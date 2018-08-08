Цифровизация и спад аварий: глава ФСК ЕЭС отчитался перед Медведевым

«Результаты у нас, на мой взгляд, уверенные, стабильные. В частности, число аварий по отношению к такому же периоду 2017 года у нас снизилось на сегодня на 12%. Если брать пятилетний период, с 2012 года, соответственно, число аварий снижено на сегодня на 41%», — рассказал Муров на приеме у Медведева.

«Мы считаем, что это достаточно уверенные результаты», — отметил руководитель ФСК ЕЭС.

«И не только в нашей производственной деятельности, в финансовой деятельности тоже достаточно всё стабильно. За первое полугодие 2018 года мы увеличили основные финансовые показатели, в частности выручку, на 14%. А такие показатели, как EBITDA, скорректированная чистая прибыль, тоже увеличились – порядка 1%».

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Радуют и показатели последних пяти лет. «Выручка увеличилась у нас в полтора раза, до 216 млрд рублей. Соответственно, EBITDA выросла на 30%, практически до 130 млрд рублей. И что самое главное, с 2014 года компания полностью перешла на безубыточность, и мы начали нашим акционерам, в первую очередь в лице материнской компании – компании «Россети», платить дивиденды. С 2015 года (за 2014-й) и по сегодняшний день мы заплатили порядка 57 млрд рублей. В частности, за прошлый, 2017 год в августе этого года будет выплачено 20 с лишним миллиардов рублей. Практически это самые высокие дивиденды в электросетевом секторе».

Компания также сообщала ранее, что снижение удельных операционных расходов по отношению к 2012 году составило 46 % при целевом значении 15%, определенном стратегией развития электросетевого комплекса. Чистая прибыль по РСБУ в 2017 году составила 42 млрд рублей, против убытка (-25) млрд рублей, порученного в 2012 году. Чистая прибыль по МСФО в 2017 году составила 73 млрд рублей, что в 10 раз выше показателя 2012 года. Уменьшилась и долговая нагрузка (соотношение долг/EBITDA) с 3 в 2013 году снижена до 2 к 2017 году.

Премьера особенно интересовала, насколько интенсивно происходит цифровизация ФСК ЕЭС.

Муров подчеркнул, что в компании осознают, что переход на цифру «необходимость сегодняшнего дня». «Если объём финансирования нашей инвестиционной программы в среднем 110–115 млрд рублей в год, то более 10% мы тратим только на так называемую цифровизацию. И в ближайшие пять лет мы также запланировали порядка 10–12 млрд в год на эти цели».

Он также пояснил, что конкретно происходит с объектами: «Все они (подстанционные объекты компании, а у нас их почти тысяча по всей стране – тысяча подстанций) обладают цифровыми приборами учёта. Это, безусловно, важно. Вы знаете, что в распределительном комплексе пока ещё не такие результаты, тем не менее вся компания, вся большая компания, «Россети», и сейчас ФСК к этому движется. В ФСК это сделано уже на 100%. Это, безусловно, большой проект, стратегический, – проект так называемой цифровой подстанции».

Еще одним важным направлением работы по цифровизации — это удалённая управляемость объектов ФСК ЕЭС.

«В 2018 году таких объектов мы введём 18. К 2021 году, через три года, таких объектов у нас должно быть почти 100 (93–95). То есть продвигаемся в этом направлении тоже. Это, конечно, современные системы связи, технологической связи, оптоволокно. Сегодня мы работаем с крупнейшими нашими российскими компаниями, в частности с «Ростелекомом», по этому сервису не только для того, чтобы обеспечить все объекты ФСК, но и чтобы наши клиенты, коллеги могли также воспользоваться такими услугами. В этом направлении мы продвигаемся, думаю, что будем ускоряться», — пообещал Муров.

«Мы в феврале – марте сдали подстанцию 500 кВ «Тобол», это для нужд «Сибура». «ЗапСибНефтехим», огромный комбинат получил новейшую и первую в стране подстанцию цифровую сверхвысокого напряжения. Все объекты внутри подстанции общаются между собой на одном языке, управляются из единого центра. И что самое главное, там впервые применены оптические трансформаторы тока, напряжения чисто российского производства – производства московской компании», — рассказал руководитель ФСК ЕЭС.

Справка:

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы была образована 25 июня 2002 года в результате реформы электроэнергетики, связанной со структурным изменением отрасли и ликвидацией РАО «ЕЭС России» – разделение на монопольные и конкурентные виды деятельности. К монополиям были отнесены компании, реализующие функций по передаче электроэнергии, распределению, и компании с диспетчерской функцией. В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» ФСК ЕЭС определено единственной организацией по управлению единой национальной электрической сетью (ЕНЭС).