Экономическая война: санкции дошли до неба

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что введение американцами новых жестких санкций против России будет означать объявление экономической войны.

«Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а, в случае необходимости, и иными методами.

И наши американские друзья это должны понимать», — заявил глава правительства на встрече с сотрудниками Кроноцкого заповедника.

Реклама

Он напомнил, что Россия в последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления, которое является элементом недобросовестной конкурентной борьбы.

Напомним, что в начале августа группа сенаторов и членов палаты представителей внесла в Конгресс США законопроект, содержащий пункты о запрете американским резидентам покупать новые российские долговые бумаги и об ограничении долларовых операций банков с госучастием РФ.

В среду Госдепартамент США заявил о намерении ввести новые санкции в отношении России в ответ на так называемое «дело Скрипалей».

Несмотря на то, что детали новых рестрикций и список ограничений пока не обнародованы, уже объявлено, что санкции коснутся технологической сферы и сотрудничества двух стран в космосе, авиации и отчасти энергетике. В Госдепе подчеркивают, что ограничения вступят в силу уже 22 августа.

На первом этапе будет введен запрет на экспорт в РФ товаров, связанных с национальной безопасностью. Как отмечает NBC, речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, в том числе используемых в авиационной отрасли.

В коммюнике Госдепа отмечается, что ограничения на сотрудничество в космосе будут вводиться очень точечно. «В космосе мы где-то сотрудничаем, а где-то зависим. В этом смысле мы будем рассматривать каждую позицию отдельно», — подчеркивается в документе.

В Госдепе заверяют, что техники для гражданской авиации санкции пока не коснутся, однако не исключено, что они появятся во время второй волны ограничений.

Вторая волна санкций может последовать через 90 дней после первой. Она сведет до минимума объем импорта-экспорта, снижая уровень дипотношений и вводя ряд ограничений в финансовой сфере. В этом случае будет также введен запрет на полеты в США самолетов российских госавиакомпаний.

Небо под санкциями

В настоящее время российский авиапром серьезно зависит от поставок оборудования из США. В новых лайнерах SSJ-100 и МС-21 высокий процент иностранных комплектующих, в том числе американских. В отрасли допускают, что новые ограничения могут затронуть и производство гражданских самолетов.

«Если санкции затронут весь импорт-экспорт, то ряд технологического оборудования американского производства также может попасть под ограничения, что в первую очередь затронет проекты SSJ-100 и МС-21»,

— отмечает представитель отрасли.

В самолетах корпорации «Сухой» довольно много комплектующих из США, их, теоретически, можно заменить другим импортом, но на это потребуется немало времени, плюс, возможно, будет необходима новая сертификация, рассуждает эксперт Высшей школы экономики Андрей Крамаренко. Это, по словам эксперта, может временно приостановить производство лайнера. Кроме того, придется заново решать вопрос с техподдержкой уже поставленных самолетов. Иностранные комплектующие в МС-21 теоретически тоже можно заменить, но на все это потребуется время, что также отразится на сроках реализации проекта.

Например, сейчас в самолете МС-21 установлен двигатель PW-1400G, разработанный американской компанией Pratt & Whitney. Российские разработчики еще только дорабатывают отечественный аналог — двигатель ПД-14.

Важно также понимать формат санкций: будут ли они прямыми — или же еще и косвенными и затронут неамериканские компании, сотрудничающие с российскими в определенных сферах, как это происходит с Ираном. В этом случае дела для российского авиапрома будут обстоять куда хуже, добавляет эксперт.

В ОАК, «Иркуте» и корпорации «Сухой» не смогли предоставить комментарий по этому поводу. В представительствах Boeing и Airbus отказались комментировать данные инициативы.

Битва титанов

Но в отрасли все же сомневаются, что до серьезных санкций в отношении авиапрома дело в итоге дойдет.

