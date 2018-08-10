Москва лишит Минск дешевой нефти

Россия приостановила процесс предоставления кредитов Белоруссии, а кроме того, намерена ограничить Минску беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) с четвертого квартала нынешнего года.

Реклама

Об этом говорится в протоколе изменений к двухстороннему межправительственному соглашению и пояснительной записке Белорусского государственного концерна «Белнефтехим». Москва причиной такого решения указывает потери российского бюджета, передает Reuters.

Вопрос по кредитам касается прекращения предоставления Минску очередных траншей контролируемого Россией Евразийского фонда, а также государственного кредита на 2019 год.

«Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Белоруссию нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза», — указал заместитель председателя белорусского энергетического гиганта Андрей Рыбаков.

По этой причине оказалось «временно заблокированным перечисление Белоруссии двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), в июле 2018 года приостановлена выплата по так называемому механизму «перетаможки», а также

приостановлена работа по предоставлению в 2019 году Белоруссии госкредита на сумму до $1 млрд».

Кроме того, как поясняется в документе, Москва выдвинула Минску требование компенсировать потери за поставленные ранее в Белоруссию нефтепродукты.

«Возобновление дальнейшего сотрудничества российская сторона увязывает с решением вопроса по установлению запрета на вывоз нефтепродуктов из России в Белоруссию и компенсации потерь российского бюджета за ранее вывезенные нефтепродукты», — поясняется в записке Рыбакова.

Источник в российском правительстве подтвердил, что Москва критически смотрит на рост объема поставок нефтепродуктов в Белоруссию, поскольку это бьет по бюджету.

«Выросли поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Так как это беспошлинные поставки — для России это выпадающие доходы. Сейчас идет дискуссия, чтобы внести некие ограничительные меры для того, чтобы эту ситуацию исключить», — заключили в российском кабмине.

Источник в финансовых кругах, знакомый с ходом российско-белорусских переговоров, также подтвердил, что перечисление траншей было приостановлено из-за «новых разногласий между РФ и Белоруссией по нефти и газу». Вместе с тем Министерство финансов РФ сообщило, что предоставление кредитов Белоруссии приостановлено не было.

«Согласно имеющимся договоренностям, финансируются расходы, связанные с использованием Белоруссией средств государственного экспортного кредита, предоставленного на сооружение АЭС.

Начата и активно ведется подготовка документов, необходимых для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита, предоставленного по линии ЕФСР», — сообщили в ведомстве.

Также в пятницу 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия недобросовестно относится к взятым на себя обязательствам в рамках Евразийского экономического союза и ведет себя по отношению к Белоруссии «по-варварски», передает НСН.

«У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — сказал белорусский лидер.

При этом он обратил внимание на то, что упреки в отношении Запада в создании неконкурентного преимущества поступают именно от Москвы.

«А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем.

В подобной ситуации главное — выдержать два-три года в условиях, когда страна зажата и «старшим братом» с Востока, и странами Запада», — резюмировал политик.

Неделей ранее Лукашенко заявил, что республика проводит работу по диверсификации экспорта продовольствия.

«Вы видите, как мы пробиваемся на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка. Мы идем во все точки для того, чтобы продать то, что мы сегодня производим с избытком», — сказал президент Белоруссии.

Он также отметил, что в недалеком будущем продовольствие будет востребовано в мире вдвое больше, чем сейчас.

В июле нынешнего года посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко заявил, что Минск считает для себя чувствительными последствия налогового маневра РФ в нефтяной отрасли. Властям республики придется ускорить модернизацию НПЗ, чтобы снизить его эффект, передает ФАН.

Российское правительство одобрило налоговый маневр, при котором экспортная пошлина на нефть будет снижаться с 30 процентов на 5 процентных пунктов со следующего года. Программа рассчитана на шесть лет. При этом в течение трех лет будет повышен НДПИ на нефть до 2021 года. Стратегия правительства подразумевает обратный акциз на нефть и демпирующий акциз.