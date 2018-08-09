«Истерия вокруг санкций»: Америка потопила рубль

Американская и европейская валюты ставят новые рекорды. Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 3 руб. до 76,82 руб., курс доллара увеличился на 2,69 руб. до 66,28 руб., следует из данных Центробанка.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 2,83 руб., составив 71,02 руб.

На Московской бирже рубль еще больше падал.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в четверг превысил 66 руб. впервые с 15 ноября 2016 г., приблизившись к 66,73 руб./$ (+1,8% к закрытию предыдущих торгов). Курс евро превысил 77 руб. впервые с 16 апреля этого года, подскочив до 77,3 руб. (+1,5%).

В первые минуты торгов рубль продолжал пикировать, теряя еще по 1% к предыдущему закрытию.

Однако спустя несколько часов торгов российская валюта немного отыграла свое падение.

Так, по данным Московской биржи на 13.11 мск курс доллара составил 65,84 рублей (+0,29%). Курс евро — 76,33 рублей (+0,2075%).

По словам экспертов, на валютные торги главным образом повлияла «истерия вокруг новых санкций со стороны США в отношении России» на фоне традиционного летнего затишья.

Вечером 8 августа стало известно о новых санкциях Госдепа. На этот раз поводом для новых мер воздействия в отношении России стало печально известное дело Скрипалей.

Как сообщили в Госдепартаменте, Москва обвиняется в нарушении международного права из-за якобы применения вещества «Новичок» в британском Солсбери при отравлении Юлии и Сергея Скрипалей. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.

Меры, которые предполагают ввести Соединенные Штаты, касаются запрета на экспорт в Россию товаров, связанных с нацбезопасностью: электронных устройств двойного назначения и их компонентов.

Санкции Вашингтона будут заключаться также в запрете на выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров двойного назначения, представляющих большое значение для национальной безопасности. Также ограничительные меры коснутся испытательного и калибровочного оборудования — и в целом компонентов систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники, передает NBC News. «Также [мы] вводим санкции и на сотрудничество в космосе, но мы где-то сотрудничаем, а где-то зависим. В этом смысле мы будем рассматривать каждую позицию отдельно», — указывается в коммюнике Госдепа.

Первый раунд новых санкций начнется 22 августа. Вторая волна накатит позже и коснется почти всего экспорта-импорта, если Россия не даст Америке некие гарантии неприменения химоружия и пустит к себе независимых наблюдателей.

В посольстве России в США так прокомментировали новые санкции: «Восьмого августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые «драконовские» санкции под надуманным предлогом «использования правительством Российской Федерации» нервно-паралитического вещества «Новичок» против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало».

При этом нынешнее падение рубля эксперты объясняют главным образом спекуляциями.

«Спекулятивные сделки по рублю привели к выходу за верхнюю границу бокового канала на уровне 64 руб за доллар, что в свою очередь привело к закрытию коротких позиций по паре и дальнейшему снижению. Если же суммировать все, что мы знаем о новых санкциях на текущий момент, станет совершенно очевидно, что санкции по делу Срипалей — это последнее, что грозит крахом российской экономике. По сути сейчас речь идет лишь о прекращении военно-технического сотрудничества и поставок технологий двойного назначения, а также требованиях допустить наблюдателей ООН для проверок «на местах». С учетом того, что поставки военной техники и технологий двойного назначения, если не считать нескольких контрактов на поставку, например, ракетных двигателей и комплектующих к вертолетам советского и российского производства, не осуществляются еще с 2014 года, то по сути речь идет о запрете уже запрещенного. Это те санкции, которые будут введены 22 августа, и ничего страшного в них нет», — поясняет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Впрочем, есть и «вторая волна» санкций, которую США якобы могут поднять через три месяца. Она предполагает и невозможность для «Аэрофлота» осуществлять полеты в Штаты, и тотальный запрет на экспорт, и чуть ли не разрыв дипломатических отношений.

Однако пока что эти санкции существуют только на словах.

«В таком виде санкции принесут больше вреда США, чем России, так что на момент введения, скорее всего, будут сведены до новых символических санкций в отношении отдельных предприятий и чиновников», — предполагает Антонов.

Однако опасение вызывает подготовленный до ухода на каникулы сенаторами текст билля, который, в случае принятия, может привести к запрету на инвестиции во все российские энергетические проекты. «Благодаря» размытости формулировок в документе под такие проекты по факту попадают не только экспортные газо- и нефтепроводы, но и генерирующие мощности, то есть, например, АЭС и ГРЭС, строительство и поставка оборудования для которых приносит нашей стране существенный доход, говорит Антонов.

Сейчас спрос на валюту разгоняют не сами санкции, а ожидания санкций, поэтому поведение курса будет несколько нестандартным. Курс доллару к сентябрю может выйти в новый диапазон 65-70 рублей, считает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.