Саммит судьбы: пять президентов делят Каспий. LIVE

Накануне саммита разгорелся небольшой скандал. Казахстану пришлось опровергать сообщения о том, что власти страны хотят разместить военную базу США (НАТО) на Каспии. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что никаких баз не будет. «Речь идет о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет», — сказал он.