Трубы отдельно, добыча отдельно: Россия проиграла Европе

Третейская группа по спору России против ЕС в рамках ВТО поддержала три из шести жалоб Москвы на нормы «Третьего энергопакета» в газовой сфере, следует из решения ВТО, обнародованного в пятницу, а также из комментариев Минэкономразвития РФ и «Газпрома».

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Из общего количества заявленных РФ требований третейской группой признаны не соответствующими нормам ВТО следующие: применение особого режима в рамках европейского регулирования в отношении газопровода OPAL, требование третьей газовой директивы ЕС об особом порядке сертификации газотранспортных операторов, контролируемых иностранными лицами, и положения регламента ЕС о трансъевропейских сетях, создающие преимущества для развития проектов, направленных на диверсификацию источников поставок газа в ЕС из стран иных, чем Россия.

Но Москве не удалось оспорить главный принцип «третьего энергопакета» — требование разделения добычи и транспортировки газа. Оно являлось принципиальным для российского «Газпрома».

Россия присоединилась к ВТО в августе 2012 года после 19 лет переговоров.

Не нашли компромисса

Наша страна пожаловалась в ВТО на третий энергопакет ЕС в апреле 2014 года. В Москве считают, что его положения противоречат обязательствам Евросоюза в ВТО по базовым принципам недискриминации и доступа на рынок.

Согласно этому документу, собственниками расположенных на территории стран ЕС магистральных трубопроводов не могут быть компании, занимающиеся добычей газа. Они должны либо продать активы в ЕС, либо передать право на управление трубопроводами независимым компаниям из Евросоюза.

Состоявшиеся в прошлом году в рамках ВТО консультации между Россией и ЕС не позволили прийти к компромиссу, поэтому на повестку дня был вынесен вопрос о создании третейской группы.

На предыдущем заседании Органа по разрешению споров (ОРС) 19 июня запрос России был отвергнут Евросоюзом. На заседании 10 августа решение было принято, так как, согласно правилам ВТО, сторона, на действия которой подана жалоба, может заблокировать ее только один раз. При повторном рассмотрении решение об учреждении группы принимается автоматически.

Между тем в ЕС утверждают, что третий энергопакет полностью соответствует обязательствам Евросоюза перед ВТО.

Европейская комиссия также прокомментировала решение третейской судей ВТО.

«Третейская группа ВТО нашла необоснованным заявление о том, что Третий энергетический пакет ЕС может рассматриваться как дискриминационный по отношению к российским газопроводам, поставщикам или российскому природному газу», — говорится в поступившем в редакцию «Газеты.Ru» пресс-релизе Европейской Комиссии.

Третейская группа вынесла решение в пользу ЕС в том, что касается принципа разделения активов (т.е. требования отделить поставки и производство газа от управления газотранспортными сетями), сжиженного природного газа (СПГ) и сетей промысловых газопроводов.

«Европейская Комиссия детально проанализирует решение, в особенности в том, что касается тех немногих аспектов энергетической политики ЕС, которые пока не были признаны соответствующими правилам ВТО», — говорится в пресс-релизе.

По мнению ЕК, создание единого конкурентного энергетического рынка ЕС является наиболее экономически целесообразным способом гарантировать гражданам ЕС надежные и недорогие энергопоставки, а бизнесу — возможность выбора поставщика энергоресурсов.

Позитивный прецедент

Решение Третейской группы по спору России с ЕС при Всемирной торговой организации — это позитивный прецедент. Это решение способно улучшить условия доступа российского природного газа на рынок ЕС, говорится в сообщении Минэкономразвития. «Принятые решения по всем трем блокам мер способны улучшить условия доступа российского природного газа на рынок ЕС, а также выровнять условия конкуренции на рынке ЕС для российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта, и, таким образом, представляют коммерческий интерес для российских поставщиков газа и услуг по его транспортировке. Исход разбирательства для Российской Федерации по ключевым с точки зрения экономической и операционной деятельности российских поставщиков на территории ЕС положителен», — полагают эксперты Минэкономразвития России.

«Газпром» ожидает, что Евросоюз предпримет необходимые действия для устранения выявленных ВТО нарушений в рамках третьего энергопакета путем приведения своего законодательства в соответствие с докладом. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

«ПАО «Газпром» всегда выступало за необходимость учета интересов поставщиков газа при реализации европейской энергетической политики, поэтому выражает удовлетворение принятым окончательным докладом в его части, касающейся указанных выявленных нарушений, и ожидает, что ЕС предпримет необходимые действия для устранения выявленных нарушений путем приведения своего законодательства в соответствие с докладом», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время сторонам предстоит договориться о дальнейших шагах. В соответствии с правилами ВТО, доклад Третейской группы должен быть утвержден Органом по разрешению споров ВТО не позднее 60 дней с даты его официального опубликования, т.о есть, не позднее 9 октября 2018 года.