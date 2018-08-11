Саммит судьбы: пять президентов делят Каспий. LIVE

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Накануне саммита сообщалось, что президент Путин пообщается «на полях» V Каспийского саммита с ключевым соседом — Хасаном Роухани, главой Ирана. , «Каких-то специальных встреч не планируется, но все пять президентов будут в одном месте в одно время, конечно, они пообщаются», — пояснял журналистам глава МИД России Сергей Лавров.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил 11 августа, что все вопросы по взаимодействию государств на Каспии были согласованы, и 12 августа будет принято «историческое решение». По его словам, «непростые переговоры» по этому вопросу велись более 20 лет. «Полагаю, все вопросы согласованы, мы ожидаем принятие завтра исторического решения. Это очень важный момент для всех нас», — подчеркивал Назарбаев.
В здание Ассамблеи народов Казахстана начали пребывать лидеры. Гостей встречает Нурсултам Назарбаев.
По информации представителей акимата города Актау, Каспийский саммит закончится фейерверками и гала-концертом на набережной в 20.00 сегодня по местному времени. Гвоздем шоу станут знаменитый итальянский тенор Родольфо Гордини и Изабелла Биффи. Кроме того, в программе ожидается выступлением местных артистов, уточняет портал ИнАктау.
Прибыл президент Азербайджана Гейдар Алиев, сообщают «Новости Азербайджана
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Актау заранее, чтобы удостовериться в готовности к встрече на высшем уровне, сообщают местные СМИ. Остальные лидеры еще в пути. Место для саммита выбрано в здании Ассамблеи народов Казахстана, пресс-центр на 400 мест расположился в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга.
Накануне саммита разгорелся небольшой скандал. Казахстану пришлось опровергать сообщения о том, что власти страны хотят разместить военную базу США (НАТО) на Каспии. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что никаких баз не будет. «Речь идет о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет», — сказал он.
Дорогу из аэропорта Актау перекрыли, ждут лидеров
Центральным событием станет подписание на высшем уровне Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года, отмечается в сообщении. Кроме того, в рамках встречи будет подписан ряд пятисторонних межправительственных документов. Правовой статус Каспия страны пытались определить с момента распада Советского Союза. Работа над документом началась еще в 1996 году. Документ должен закрепить права каждой из стран на освоение ресурсами Каспийского моря по «справедливой формуле». Однако пока что формулу «справедливого разделения» прав на ресурсы не нашли.
На сайте Кремля сообщается, что Ильхам Алиев, Хасан Роухани, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов должны рассмотреть ключевые аспекты сотрудничества на Каспии в различных сферах, они также обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств «каспийской пятёрки».
Добрый день, дорогие читатели. Сегодня, 12 августа 2018 года, действительно исторически важный день. Президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами четырех государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана - примет участие в Пятом Каспийском форуме, где лидеры в очередной раз попытаются решить судьбу Каспия. В казахстанском Актау сегодня будет жарко во всех смыслах: синоптики обещают ясную погоду и 30 градусов тепла.