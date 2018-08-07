Кто в лес, кто по дрова: как вырубают Россию

К 2050 году население Земли вырастет с нынешних 7,6 млрд человек до почти 10 млрд. Это самым негативным образом отразится на окружающей среде. Например, на объеме лесного фонда планеты, говорится в докладе Продовольственно-сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, ФАО).

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ФАО установила, что площадь лесов уменьшилась с 31,6% мировой поверхности до 30,6%, хотя темпы исчезновения немного замедлились в последние годы.

Лес обеспечивают питание и доход каждому пятому жителю Земли. Около трети мирового населения, или около 2,4 млрд человек, по-прежнему используют древесину для обеспечения самых насущных потребностей — приготовление пищи, кипячение воды и для отопления жилища.

По мнению экспертов ООН, напрямую влияет на количество и качество воды. Как показали исследования ФАО, примерно 40% из 230 основных водосборов мира потеряли более половины лесного покрова.

Наличие или отсутствие лесных массивов влияет даже на уровень преступности в регионе, хотя эта связь напрямую не доказана, отмечает ООН.

Лагерные лесорубы в действии

В России вырубка леса также только нарастает. Если в 2010 году было официально разрешено вырубить 173,6 млн кубов древесины, то в 2015 году уже более 205 млн кубов, в 2016-2017 – по 210 млн кубов.

Прогноз Рослесхоза на текущий год (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») – будет вырублено в плановом порядке – 215 млн кубометров.

Из этих разрешенных объемов порядка 170 млн кубов леса спилят арендаторы земельных участков, то есть, компании-заготовители. А оставшиеся 45 млн кубов, как пояснили в Рослесхозе, заготовят учреждения Федеральной службы исполнения наказаний.

Заключенные, как всегда, активно трудятся на лесоповале, заготавливая дрова для отопления жилых бараков и административных зданий. Лес валят и для получения строительной древесины на продажу и для нужд ведомства.

В этот же объем входит и вырубка под строительство, например, федеральных трасс и других инфраструктурных объектов. Кроме того, разрешена вырубка леса гражданам, проживающим в сельской местности, на отопление жилья.

Черный дровосек не знает отдыха

Площади незаконно вырубленных делянок тоже растут, хотя и не такими темпами, как законных. По данным Рослесхоза, объемы незаконных вырубок в 2015 году составляли 1 млн 208 тыс. кубометров.

В прошлом году «черные дровосеки» заготовили еще больше — 1 млн 694 тыс. кубов леса.

Проблема незаконной заготовки остается одной из ключевых, отмечал ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он говорил, что в последнее время площадь лесных массивов сокращается пугающими темпами, уже потеряны в результате незаконных рубок и пожаров миллионы гектаров зеленых насаждений.

Глава Рослесхоза Иван Валентик признавал, что наряду с добросовестными лесопользователями есть и те, кто, не имеет мощностей по заготовке. Получив ресурс по минимальной цене (зачастую благодаря близости к региональным властям), они занимаются продажей леса на корню в третьи руки.

«Во многих регионах сохраняется практика проведения закрытых и непрозрачных аукционов», — говорил глава Рослесхоза.

В итоге лесные ресурсы передаются в пользование по минимальным ценам, так как в торгах принимает участие всего один претендент. Большая часть незаконно вырубленного леса попадает в Китай.

Ущерб на миллиарды рублей

Но в правительстве уверены в обратном — доля незаконной рубки леса снижается. Об этом 20 июля в Петрозаводске на совещании по охране лесов и обработке древесины сообщил премьер Дмитрий Медведев.

«Хотя доля незаконной рубки [леса] в легальном обороте снижается, все-таки определенные результаты есть, это происходит недостаточными темпами», — цитировало премьера ТАСС.

В Рослесхозе пояснили, что не комментируют заявление руководителя правительства.

Медведев также посетовал на ущерб, который по-прежнему очень высок и измеряется миллиардами рублей. При этом власти еще в 2015 году запустили ЛесЕГАИС — Единую государственную систему учета древесины.

С ее внедрением правительство рассчитывало снизить криминализацию отрасли. Было много восторженных разговоров о том, что ЛесЕГАИС позволяет проследить движение каждого кубометра с момента рубки до конечного потребителя.

Но восторги быстро сошли на нет, поскольку криминальная рубка осталась и даже выросла в объемах.

Каждому пеньку по штампу

Премьер косвенно признал это, заявив, что необходимо «в целом сделать федеральный государственный лесной надзор более эффективным». Как, например, в Иркутской области.

На ее долю пришлось 16% от всей российской учтенной заготовки древесины в 2017 году. В Иркутской области придумали чипировать и заготавливаемую древесину и даже маркировать каждое дерево особо ценных пород, например, бук.

В итоге за I квартал текущего года незаконный оборот снизился на 70%. Кто предоставил такие сведения, не уточняется.

Если не поможет и маркировка каждого спила, тогда отслеживать использование леса можно с помощью «космических снимков и других инновационных технологий», — предложил Медведев.

Наверное, задействовать космические технологии действительно давно пора. По крайней мере, даже на снимках из космоса видно, как хищнически вырубаются российские леса и какого впечатляющего размера в тайге остаются проплешины после ухода лесозаготовителей, легальных и нелегальных.

Решить проблему воспроизводства

В первозданном виде сохранилась только четверть лесов планеты, подсчитали в «Гринпис». Между тем, именно дикие первозданные леса критически важны для поддержания биоразнообразия и как основа климатической стабильности планеты.

Значительная часть дикого леса (примерно 95%) сосредоточена на территории всего 17 стран, в том числе в Канаде, России, Бразилии, Конго, США, Перу, Индонезии, Колумбии, Венесуэле. С 2000-го по 2016-й в среднем по миру площадь дикого леса сокращается примерно на 8,7 млн гектаров в год — это больше, чем территория, например, Австрии.

«Самые большие потери уникальных лесов приходятся на Россию, Бразилию и Канаду. За последние три года дикие леса стали исчезать на 20% быстрее, чем в период с 2000 по 2013 год. Стремительнее всего дикие леса сокращаются в России — на 90% быстрее, чем за предыдущий период (в Индонезии — на 62%, и в Бразилии — на 16%)»,

— поясняет руководитель лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко.

По его мнению, правительство решает проблему сохранения и тем более воспроизводства лесов не с того конца. «Чтобы сохранить последние дикие леса Земли, нужно перестать добывать древесину, официально говоря, на малонарушенных лесных территорий, нужно развивать полноценное лесное хозяйство на староосвоенных лесных землях», — говорит он.

Необходимо выращивать лес на уже освоенных землях, они могут быть продуктивнее, чем дикие леса, и уж точно более доступны и обеспечены инфраструктурой и трудовыми ресурсами.

В уже освоенной лесной зоне полноценное хозяйство дает примерно втрое больше рабочих мест в расчете на ту же площадь лесов, чем добыча древесины в диких лесах, заключает Ярошенко.

Рабочие места при правильном ведении хозяйства не исчезают по мере исчерпания лесных ресурсов.

Наконец, на освоенных землях как раз удобнее применять инновационные методы контроля за оборотом древесины, о чем мечтает премьер Медведев.