняет Насибуллин.

Планируется, что новый аппарат МРТ будет обслуживать всю Западную Якутию – это Мирнинский район, в котором проживает около 70 000 человек, а с учетом других окрестных территорий, пусть и малонаселенных, набирается около 100 000 человек.

«Что касается территории, то она, конечно, имеет свои особенности – это очень большие пространства (например, от Мирного до крайнего города в пределах района — свыше 500 км). Пациенты уже начинают приезжать на обследование к нам, то есть наши расчеты оправдываются.

Услуги на обследование в Мирном стоят дороже, чем в среднем по России, но на то есть свои причины. «Надо учитывать, что и электроэнергия здесь стоит дороже, да и доставка оборудования в Якутию обошлась в немалую сумму . Обследование головы у нас в среднем стоит от 5 500 до 6 000 рублей – по России, конечно, можно найти эту услугу и за 3 500 рублей, но в Москве порядок цен аналогичный. В среднем на некоторые виды исследований наши расценки выше на 10-15%, чем по стране, то есть стоимость отличается не в разы», — поясняет бизнесмен.

По словам предпринимателя, компания не может игнорировать свои затраты, но и устанавливать неподъемные для населения цены не собирается – иначе пациент может просто отложить обследование до поездки в другой город.

Что касается технического обслуживания, то оборудование пока на гарантии. Оно настолько высокотехнологичное, что постоянно по интернет-мониторингу находится на контроле специалистов из Нидерландов и Москвы. «Периодически нас просто ставят перед фактом: «К вам вылетел груз, получите детали, инженер прилетит через 2 недели и эти детали вам заменит». У нас и здесь есть техники, но сам томограф обслуживают только профильные инженеры. В любое время дня или ночи они могут позвонить и сказать: «У вас там что-то происходит, проверьте, пожалуйста». В этом плане все очень удобно», — говорит Насибуллин.

Останавливаться на достигнутом бизнесмен не собирается. «Этот проект – финансово очень сложный, и когда мы выйдем на точку окупаемости, можно будет подумать и о дальнейшем развитии нашего центра. Социальный запрос населения на разные виды услуг в таких регионах крайне высок», — резюмирует предприниматель.