Москва ответила Вашингтону на пошлины

Россия с 5 августа вводит ответные пошлины на импорт ряда видов товаров из Соединенных Штатов. Ставки ввозных пошлин составят от 25 до 40%. Отмечается, что мера стала реакцией на ранее введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, передает ФАН.

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В частности, Москва повышает ставки пошлин на ввоз из США оптоволокна, металлообрабатывающих инструментов, строительно-дорожной техники, отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, нефтегазового оборудования и инструментов для бурения скальных пород.

Чуть ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия вмешивается в дела США, однако так делают и другие страны. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в штате Огайо.

«Это очень много людей. Мы должны остановить это. Мы должны прекратить вмешательство и не дать всем напасть на нас», — сказал американский президент.

Глава Белого дома отметил, что среди тех стран, которые вмешиваются в дела США — Россия, Китай и, возможно, Северная Корея. По словам Трампа, с ростом экономики США объемы вмешательства будут только расти.

За день до этого президент России Владимир Путин подписал закон о постепенном снижении экспортных пошлин на нефть в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту, начиная с 1 января 2019 года экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет при одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет.

При этом документ предусматривает право правительства в случае резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке вводить дополнительные тарифы на экспорт нефти.

Как отмечалось, правительству РФ предоставляется право вводить пошлины в случае увеличения или снижения цены на нефть на мировых рынках более чем на 15%.

В конце прошлого месяца стало известно, что страны Европейского союза готовы построить 9-11 портов, которые будут принимать сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов. Об этом заявил Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте.

О том, что ЕС в принципе может перейти на поставки газа из США, стало известно 27 июля по итогам переговоров Трампа с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. При этом газовый контракт рассматривается ЕС и США как возможность диверсифицировать поставки газа, а еще точнее — снизить зависимость европейских стран от поставок энергоресурсов из России.

«Европейский союз хочет импортировать больше СПГ из Соединенных Штатов для диверсификации поставок энергии», — указывалось в совместном заявлении сторон.

Глава Белого дома также отметил на тех переговорах, что контракт с США «приведет к расширению конкуренции».

Ранее сообщалось, что правительством РФ была разработана дорожная карта мер поддержки, предусматривающая увеличение спроса на алюминий, производимый «Русалом», в два с половиной раза. В их число входит повышение пошлин на импорт алюминиевой продукции, стимулирование развития высокотехнологичных производств, использующих алюминий, и увеличение закупок российского алюминия российскими компаниями.

После введения апрельских санкций со стороны США акции компании рухнули на 50%, а владелец «Русала» Олег Дерипаска за один день потерял больше $1,5 млрд.

Также в июле нынешнего года министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мейр заявил о начале торговой войны с Соединенными Штатами и призвал стороны вернуться к диалогу, чтобы избежать дальнейшей эскалации экономического конфликта. В свою очередь, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Еврокомиссия рассчитывает на то, что конфликт между Евросоюзом и США по тарифам может быть разрешен в течение трех лет.

А председатель Европейского совета Дональд Туск призвал США, Россию и Китай не начинать торговые войны и не разрушать мировой порядок, сохраняющий мир, передает НСН. По словам европолитика, у трех стран есть обязательства не начинать торговые войны, и все еще есть время предотвратить мировой хаос.