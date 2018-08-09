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То были цветочки: США рушат рубль. LIVE

Как рубль реагирует на заявления США о новых санкциях

Рубль 8 августа упал до двухлетнего минимума на фоне заявлений о новых антироссийских санкциях. А уже после закрытия торгов на Мосбирже было объявлено, что с 22 августа будут введены новые ограничения в связи с отравлением Скрипалей. «Газета.Ru» следит за реакцией рынков на «драконовские» санкции Госдепа.
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09:40

Санкции будут заключаться также в запрете на выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров двойного назначения, представляющих большое значение для национальной безопасности. Также ограничительные меры коснутся испытательного и калибровочного оборудования — и в целом компонентов систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники, передает NBC News. «Также [мы] вводим санкции и на сотрудничество в космосе, но мы где-то сотрудничаем, а где-то зависим. В этом смысле мы будем рассматривать каждую позицию отдельно», — указывается в коммюнике Госдепа. Первый раунд новых санкций начнется 22 августа. Вторая волна накатит позже и коснется почти всего экспорта-импорта, если Россия не даст Америке некие гарантии неприменения разных «Новичков» и пустит к себе независимых наблюдателей.

09:58

Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов считает, что рубль перепродан, а вчерашнее падение называет «аномальным и избыточным». «Никаких поводов для такого обвала не было. Внесенный республиканцами и демократами законопроект о жестких антироссийских санкциях с вероятностью 95% в таком виде принят не будет», - говорит он. Скорее всего, эта новость все-таки стала лишь поводом для распродаж национальной валюты. Но и без американских санкций у рубля печальное будущее: в условиях стагнации экономики и скупки на рынке валюты Минфином рублю очень сложно перейти к росту, полагает аналитик.

09:50

Сегодня главной темой станут новые санкции, о которых Госдеп объявил вчера, уже после закрытия торгов в Москве. На этот раз поводом для новых мер воздействия в отношении России стало печально известное дело Скрипалей. Как сообщили в Госдепартаменте, Москва обвиняется в нарушении международного права из-за применения отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери при отравлении Юлии и Сергея Скрипалей. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США. Меры, которые предполагают ввести Соединенные Штаты, касаются запрета на экспорт в Россию товаров, связанных с нацбезопасностью: электронных устройств двойного назначения и их компонентах.

09:30

Помимо ослабления рубля, инвесторы, особенно иностранные, распродавали российские облигации федерального займа и акции отечественных компаний. Индекс Мосбиржи упал на 0,83%. До паники на рынках далеко, но вчерашний день явно не удался.

09:20

Уже вчера эксперты фондового рынка стали использовать в своей риторике фразу типа «рубль локально девальвировался», отмечает Харлампиев.

09:10

Кроме того, в документе, который подготовили американские законодатели, содержится инициатива о подготовке в течение 180 дней отчета обо всех активах, которые могут принадлежать президенту РФ Владимиру Путину, а также, по решению вопроса о статусе РФ как государства, занимающегося финансированием терроризма (по аналогии с Ираном и Северной Кореей).

09:00

«Очевидно, что данная мера может оказать выражено-негативное влияние на бизнес банков, на долю которых приходится порядка 60% (без учета ВЭБа) совокупного объема активов российского банковского сектора», - полагают Дмитрий Харлампиев из «Открытия». Котировки GDR Сбера в Лондоне вчера упали почти на 8%.

08:50

Инвесторы играли против рубля на фоне предыдущей волны новостей. Сенаторы и конгрессмены внесли законопроект предусматривающий запрет на покупку американскими резидентами новых выпусков российских долговых бумаг, а также на возможное ограничение расчетов в долларах для банков с госучастием - Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы.

08:40

В среду, 8 августа, рубль упал до минимальных значений с ноября 2016 года. Курс национальной валюты остановился вчера на отметке в 65,55 рублей за доллар и 76,13 рублей за евро. Это на 2% и 2,5% выше уровня предыдущего закрытия. Но биржевые игроки еще не знали о сюрпризе, который приготовил Госдеп.

08:30

Доброе утро, дорогие читатели. Вместе с вами мы, затаив дыхание, ждем открытия торгов на Мосбирже. Все внимание на курс национальной валюты, которая накануне значительно просела на фоне анонса новых антироссийских санкций со стороны США.