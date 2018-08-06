Европа против Трампа: ЕС не поддержал санкции против Ирана

Об отказе соблюдать американские санкции против Ирана заявила в понедельник, 6 августа, на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева. По ее словам, Брюссель принял специальный блокирующий регламент, который защитит европейские компании от санкций США против Ирана.

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Регламент вступает в силу во вторник, 7 августа. «Завтра утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном», — заявила Мина Андреева.

По ее словам, этот статус позволит всем европейским организациям компенсировать ущерб от выполнения санкций, от лиц, по вине которых это произошло.

Кроме того, регламент ЕС «объявляет юридически ничтожными на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций», добавила Андреева.

«Он также запрещает европейским структурам выполнять эти санкции, за исключением ситуаций, когда это будет сделано по специальному разрешению Еврокомиссии. Такие разрешения (на выполнение санкций) могут быть выданы в исключительном порядке, если невыполнение санкций может нанести серьезный ущерб интересам европейских компаний или Евросоюза в целом»,

— отметила представитель Еврокомиссии.

Накануне США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и ввели против страны новые ограничительные меры. Сделка предполагала отмену санкций в обмен на отказ Ирана от военных ядерных технологий. Договор успешно действовал несколько лет, однако Вашингтон разорвал сделку, желая заставить Тегеран пойти на еще большие уступки.

Соответствующий указ президент США Дональд Трамп подписал в мае. Документ предполагал, что первая часть санкций вступит в силу по истечении 90-дневного срока со дня подписания указа, вторая — через 180 дней. Соответственно, с 7 августа начинает действовать первый пакет. В отношении иранского правительства возобновляются ограничения на покупку американских долларов, вводятся санкции за торговлю золотом и драгоценными металлами. Накладывается запрет операций с иранской валютой и долговыми обязательствами.

Под ограничениями оказались также поставки в Иран графита, алюминия, стали, угля, программного обеспечения. Санкции также касаются автомобильной промышленности Ирана, коммерческих пассажирских воздушных судов и связанных с ними частей и услуг, ввоза в США иранских ковров и продуктов питания.

Основной этап ограничений, который призван помешать продаже иранской нефти, намечен на ноябрь.

Хотя никто из других участников «сделки» (Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Иран) формально не поддержал выход Вашингтона из СВПД, а напротив, все заявили о приверженности ее соблюдению, крупные западные компании еще с весны начали уходить из Ирана, опасаясь вторичных санкций США.

Немецкий гигант Siemens, который много лет поставляет оборудование в Иран, еще весной перестал принимать новые заказы от иранских клиентов, сообщил CNN главный управляющий компании Джо Кэзер.

О пересмотре планов своей работы в стране заявили и два крупнейших контейнерных перевозчика планеты: MSC и Maersk Line . Туманна судьба многомиллиардных сделок, которые в 2016 году заключили с Тегераном Boeing и Airbus.

Конечно, намерения США не смогут бесследно пройти для Ирана, однако позиция ЕС не поддерживать действия США и принятие соответствующего блокирующего статута говорят о том, что страна будет все же иметь определенный уровень поддержки в рамках пока еще действующего Совместного всеобъемлющего плана действий, комментирует решение ЕС управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Он полагает, что в Иране понимали всю неустойчивость политики действующей администрации США, и были готовы к такому повороту. Еще в начале июля в этом году президент Ирана в своем визите в ЕС подчеркивал, что даже если США выйдут из соглашения, Иран сможет поддерживать собственную экономику, в случае если иные участники «совместного плана» не откажутся от своих ранее принятых обязательств по экономическому сотрудничеству.

Шаг ЕС в этом случае можно рассматривать как позитивный исход в развитии ситуации, поскольку у иранских и европейских компаний очень высокая доля внешнего сотрудничества, считает эксперт.

Но надвигающиеся на Иран санкции ударили уже по национальной валюте - риалу. Курс риала на черном рынке еще в преддверии принятия санкций опустился почти в два раза по сравнению с маем, по всему Ирану прокатились акции протестов против роста цен.

В таком ситуации в Иране на фоне санкционного давления в США заявили о желании создать национальную криптовалюту.

Департамент науки и технологий при правительстве уже начал соответствующую работу. Предполагается, что токенизированный аналог иранского риала, в частности, будет использоваться для расчетов с местными коммерческими банками и будет способствовать укреплению курса национальной денежной единицы, а также стимулировать рост объема внутренних и внешних платежей.

Впрочем, опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты воспринимали весьма скептично планы о запуске национальной криптовалюты в Иране. Это лишь частично обойти необходимость расчетов в долларах за иранскую нефть, отмечали они.

Жарский подчеркивает, что второй этап санкций болезненно скажется на энергетическом секторе. Из-за ограничений по закупке иранской нефти, внутренняя добыча скорее всего упадет и экспорт нефти из страны может оказаться ниже 2 млн барр в сутки. Однако ранее в Иране заявляли, что допуск частных компаний к экспорту иранской сырой нефти позволит пережить запрет США на операции с нефтью из Ирана.