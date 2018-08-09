То были цветочки: США рушат рубль. LIVE

Санкции будут заключаться также в запрете на выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров двойного назначения, представляющих большое значение для национальной безопасности. Также ограничительные меры коснутся испытательного и калибровочного оборудования — и в целом компонентов систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники, передает NBC News. «Также [мы] вводим санкции и на сотрудничество в космосе, но мы где-то сотрудничаем, а где-то зависим. В этом смысле мы будем рассматривать каждую позицию отдельно», — указывается в коммюнике Госдепа. Первый раунд новых санкций начнется 22 августа. Вторая волна накатит позже и коснется почти всего экспорта-импорта, если Россия не даст Америке некие гарантии неприменения разных «Новичков» и пустит к себе независимых наблюдателей.