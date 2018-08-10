Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции, в очередной раз употребив крепкие выражения, передает агентство БелТА.

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«У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам», — заявил белорусский лидер в пятницу во время рабочего визита на ОАО «Гомсельмаш», подчеркнув, что готов говорить об этом публично.

Не кочегары, не вассалы мы, не плотники

«От нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что в рамках ЕАЭС россияне «выполнять свои обязательства не хотят», а это создает неконкурентную ситуацию.

По его словам, Москва упрекает Вашингтон и западные страны в создании «неконкурентного преимущества», хотя при этом сама ставит Минск в такие условия.

«Мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем», — подытожил глава Белоруссии, добавив, что ситуация станет темой его разговора с президентом России Владимиром Путиным. В разговоре с сотрудниками предприятия Лукашенко также призвал их «два-три года выдержать», так как на страну будет оказано давление со стороны конкурентов.

«Мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно», — указал белорусский лидер.

«Они «Ростсельмаш» свой всячески поддерживают, субсидируют», — заявил Лукашенко, назвав ситуацию несправедливой и неправильной.

В мае прошлого года премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков призывал прекратить «нездоровое соревнование между «Гомсельмашем» и «Ростсельмашем». Он отмечал, что стороны могут сесть за стол переговоров и договориться, «кто что делает, у кого что лучше всего получается». Проблема состоит в том, что оба предприятия имеют схожую линейку выпускаемой продукции и функционируют в рамках единого экономического пространства ЕАЭС. А поскольку рынок сбыта фактически один и тот же, то, по мнению Белоруссии, надо не конкурировать за покупателей, а договариваться о согласованных выпусках модельного ряда.

Батька любит крепкое словцо

К крепким выражением Лукашенко традиционно прибегает всякий раз, когда ему кажется, что Россия ведет себя не по-дружески, не как равная с равным и когда нарушает единые правила Евразийского союза. Неделю тому назад новый выпад в адрес Москвы он сделал во время рабочего визита — «посещения полей 1-й Минской птицефабрики». Лукашенко сообщил, что дешевле производить свое молоко или мясо, чем закупать импортное.

И привел в пример Россию, где активно взялись развивать сельское хозяйство, несмотря на наличие огромных ресурсов, которые позволяют импортировать продукцию. По мнению белорусского президента, не зря же появился сам термин «продовольственная безопасность».

«Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все — нет независимости, нет суверенитета», — сказал Лукашенко, добавив, что «надо все иметь свое, на что мы способны».

Пассаж про горло — недвусмысленный намек на Россию. «Вы видите, как мы пробиваемся на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка», — уточнил Лукашенко, чтобы никто не сомневался, кого он имеет в виду.

Лукашенко всегда отличался независимым характером, но в последнее время количество упреков в адрес России возросло. И можно назвать как минимум три основания для наступления очередного «ледникового периода» и эпатирующих публику заявлений.

Границы, как и кредиты, не прозрачны

Это проблема прозрачности границ Евразийского экономического союза для граждан третьих стран, реэкспорт санкционных продуктов в Россию и налоговый маневр в нефтяной сфере, который планирует совершить Россия в следующем году. По поводу пограничной темы Лукашенко резко высказался месяц назад, 1 июня, при посещении погранзаставы «Дивин». Тогда он посоветовал России определиться с форматом присутствия своих пограничников на белорусско-российской границе и предупредил о готовности закрыть ее.

«Нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе», — негодовал Лукашенко.

В прошлом году Лукашенко и вовсе заявлял по этому поводу буквально следующее: Россия «пинает наши соглашения и в хвост, и в гриву». Он имел в виду, что Москва не согласилась с решением Минска разрешать иностранным гражданам в течение 30 дней посещать территорию республики без виз. Российская сторона считает, что безвизовый въезд через Белоруссию делает «дырявой» и границу РФ. Как урегулировать режим перемещения иностранцев внутри Белоруссии и в рамках единой границы ЕАЭС, включая Россию, до сих пор не понятно.

Проблема №2 — «санкционка», то есть речь идет о продуктах питания, запрещенных к ввозу в Россию из Европы и ряда других стран, которые ввели санкции против РФ. Белоруссия не признает российское эмбарго на продукты питания из той же Европы. Более того, белорусские контролирующие органы смотрят сквозь пальцы на реэкспорт европейских товаров в Россию. В итоге поставки «белорусских киви», «белорусской семги» и «белорусского хамона» в нашу страну резко выросли.

Нефтепродукты не люблю, но деньги люблю

Наконец, негодование Лукашенко вызывает грядущий «налоговый маневр». С 2019 по 2025 год Россия будет поэтапно снижать экспортную пошлину на свою нефть с нынешних 30% до нуля (одновременно увеличится налог на добычу этого сырья). Белоруссия уже сейчас получает нефть почти беспошлинно. Часть российской дешевой нефти Минск реэкспортирует на Запад, в частности на Украину. При поставках в Белоруссию пошлины на нефть и нефтепродукты записываются в белорусский, а не в российский бюджет. В итоге белорусский бюджет заработает в этом году порядка $2,5 млрд или около 5% ВВП.

Если для Белоруссии нефть станет стоить столько же, сколько и для глобальных покупателей, Лукашенко лишится нефтяной субсидии.

Вот этот камень преткновения в российско-белорусских отношениях — нефтепродукты — можно считать основным. Вместе с проблемой выдачи очередных траншей открытой для Белоруссии кредитной линии на многие миллиарды долларов.

В пятницу стало известно, что РФ приостановила предоставление кредитов Белоруссии и собирается ограничить беспошлинные поставки сжиженного газа и нефтепродуктов с четвертого квартала 2018 года. Москва при этом ссылается на потери своего бюджета, сообщило издание Reuters со ссылкой на протокол изменений к двухстороннему межправсоглашению и пояснительную записку «Белнефтехима».

По данным агентства, российская сторона намерена отказать Минску в предоставлении госкредита на 2019 год, а также очередных кредитных траншей контролируемого Россией Евразийского фонда.

«Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза», — говорится в пояснительной записке к протоколу изменений межправсоглашения.

По этой причине «временно заблокировано перечисление Белоруссии двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), а также приостановлено предоставление в 2019 году Белоруссии госкредита до $1 млрд».

Лукашенко регулярно пользуется добротой Кремля в обмен на некоторую лояльность. Долги Россия не прощает, выдает новые кредиты, которыми та расплачивается по предыдущим займам. Например, в прошлом году правительство России одобрило выдачу Белоруссии кредита на $700 миллионов. Деньги были выданы «на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Белоруссии перед Россией».

Так что негодование Лукашенко вполне прагматично и обычно заканчивается уступками Москвы. Но это еще не все поводы для раздражения в адрес России, отмечает первый замгендиректора Центра политтехнологий Алексей Макаркин. Москва не может простить Минску того, что он не признал независимость независимость Южной Осетии и Абхазии и присоединение Крыма к России. Не нравится и наращивание торговли с Евросоюзом и Украиной. Так что ждать новых филиппик в адрес Москвы из Минска долго не придется.