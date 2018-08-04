Родные офшоры: в РФ создаются острова со спецрежимом

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Приморском крае и в Калининградской области - на островах Русский и Октябрьский специальных административных районов (САР) - зон с льготными условиями для работы иностранных компаний.

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Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Как отмечается в пояснительных материалах, законом предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».

Согласно принятым законам,

подать заявку на резидентство на островах смогут только иностранные юрлица, причем их офис или иные объекты должны располагаться на островах.

Российские юрлица, таким образом, подать заявку на регистрацию в спецзонах не смогут. Впрочем, закон также предусматривает процедуру редомиляции (смену юридического адреса с одной юрисдикции на другую). Правда, это возможно только если компания создана до 1 января 2018 года, а контролирующие ее лица заняли свои должности не позднее 1 января 2017 года.

Обязательное условие для заявки - минимальный объем инвестиций на территории России в размере от 50 млн руб. за полгода. Кроме того, претенденты должны быть зарегистрированными в странах, которые придерживаются правил группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) или состоят в комитете экспертов Совета Европы по оценке антиотмывочных мер (Манивэл).

Ставшие резидентами САР иностранные компании получают особый режим налогообложения: к примеру, 0% по доходам, полученным компанией в виде дивидендов. При этом бизнесу не придется платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов, а с выплаченных дивидендов ставка составит всего 5%.

Кроме того, для резидентов предусмотрен мягкий режим контроля: доступ к информации о бенефициарах резидентов территорий смогут получить только управляющая компания, контролирующие органы и суды.

«Стандарты раскрытия информации будут минимальными – в полном соответствии с целями нового инструмента», — говорит председатель комитета по налогам и бюджету «Деловой России» Кирилл Никитин.

Также такие компании будут освобождены от валютного контроля: они смогут без ограничения проводить валютные операции.

Впрочем, есть и ограничения. Так, например, в законах прописано, что кредитные и некредитные финансовые организации, а также операторы платежных систем резидентами новых зон стать не смогут.

«Тот факт, например, что статус международной компании не могут получить финансовые организации и банки свидетельствует о том, что возможности по выводу капитала законом ограничены, что в принципе соответствует основной цели законопроекта — репатриации капитала и прав собственности под юрисдикцию российского права и налогового контроля», — поясняет управляющий партнер УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов.

Внутренние офшоры создаются в России на фоне политического противостояния с Западом. Российский бизнес гонят по всему миру, и наши власти придумывают, как вернуть его назад, а заодно и привлечь по возможности международные инвестиции в Россию.

По словам Пахомова, нынешний закон преследует две цели: продемонстрировать инвестиционную привлекательность России, предложив налоговые льготы по налогу на дивиденды и налогу на прирост капитала, и создать условия для перерегистрации компаний, которые попали или находятся под риском наложения санкций со стороны США и европейских государств. Хотя санкции с них никто не снимет, однако, учитывая гонения на офшоры по всему миру, они смогут перерегистрироваться на родине и продолжить экономить на налогах.

В процессе обсуждения идеи звучали предположения, что

это может быть интересно российским компаниям, попавшим под американские санкции, таким как En+, «Ренова» и «Русал».

В самих компаниях интерес к внутренним офшорам официально никак не заявили. Ранее источник в финансово-экономическом блоке правительства заявил агентству «Интерфакс», что UC Rusal Олега Дерипаски может стать резидентом специальных административных районов с особым налоговым и валютным режимом.

Как поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, компания «Русал» числится в двух офшорах – на Кипре и Британском Виргинском острове Джерси. Так что теоретически эти компании вполне могут перегистрироваться в российском офшоре.

Минфин США включил подконтрольные Олегу Дерипаске компании в санкционный список этой весной, туда же попала «Ренова» Виктора Вексельберга. Ведомство обязало инвесторов продать акции En+ Group Plc и аффилированной с ней ОК «Русал» до 5 августа, однако в конце июля управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило дедлайн до 23 октября.

И хотя OFAC пока не выполнило поданную ранее просьбу En+ и фирмы Mercury LLC, лоббирующей ее интересы, о временном исключении компании и Русала из черного списка, данное решение можно считать движением в сторону урегулирования ситуации.