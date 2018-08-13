Санкционная удавка: как душат рубль. LIVE

«Медведи» вновь окропят рынок красненьким, полагает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов. После негативного закрытия Америки в пятницу фьючерсы на основные мировые индексы теряют около 0,4%. Более чем на полпроцента падает нефть. Учитывая, что внутренних причин для покупок акций нет, вполне вероятно ожидать продолжения снижения рынка акций. Ближайшей целью снижения Индекса Мосбиржи станет отметка 2250 пунктов, которая скоро будет пройдена, а потом 2200 пунктов. Продолжается укрепление доллара на мировом рынке: сейчас пара евро-доллар падает на 0,11% и торгуется на ровне 1,139. При таком раскладе рубль скорее всего начнет день со снижения и вполне может нацелиться на отметку 70. Однако хоть и небольшая, но коррекция по паре доллар-рубль необходима и рынок будет искать для нее повод.