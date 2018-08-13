Санкционная удавка: как душат рубль. LIVE

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«Медведи» вновь окропят рынок красненьким, полагает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов. После негативного закрытия Америки в пятницу фьючерсы на основные мировые индексы теряют около 0,4%. Более чем на полпроцента падает нефть. Учитывая, что внутренних причин для покупок акций нет, вполне вероятно ожидать продолжения снижения рынка акций. Ближайшей целью снижения Индекса Мосбиржи станет отметка 2250 пунктов, которая скоро будет пройдена, а потом 2200 пунктов. Продолжается укрепление доллара на мировом рынке: сейчас пара евро-доллар падает на 0,11% и торгуется на ровне 1,139. При таком раскладе рубль скорее всего начнет день со снижения и вполне может нацелиться на отметку 70. Однако хоть и небольшая, но коррекция по паре доллар-рубль необходима и рынок будет искать для нее повод.
Волатильность сохранится на протяжении недели, но вероятность выхода за отметку 70 в паре USD/RUB, низкая., полагает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». На его взгляд, ЦБ не будет вмешиваться и проводить интервенции, пока курс ниже этого уровня. Пара USD/RUB вернется в диапазон 60-65 на горизонте 1-2 недель.
Торги в пятницу закрылись по доллару и евро на уровне 2016 года. За доллар давали 67,72 руб., за евро - 77,25 руб. Индекс Мосбиржи упал на 1,5%. Фондовый рынок падал на инициативе помощника президента Андрея Белоусова изъять в бюджет у горнодобывающих, металлургических и химических компаний свыше 500 млрд руб. «сверхдоходов».
Добрый день, товарищи. Мы начинаем следить за российским валютным рынком. Последние торги принесли рублю немало неприятностей. Как будет на этот раз, мы скоро узнаем.