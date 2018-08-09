Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться

Госдеп всему голова

Истерия на российских рынках началась из-за действий Госдепа США. В среду, 8 августа, стало известно, что Госдепартамент США объявил о намерении ввести новые санкции против России из-за обвинений в ее причастности к отравлению в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери (инцидент произошел в марте).

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В США решили, что в этом случае были нарушены нормы международного права и американский закон о химоружии от 1991 года. Предполагается, что Конгресс примет два новых пакета санкций. Первый вводится 22 августа, а второй — спустя три месяца, если РФ не примет ряд условий: даст гарантии неприменения химического оружия в будущем и согласится на независимую проверку отдельных военных объектов инспекторами ООН.

Первый блок санкций предусматривает запрет на поставку в РФ оружия, электронных устройств и иной продукции двойного назначения, которые могут быть связаны с национальной безопасностью США.

Эти меры могут применяться в отношении всех государственных компаний РФ или компаний, которые финансируются государством, и могут негативно отразиться на авиационно-космической отрасли, хотя в рамках программ сотрудничества в космической сфере допускаются определенные исключения.

Второй пакет санкций может оказаться более масштабным: дальнейшее снижение уровня дипломатических отношений, приостановка полетов в США самолетов «Аэрофлота» (сейчас выполняются рейсы в четыре города США) и существенные ограничения в двусторонней торговле (в 2017 году на долю США пришлось 4% внешнеторгового оборота РФ или порядка $29 млрд).

Днем ранее стали известны подробности обсуждаемого в Конгрессе США законопроекта, предложенного группой сенаторов во главе с Грэмом.

Документ предполагает, в частности, введение запрета на транзакции с новым российским госдолгом и запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы).

Эти инициативы американских политиков резко ухудшили настроения инвесторов, распродажи начались в среду и продолжились утром четверга.

В Госдепе считают, что новые санкции затронут товары на сотни миллионов долларов. Кроме того, на специальном телефонном брифинге было заявлено, что ограничения коснутся до 70% российской экономики. Этому заявления, конечно, далеко до знаменитой фразы Барака Обамы «российская экономика разорвана в клочья», однако позитивный настрой инвесторов она подкосила.

«Новости отразились на продажах всех классов торгуемых активов. Хотя полностью однородной реакцию назвать нельзя — хуже всего в итоге себя почувствовал сегмент долговых инструментов и обменный курс рубля», — отмечает Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие».

Рубль пошел лесом

Еще в среду эксперты фондового рынка стали говорить о том, что «рубль локально девальвировался». Торги на Мосбирже открылись в четверг в минусе, и в первые минуты рубль продолжал пикировать, теряя еще по 1% к предыдущему закрытию. Доллар в итоге с утра стоил 66,6 руб., евро — 77,2 руб.

Фондовые индексы также полетели вниз. Индекс Мосбиржи терял с утра 1,4%, индекс РТС падал на 3,6%. Голубые фишки рухнули даже чуть сильнее широкого рынка.

Но к середине дня рубль, похоже, нашел точку равновесия. Доллар — 65,9-66,1, евро — 76,4-76,5. Индекс Мосбиржи снижался на 0,25%.

Во второй половине дня представитель Госдеп уточнил, что США не намерены вводить прямые санкции против «Аэрофлота». Это добавило уверенности рынку. Но спрос на валюту не остановился. «Хотя этот спрос разгоняют не сами санкции, а ожидания санкций, поэтому поведение курса будет несколько нестандартным», — предупредил гендиректор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Примерно к 17.00 инвесторы переварили госдеповские месседжи и решили, что паниковать не надо, бежать из России пока рано.

Индекс Мосбиржи к этому времени даже вышел в плюс, прибавив, правда, всего, 0,05%. А вот рубль не смог отыграть утренний обвал.

Доллар по-прежнему торговался вечером около 66,1 рублей, евро — в районе 76,6.

Официальный курс ЦБ на пятницу «успокоился» на следующих отметках: по доллару — 66,29 руб., по евро — 76,83 руб.

В столице все спокойно

Насколько тяжелым для российской экономики будет новый виток американских санкций, не знает никто. Позиции официальных лиц и бизнеса разошлись кардинально. Официальная реакция МИД России была предсказуемой и выверенной Кремлем: ждите ответных мер России! И сам разговор с Россией с позиции силы – дело бесперспективное и бесполезное.

Первый вице-премьер министр финансов Антон Силуанов сделал попытку успокоить бизнес и население. По его словам, российская экономика, платежный баланс в последние годы стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям, будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений. Правительство РФ и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности, заверил правительственный чиновник.

Российские парламентарии тоже демонстрировали спокойствие. Глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев заявил, что «новость о санкциях, конечно, не радостная, но она не вызывает особой тревоги».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен в устойчивости финансовой системы России. «Она доказала свою устойчивость в достаточно непростые времена», — сказал кремлевский чиновник.

Снова и снова «черный четверг»

Но россияне не сохранили спокойствие. В основном они разделились на три неравных группы. Те, кто копил в долларах и евро, радостно потирали руки. Те, кто откладывал, поверив в стабильность нацвалюты и растущей в цене нефти, слали анафему на головы конкурентов из первой группы. А те, кто никак не был связан с валютой, откровенно издевались над обеими группами. То есть Госдеп расколол санкционной дубинкой не политическую элиту, как рассчитывал, а российское общество.

Средний класс весь день ломал голову над тем, стоит ли сейчас покупать валюту.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова посоветовала россиянам, что покупать валюту по текущему курсу точно не стоит — в августе ликвидность рынка низкая, курс избыточно волатилен, и

в любом случае в моменты паники на рынке — это уже совет скромным частным инвесторам — никаких долгосрочных позиций формировать не следует.

Каким курсом пойдем, товарищи?

В перспективе нескольких месяцев, если санкционная риторика не смягчится, доллар может достичь отметки 70 руб., прогнозирует Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс. Он считает, что рубль попал в санкционную ловушку.

Впрочем, законопроект еще не принят Конгрессом, документ может претерпеть значительные изменения или вообще не быть принятым, уточняет Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade. «Тогда не исключено, что российский рубль отыграет часть потерь, поскольку сейчас фактически мы имеем дело со спекулятивным падением», — говорит Кулакова.

Первый раунд санкций, который вступит в силу 22 августа, будет иметь не очень сильный эффект, поскольку будет включать в основном запрет на продажу РФ товаров военного и двойного назначения. А уже второй раунд должен содержать ограничения на финансовые операции американских банков с российскими, а также запрет на прямые авиаперевозки. Соответственно, инвесторы посчитали, что промежуток времени между первым и вторым раундами санкций позволит российским властям как-то сгладить разросшийся конфликт, поясняет София Кирсанова, старший аналитик УК «Райффайзен Капитал».

«Самые жесткие меры касаются запрета инвестировать в государственный долг России и запрета проведения транзакций в долларах США государственными банками РФ. Фактически это сценарий Ирана»,

— резюмирует Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum. В этой связи, безусловно, резко вырастут транзакционные издержки, и Россия будет проводить расчеты в евро, однако в целом ситуация также не смертельная. При этом США не смогут полностью изолировать Россию, все-таки это не Иран.

На закрытии торгов на Мосбирже рубль так и не поднялся с колен: к доллару рубль за день припал на 87 копеек, к евро — на 62 копейки.