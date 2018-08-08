Дави на газ: США продиктовали Украине цены на ЖКХ

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко призвал его соблюдать требования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

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По словам пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства, Помпео и Порошенко также обсудили ряд двусторонних вопросов.

В частности, госсекретарь поприветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, однако призвал Украину к выполнению других требований МВФ.

Кроме того, в ходе разговора Помпео выразил поддержку территориальной целостности Украины. Он подтвердил, что Вашингтон никогда не признает вхождение Крыма в состав России, и напомнил о принятой Соединенными Штатами 25 июля «Крымской декларации».

Сотрудничество МВФ и Украины началось в 2015 году. Кредитная программа МВФ для Украины составляет $17,5 млрд, из которых уже перечислено $8,7 млрд. Срок окончания программы помощи МВФ Украине – 2019 год.

В 2018 году Киев рассчитывает получить транш в $1,9 млрд, однако его выделение все время задерживается.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд хочет добиться, чтобы Украина повысила газ для населения. Однако местные чиновники считают повышение, которого требуют в МВФ, слишком радикальным для украинцев.

Как отмечал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, для промышленности газ стоит около 10 тыс. грн на 1 тыс. м³, для населения – около 7 тыс. грн. А МВФ хочет, чтобы и для промышленности и для населения газ стоил одинаково.

«Речь идет о том, чтобы уравнять цену в Украине и сделать ее единой. Я категорически с этим не согласен…

Нужны адекватные компенсаторы… Но что такое невозможность обслуживать внешние долги? Это дефолт… Поэтому сейчас мы в переговорах, мы ищем компромиссные варианты, чтобы в первую очередь защитить интересы украинских граждан и Украины», – говорил премьер в июле.

По словам источника «Интерфакс - Украина» в правительстве Украины, за время непростых переговоров Киев предложил МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от «неподъемного для обычных граждан» повышения цены. Однако ни один из этих вариантов фонд не устроили.

Так, как отмечала глава МВФ Кристин Лагард в июне,

выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является «критически важным» для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы.

Однако новый транш нужен Украине для стабилизации денежной и бюджетной системы и успешного прохождения выплат по внешнему долгу. Во второй половине этого года правительство должно заплатить более $3 млрд кредиторам, в 2019 году — $7 млрд. В целом, за следующие четыре года Украина должна выплатить около $20 млрд.

Если Украина не получит новый транш от МВФ, то, скорее всего, страну ждет дефолт, который не заставит себя ждать уже в следующем году, на фоне грядущих выплат по внешнему долгу Украины и крайне вялого экономического роста, комментировал ситуацию «Газете.Ru» директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Так, на начало августа на Украине остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) составил всего 1,995 млрд гривен. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Государственную казначейскую службу страны. На начало июля остаток на счете составлял 9,388 млрд гривен.

По итогам первого полугодия бюджет Украины был сверстан с дефицитом в 9,78 млрд гривен. Доходы госказны хотя и выросли на 14,7% к аналогичному периоду прошлого года, оказались на 3% ниже плана.

При этом бюджетные доходы запланированы на этот год в сумме 917,9 млрд гривен, расходы – в сумме 991,7 млрд гривен, предельный объем дефицита – 80,6 млрд гривен или 2,4% ВВП.

Между тем директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен в июле заявила, что уровень бедности на Украине на данный момент выше, чем пять лет назад. .

«Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%»,

— сказала Кахконен. Она подчеркнула, что из кризиса есть путь выхода. Для этого стоит завершить начатые и реализовать новые реформы.