«Вряд ли такие санкции будут введены — ответом на них со стороны России будет, скорее всего, запрет на поставку титановых изделий. А такая война никому не нужна», — отмечает Крамаренко.

По данным таможенной статистики, Россия импортировала в прошлом году самолетов и двигателей из США на $3,7 млрд и поставила в эту страну титана на $200 млн.

На территории РФ работает совместное предприятие отечественного производителя титана «ВСМПО-Ависма» и американской корпорации Boieng.

Когда российские парламентарии весной обсуждали возможные контрсанкции в отношении США и предложили в числе мер ограничение на экспорт редкоземельных металлов, «ВСМПО-Ависма» первой забила тревогу.

«Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка», — подчеркивал представитель компании. Впрочем, и иностранным производителям в текущих условиях было бы крайне сложно найти новых поставщиков.

Если же говорить в целом, то еще в прошлом году товарооборот между Россией и США увеличился на 15,8% до $23,1 млрд, свидетельствуют данные Минэкономразвития. При этом в данном случае сальдо торгового баланса, о котором так забоится Дональд Трамп, явно в пользу Вашингтона. Так, по итогам 2017 года российский экспорт увеличился на 14,7% и составил $10,6 млрд, импорт же увеличился на 16,8% и составил $12,5 млрд.

В 2017 году США занимали шестое место среди внешнеторговых партнеров России, а также 10-е место по объемам экспорта и третье место по объемам импорта.

При этом основу российских поставок в США составляли тот же титан и изделия из него, нефтепродукты, алюминий, чугун, платина, двигатели и силовые установки, минеральные удобрения. В США же Россия покупала летательные аппараты, автомобили и запчасти, лекарства, медицинские приборы, иммунные сыворотки, турбореактивные и турбовинтовые двигатели, газовые турбины.

Самолет не летит в Вашингтон

«Сейчас от Вашингтона можно ждать что угодно, это весьма непредсказуемый участник международных дел», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам возможный запрет на прямые рейсы в США.

Высокопоставленный представитель Госдепа во время телефонного брифинга 9 августа заверил журналистов, что США не планируют вводить прямые санкции в отношении «Аэрофлота», однако в случае второй волны санкций «посадка» в США его самолетов и поставка ему американских товаров будет запрещена, так как перевозчик является государственным.

«Аэрофлот» сейчас единственная компания, выполняющая прямые рейсы между США и Россией. Она летает в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон. До этого прямые рейсы совершала также американская Delta, но с марта она отказалась от прямых рейсов в Россию.

В настоящее время Соединенные Штаты входят в топ-15 стран, куда россияне летают чаще всего, отмечает Аркадий Гинес, директор по развитию OneTwoTrip.

Однако в первом полугодии 2018 года спрос на перелеты из России в США снизился на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а стоимость билета упала на 3%, что скорее всего связано с увеличением срока получения визы, а также закрытием Генконсульства США в Санкт-Петербурге, добавляет он.

По данным сервиса Ту-ту.ру, стоимость прямого перелета из Москвы в США в одну сторону в среднем составляет 25 514 рублей, туда-обратно — 39 717 рублей.

Большинство клиентов уже сейчас летают с пересадками, так что в случае введения запрета на прямые рейсы «Аэрофлота», по сути, мало что поменяется, полагает Гинес.

На самом «Аэрофлоте», по мнению аналитиков, запрет на прямые рейсы в США не сильно скажется: это направление составляет, по разным подсчетам, всего от 2% до 5% выручки перевозчика.

Гораздо больший вред может нанести ослабление рубля.

Значительная часть расходов авиаперевозчиков прямо или косвенно зависит от курса доллара к рублю: в 2014 — 2015 гг. обесценение рубля привело к убыткам, и инвесторы опасаются, что ситуация может повториться, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Сам анонс новых санкций 8-9 августа обрушил и фондовый рынок РФ, и курс национальной валюты. Доллар подорожал за два дня на 3 рубля и торгуется сейчас в районе 66,5 руб.